「新型車両700形 就役記念乗車券」の発売について
江ノ島電鉄株式会社（神奈川県藤沢市、社長 黒田 聡）では、2026年４月19日（日）より、「新型車両700形 就役記念乗車券」を数量限定で発売いたします。
台紙や乗車券には、就役記念ならではの製造工程や外観、車内を収めた写真や形式図を掲載し、700形の魅力を感じていただける内容となっています。
また、硬券仕様の記念乗車券を3枚セットいたしました。
700形の就役という節目を、手元に残るかたちでお楽しみいただける記念商品です。
▲表紙イメージ
▲中面イメージ
「新型車両700形 就役記念乗車券」の概要
【商品内容】
「D型硬券記念乗車券」3枚セット（藤沢駅、七里ヶ浜駅、鎌倉駅）
・乗車券サイズ：縦30mm×横88mm（D型）
・台紙サイズ：縦148.5mm×横210mm〔展開サイズ：縦297mm×横210mm〕
・有効期間：2026年４月19日（日）～2026年10月31日（土）
※上記期間内で1回限り有効
※乗車券にはシリアルナンバーが入ります
※通信販売分にシリアルナンバー「1～300」「601～800」を割り当てます。
駅販売・通信販売ともに、番号を選ぶことはできません。
【発売日】
2026年４月19日（日）
【発売価格】
1セット700円（税込）
※支払いは現金のみ
【発売枚数】
2,000枚限定
※1回の購入は5枚まで
※売り切れ次第発売終了
【発売箇所・発売時間】
１.江ノ島電鉄駅販売
・藤沢駅（11：00～20：00）
・江ノ島駅（7：00～21：00）
・鎌倉駅（7：00～21：00）
２.通信販売
『きっぷと鉄こもの』（運営主体：山口証券印刷(株)）
https://marche.kipputotetsukomono.com/
※2026年４月19日（日）10：00発売
※駅販売分で在庫が生じた場合は、通信販売分として追加販売いたします
※通販サイトでは別途送料がかかります