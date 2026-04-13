株式会社BLASTが山口初のアドベンチャー施設「SORACO（ソラコ）恐竜の森アドベンチャー」の企業スポンサーに就任

株式会社BLAST

山口県宇部市を拠点に解体工事・不動産・建築・産業廃棄物関連の4事業を展開する株式会社BLAST（ブラスト、以下「当社」）は、常盤湖畔に2026年3月1日にグランドオープンした山口県初のアドベンチャー施設「SORACO（ソラコ）恐竜の森アドベンチャー」（ホテルCOCOLAND内）の企業スポンサーに就任しましたことをここにご案内申し上げます。

SORACOは、恐竜が生息する森を舞台にジップラインやアスレチックが楽しめる県内唯一の自然冒険型エンターテインメント施設です。当社はこのスポンサー就任を通じて、地域の子どもたちへの夢の提供と山口県全体の地域活性化に積極的に貢献してまいります。

出典：SORACO（ソラコ）公式サイト｜山口ときわ湖畔 恐竜の森アドベンチャー（https://soraco.cocoland.co.jp/）

■スポンサーシップ概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/72483/table/9_1_ed67ab25b9fc2da2c943efdd22995799.jpg?v=202604130251 ]

■スポンサー就任の背景と意義

当社は「山口県を創る」を企業理念に掲げ、解体工事を核としながら、不動産・建築・産業廃棄物処理など複数の事業を一体的に運営するコングロマリット経営を推進しています。単に建物を解体するだけでなく、土地の価値を再生し、山口県の未来をつくることが私たちの使命です。

SORACOは、山口県の子どもたちに非日常の体験と笑顔を届ける施設として、地域活性化に大きく貢献する存在です。「壊す」ことで地域に新たな可能性を生み出す当社の事業と、「冒険」を通じて次世代に夢を与えるSORACOの理念は深く共鳴します。山口に根ざした企業として、本施設の成長と地域の賑わいを共に創り上げることが、私たちの誇りであり使命です。

■代表取締役コメント

山口県で生まれ育ち、山口県で事業を展開する者として、地域への恩返しに喜びを感じながら歩んできました。このたび、山口県初のアドベンチャー施設SORACOの企業スポンサーに就任できたことを大変光栄に思います。子どもたちが自然の中で冒険を楽しむ笑顔こそ、地域が生き生きとする原動力です。当社は引き続き、山口の未来を創る企業として地域活性化に尽力してまいります。

株式会社BLAST 代表取締役 野村 洵司

■株式会社COCOLANDについて

山口県宇部市の常盤湖畔に位置する株式会社COCOLANDは、ホテルCOCOLANDを中心に宿泊・飲食・レジャーを複合的に展開する企業です。豊かな自然環境を活かしたロケーションと充実した施設により、地域住民はもとより県外からの観光客にも幅広く親しまれています。2026年3月には山口県初の恐竜×アドベンチャー複合施設「SORACO（ソラコ）恐竜の森アドベンチャー」を館内にオープンし、地域の観光振興と交流人口の拡大に向けた新たな取り組みをスタートさせました。

■株式会社BLASTについて

2017年の創業以来、山口県宇部市を拠点に解体工事・不動産・建築・産業廃棄物処理の4事業を手がける株式会社BLASTは、「山口県を創る」を企業理念に地域密着型の事業を展開してきました。宇部市本社のほか山口・美祢に営業所を構え、山口県全域で地域の課題解決と土地・建物の価値再生に取り組んでいます。単なる解体業にとどまらず、壊すことで生まれる新たな可能性を地域に還元するその事業姿勢は、地域のパートナーとして広く信頼を集めています。

■株式会社BLAST 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/72483/table/9_2_824ca6a8bc082b0fa1dd87e85c48bb8f.jpg?v=202604130251 ]

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社BLAST 広報担当

〒759-0122 山口県宇部市吉見970-7

TEL：0836-62-2243