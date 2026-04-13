グローバル・ブレイン、初の海外起業家向け相談会『GB Pit In #Global』をShibuya Startup Supportと共催

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）は、初の試みとして日本で事業を展開する海外起業家を対象としたカジュアルな相談会『GB Pit In #Global』を5月18日(月)に東京で開催することを決定いたしました。今回は、国内外のスタートアップを渋谷に招き、事業立ち上げや成長支援を行うShibuya Startup Supportとの共催となります。

グローバル・ブレインは、グローバル規模でスタートアップ支援を行う国内最大級の独立系ベンチャーキャピタルです。徹底したハンズオン支援、グローバルなエコシステム、大企業とのオープンイノベーションを通して、スタートアップを支援するとともに、新たな産業の創出を目指しています。日本に加え、北米、ヨーロッパ、アジアに10拠点を展開。200社以上の大企業ネットワークを持ち、現在はフラッグシップファンドのほか、各業界のリーディングカンパニー20社とCVCファンドを運営。アーリーステージを中心にシードからレイターまで幅広く投資しており、運用総額は約4,000億円となっています。当社は投資担当のキャピタリストに加えて、戦略設計・採用・知財・マーケティング・PR・セールス・ITなど多岐にわたる分野で、スタートアップの企業価値向上に向けた専門支援を行うメンバーが多く在籍していることも特徴です。

『GB Pit In』は、主にシードステージのスタートアップを対象としたカジュアルな相談会です。通常は東京オフィスにて通年で実施していますが、京都・名古屋・福岡などの都市での相談会や、特定の領域に特化した相談会・勉強会も随時開催しています。今回は『GB Pit In』として初めて、日本で事業を展開する海外起業家を対象とした相談会の開催を決定いたしました。日本における事業戦略や資金調達に関するご相談はもちろん、スタートアップ経営における漠然とした悩みなど、公には聞きにくいようなご相談も歓迎です。当日は多岐にわたる分野で経験を積み、英語対応の可能なキャピタリストが、直接ご相談にお答えします。

グローバル・ブレインはまだ誰も到達したことのない社会の実現を目指し、これからもスタートアップ・エコシステムの発展に寄与すべく、さまざまな取り組みを行ってまいります。本イベントでも素晴らしい起業家・経営者の皆さまのご参加をお待ちしております。

GB Pit In ＃Global概要

■開催日時

5月18日(月) 15:00-17:00（1回25分間の個別セッション）

1. 15:00-15:25

2. 15:30-15:55

3. 16:00-16:25

4. 16:30-16:55

17:00 閉会

■開催場所

グローバル・ブレイン 東京本社

東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号渋谷アクシュ7階

https://globalbrains.com/offices

■対象

日本で事業を展開されており、主にシードからシリーズA調達を控える海外起業家

■参加費

無料

■申し込みフォーム

https://forms.gle/VELrRKW6xit1ys6n8

■申し込み締切

4月27日(月) 23:59

※応募多数の場合には抽選となります

Shibuya Startup Supportについて

Shibuya Startup Support (SSS) は渋谷区が中心となって、国内外のスタートアップビジネスを渋谷に招き、この街でともに冒険し、成長していこうという取り組みです。渋谷区は、日本のアート・ミュージック・ファッションシーンをリードし続ける文化的中心地です。また、2,000を超えるスタートアップ企業のオフィスと、スタートアップが入居する100以上のコワーキングスペースがある、日本のテクノロジーの中心地でもあります。渋谷区ならではの多様性とダイナミズムで、ビジネスの立ち上げや成長をサポートします。

関連サイトURL ：https://www.shibuya-startup-support.jp/ja

グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com