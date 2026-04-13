「新型車両700形 就役記念乗車券」の発売について

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江ノ島電鉄株式会社

江ノ島電鉄株式会社（神奈川県藤沢市、社長　黒田　聡）では、2026年４月19日（日）より、「新型車両700形 就役記念乗車券」を数量限定で発売いたします。


台紙や乗車券には、就役記念ならではの製造工程や外観、車内を収めた写真や形式図を掲載し、700形の魅力を感じていただける内容となっています。


また、硬券仕様の記念乗車券を3枚セットいたしました。


700形の就役という節目を、手元に残るかたちでお楽しみいただける記念商品です。



▲表紙イメージ


▲中面イメージ

「新型車両700形 就役記念乗車券」の概要



【商品内容】


「D型硬券記念乗車券」3枚セット（藤沢駅、七里ヶ浜駅、鎌倉駅）


・乗車券サイズ：縦30mm×横88mm（D型）


・台紙サイズ：縦148.5mm×横210mm〔展開サイズ：縦297mm×横210mm〕


・有効期間：2026年４月19日（日）～2026年10月31日（土）


※上記期間内で1回限り有効


※乗車券にはシリアルナンバーが入ります


※通信販売分にシリアルナンバー「1～300」「601～800」を割り当てます。


　駅販売・通信販売ともに、番号を選ぶことはできません。



【発売日】


2026年４月19日（日）



【発売価格】


1セット700円（税込）


※支払いは現金のみ



【発売枚数】


2,000枚限定


※1回の購入は5枚まで


※売り切れ次第発売終了



【発売箇所・発売時間】


１.江ノ島電鉄駅販売


・藤沢駅（11：00～20：00）


・江ノ島駅（7：00～21：00）


・鎌倉駅（7：00～21：00）



２.通信販売


『きっぷと鉄こもの』（運営主体：山口証券印刷(株)）


https://marche.kipputotetsukomono.com/


※2026年４月19日（日）10：00発売


※駅販売分で在庫が生じた場合は、通信販売分として追加販売いたします


※通販サイトでは別途送料がかかります