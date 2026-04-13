「新型車両700形 就役記念乗車券」の発売について

江ノ島電鉄株式会社

江ノ島電鉄株式会社（神奈川県藤沢市、社長 黒田 聡）では、2026年４月19日（日）より、「新型車両700形 就役記念乗車券」を数量限定で発売いたします。

台紙や乗車券には、就役記念ならではの製造工程や外観、車内を収めた写真や形式図を掲載し、700形の魅力を感じていただける内容となっています。

また、硬券仕様の記念乗車券を3枚セットいたしました。

700形の就役という節目を、手元に残るかたちでお楽しみいただける記念商品です。

▲表紙イメージ▲中面イメージ

「新型車両700形 就役記念乗車券」の概要

【商品内容】

「D型硬券記念乗車券」3枚セット（藤沢駅、七里ヶ浜駅、鎌倉駅）

・乗車券サイズ：縦30mm×横88mm（D型）

・台紙サイズ：縦148.5mm×横210mm〔展開サイズ：縦297mm×横210mm〕

・有効期間：2026年４月19日（日）～2026年10月31日（土）

※上記期間内で1回限り有効

※乗車券にはシリアルナンバーが入ります

※通信販売分にシリアルナンバー「1～300」「601～800」を割り当てます。

駅販売・通信販売ともに、番号を選ぶことはできません。

【発売日】

2026年４月19日（日）

【発売価格】

1セット700円（税込）

※支払いは現金のみ

【発売枚数】

2,000枚限定

※1回の購入は5枚まで

※売り切れ次第発売終了

【発売箇所・発売時間】

１.江ノ島電鉄駅販売

・藤沢駅（11：00～20：00）

・江ノ島駅（7：00～21：00）

・鎌倉駅（7：00～21：00）

２.通信販売

『きっぷと鉄こもの』（運営主体：山口証券印刷(株)）

https://marche.kipputotetsukomono.com/

※2026年４月19日（日）10：00発売

※駅販売分で在庫が生じた場合は、通信販売分として追加販売いたします

※通販サイトでは別途送料がかかります