業務のDXを考えるならソニーの『パトログ』(TM)から！　スマートフォンでワンタッチの出退勤・巡回記録から報告まで正確に、シームレスに業務をつなぐ「スマート報告機能」を新たに搭載

ソニー(株)ST&S PR事務局

ソニー株式会社（以下、ソニー）エンタープライズソリューション事業部は、現場に設置した非接触ICカードにスマートフォンをタッチして 出退勤（上下番）や巡回の記録ができる『パトログ』に新たな機能「スマート報告機能」を搭載しました。



『パトログ』は、非接触ICカードとスマートフォンを活用したワンタッチ警備記録システムとして、2024年4月に販売を開始しました。その後、清掃、介護、マンション・ビル管理など幅広い領域の企業からも高い関心が寄せられています。2025年には、大阪・関西万博会場の清掃業務といった期間限定イベントでもご活用いただきました。（詳細は当社公式サイト(https://www.sony.co.jp/Products/felica/patolog/)参照）

現場の課題やニーズに応える便利な機能として生まれたのが「スマート報告機能」です。



「スマート報告機能」は、管理者が現場に合わせた巡回や清掃などの業務チェックフォームを自由に作成することができ、現場ではスマートフォン画面に表示されるリストにチェックを入れて簡単に報告ができるものです。さらに管理者は、報告結果をダウンロードして報告書に活用することも可能です。

当社は、出退勤・巡回の記録や報告業務などの管理業務のDX（デジタルトランスフォーメーション）を実現する『パトログ』をより多くの企業でご活用いただけるよう、紹介動画を作成しました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=n7A03_3LbfI ]

ソニーは、『パトログ』をさまざまな現場の出退勤、巡回などの記録、管理システムとして広く訴求し、業務のDX実現により、効率的で確実な業務の遂行と、深刻な人手不足や働き方改革への対応といった課題の解決を支援してまいります。

「パトログ」の詳しいご説明や導入のご相談についての問い合わせ先(https://felica-biz.sony.co.jp/patolog/info)

【ご参考】

パトログは、現場に設置された非接触ICカードにスマホをタッチして出退勤（上下番）や巡回の記録がワンタッチでできるシステムです。データはクラウド上で共有でき、現場のスタッフの状況がリアルタイムで確認できるほか、データを請求書や巡回報告などの作成に活用することも可能です。

＜必要なのはカードとスマホだけ 出退勤も清掃や巡回の記録も、ワンタッチで完了＞

設置された非接触ICカードにスマートフォンをタッチするだけで記録が完了します。

言語に依存せずに使い方を理解でき、導入のための管理部門の教育負担が少ないのも特長です。

＜データはクラウドで即座に共有 自動アラート機能で安心＞

万が一予定時刻にタッチがない場合は自動アラートでお知らせします。

◆スマート報告機能 NEW！

＜確実な点検と迅速な報告をサポート＞

巡回点検や設備点検、清掃等の現場で、項目のチェックによるスマート報告が可能です。

管理者は設置場所に合わせたチェック項目の作成が可能です。

＜現場をリアルタイムに確認、報告書に活用＞

現場の状況をリアルタイムに確認ができ、現場からの報告結果をダウンロードして報告書に活用することも可能です。

パトログの詳細については → 公式サイト(https://www.sony.co.jp/Products/felica/patolog/)