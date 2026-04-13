北海道松前町が、バリューデザインの現地決済型ふるさと納税サービス「ふるまちPay」を導入

ペイクラウドホールディングス株式会社

ペイクラウドホールディングス株式会社（東証グロース：4015）の傘下でキャッシュレスサービス事業を展開する株式会社バリューデザイン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：林 秀治、以下「バリューデザイン」）は、現地決済型ふるさと納税サービス「ふるまちPay」が、北海道松前町に導入されたことをお知らせいたします。「ふるまちPay」の導入自治体は、北海道松前町を含め29自治体となりました。

なお、北海道松前町では、2026年4月13日より「ふるまちPay」でのふるさと納税寄付受付を開始します。

【北海道松前町「ふるまちPay」サイト】https://furumachi-pay.jp/p/hokkaido-matsumae

松前町がふるまちPayを導入

バリューデザインは、ふるさと納税制度における返礼品の幅を「モノ」から「コト」へ拡げ、来街者が現地で手軽に寄付できる環境を育み、地域活性化につなげる現地決済型ふるさと納税サービス「ふるまちPay」を提供しています。2024年7月からは、北海道で28,000店舗の加盟店を有する信販会社の株式会社ニッセンレンエスコート（本社：北海道札幌市中央区、代表取締役社長執行役員：竹田 淳、以下「ニッセンレンエスコート」）とオフィシャルパートナー契約を締結し、北海道の自治体に向けた「ふるまちPay」の推進を進めています。

今回、「ふるまちPay」を導入した北海道松前町は、北海道最南端に位置し、北海道唯一の日本式城郭がある最北の城下町です。春には250種類以上の桜が咲き誇り、白神岬など変化に富んだ海岸景観や、マグロ、岩海苔などの食の魅力にも恵まれています。「ふるまちPay」の導入にあたり、北海道松前町の担当職員は、「食や文化などの体験を提供し、来訪者とのつながりを深める契機となることを期待しています。また、来訪者が地域を応援し、ファンになってくれるような、継続的な関係性の構築を目指したい」と述べています。

なお、「ふるまちPay」を利用できる店舗や施設は、開始時点は、特産物を販売する店舗など7か所となります。北海道松前町では今後も「ふるまちPay」加盟店の更なる拡大を進め、さまざまな寄付シーンの創出を目指しています。

バリューデザインは、各自治体の魅力をさらに訴求し、より多くの来街者と自治体が接点を築く架け橋となる「ふるまちPay」を推進することで、地域活性化を支援してまいります。

■北海道松前町で「ふるまちPay」を利用できる店舗や施設

■北海道松前町について（https://www.town.matsumae.hokkaido.jp/）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4318/table/484_1_bfed508c0544e2701e1b413dddd040ad.jpg?v=202604130251 ]

北海道松前町は、北海道の最南端に位置し、西は日本海、南は津軽海峡に面する、自然と歴史が調和したまちです。北海道唯一の日本式城郭がある最北の城下町として知られ、町の象徴である松前城とともに、春には250種類以上・約1万本の桜が咲き誇ります。白神岬や折戸浜、小浜など海岸線の景勝地にも恵まれ、変化に富んだ風景を楽しめるのも魅力です。また、対馬海流の影響を受けた比較的温暖な気候のもと、マグロや岩海苔など地域ならではの食の魅力も有しています。

■「ふるまちPay」について（https://about.furumachi-pay.jp/）

「ふるまちPay」は、来街者が地域の店舗やレジャー施設などに設置されたQRコードをスマートフォンで読取り、ふるさと納税をおこなうと、返礼品としてその店舗や施設ですぐに利用可能なデジタルクーポンを受け取ることができる現地決済型ふるさと納税サービスです。飲食店やキャンプ場、体験施設などでの利用シーンも想定でき、地域の魅力をアピールしつつ、寄付シーンを増やすことが可能です。返礼品にとらわれない、本来のふるさと納税を実現します。

■「ニッセンレンエスコート」とのオフィシャルパートナー契約について

バリューデザインは、2024年7月23日にニッセンレンエスコートと地域活性化を目的とした現地決済型ふるさと納税サービス「ふるまちPay」において、オフィシャルパートナー契約を締結しました。ニッセンレンエスコートを通じて、北海道内の自治体へ「ふるまちPay」の推進を加速するとともに、「ふるまちPay」を取扱いいただく加盟店の開拓や、導入後に生じる加盟店への精算業務をニッセンレンエスコートが支援することで、自治体の業務負担軽減を図ります。

＜株式会社バリューデザイン 会社概要＞

会社名：株式会社バリューデザイン（ペイクラウドホールディングス株式会社の100％子会社）

所在地：東京都中央区京橋3‐1-1 東京スクエアガーデン14階

URL：https://www.valuedesign.jp/

設立：2006年7月

代表者：代表取締役社長 林 秀治

事業内容：キャッシュレス決済とマーケティングを組み合わせた以下の独自Payサービスを提供しています。

・クラウド型の独自ブランド電子マネー発行サービス「Value Card」

・独自Pay機能を搭載した店舗オリジナルアプリ「Value Wallet」

・主要なQRコード決済サービスへの接続に対応「Value Gateway」

・メールやSNS等を通じて簡単に送れる、デジタルギフトサービス「Value Gift」

※QR コード（R）は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

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