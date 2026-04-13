ネットスターズ、Circleのクロスチェーン基盤「Gateway」を活用しステーブルコイン決済のマルチチェーン対応に向けた開発に着手

株式会社ネットスターズ

株式会社ネットスターズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：李 剛、以下「ネットスターズ」）は本日、Circle Internet Group, Inc.（NYSE:CRCL）の関連会社であるCircle Technology Services（以下「Circle」）が提供するクロスチェーン基盤「Gateway」を活用し、複数のブロックチェーン上でのステーブルコイン決済に対応するための技術開発を開始したことを発表しました。

本取り組みは、ネットスターズのWeb2とWeb3の金融世界をつなぐゲートウェイ「StarPay-X」構想※の実現に向けて、複数のブロックチェーン環境にまたがって稼働する決済インフラの技術評価および開発に焦点を当て、将来的なWeb3ベースの決済活用を支えることを目的としています。

※StarPay-X（スターペイエックス）構想とは、ネットスターズがWeb3の金融サービスをWeb2のインフラと接続し、社会実装をすすめる取り組みです。Web3を店舗やサービスの中で使われる金融として社会に根付かせるため、店舗決済でのマルチチェーン・マルチウォレット・マルチコイン化をすすめます。

Web3決済におけるマルチチェーン対応の重要性

ステーブルコインを含むデジタル通貨は、価格安定性とプログラマビリティ（プログラムによる制御・自動化可能性）により、国際送金・決済における利用が拡大しています。一方で、ブロックチェーンネットワーク間の分断（断片化）は、実社会の決済シーンにおける普及に向けた課題となっています。

ネットスターズは、多様なキャッシュレス決済手段に対応する統合決済プラットフォームを提供するとともに、Web3ベースの決済の可能性についても検討を進めてきました。2026年には羽田空港の一部店舗において、店頭でのUSDC決済の概念実証（PoC）を実施し、実際の決済環境におけるステーブルコイン運用の知見を蓄積しました。

こうした取り組みを踏まえ、ネットスターズはCircleのクロスチェーン基盤「Gateway」を活用し、複数ブロックチェーンにまたがるステーブルコイン決済機能の実現に向けた開発を進めています。

Gatewayについて

Gatewayは、Circleが開発したクロスチェーン基盤で、USDCを複数のブロックチェーンネットワーク上で利用できるようにするものです。ブロックチェーン環境をまたぐ相互運用性（インターオペラビリティ）を促進し、複雑な個別統合を必要とせずに、異なるチェーン間でステーブルコインを活用しやすくする設計となっています。

本取り組みにおいてネットスターズは、こうしたインフラを、異なるブロックチェーン上でのステーブルコイン決済にどのように適用できるかについて技術評価を行っています。具体的には、ネットスターズのサービスのマルチチェーン対応や、拡張性のある決済フロー設計等を含みます。

なお、本取り組みは商用ローンチやサービス提供の確約を意味するものではなく、技術検証および開発に限定されます。

今後の展望

ネットスターズは、日本を訪れる訪日客を含む多様な利用者ニーズへの対応を念頭に、Web3ベースのアプローチを含む次世代決済技術の評価を継続します。また、日本および海外のパートナーやエコシステムとの継続的な技術検証を通じ、特定の単一ブロックチェーンに依存しない決済インフラ設計についても検討を進めていきます。

会社概要

株式会社ネットスターズ

マルチキャッシュレス決済ソリューション「StarPay」を中心に、QRコード決済や各種電子決済および付随するDXサービスを統合的に提供する決済サービス企業です。国内外の多様な決済手段を一括で導入・運用できる仕組みを提供し、加盟店の利便性向上とキャッシュレス社会の発展に貢献しています。