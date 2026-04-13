【株式会社富士テクニカルコーポレーション】事業成長に伴う資本金1億円への増資を実施

株式会社富士テクニカルコーポレーション

太陽光発電事業を展開する株式会社富士テクニカルコーポレーション(本社：千葉県匝瑳市、代表取締役：小川毅一郎、以下、富士テク)は、2026年4月1日付で、資本金を1億円に増資いたしましたことをお知らせいたします。

【増資の背景と目的】

富士テクは創業以来、「クリーンエネルギーと自然との共生」を理念に掲げ、太陽光発電事業を通じて、再生可能エネルギーの普及に取り組んでまいりました。

この度の増資は、事業成長に伴う財務基盤の強化を目的としております。

今後もより一層の信頼にお応えできるよう邁進してまいります。

増資前の資本金：2,000万円

増資後の資本金：1億円

【当社の取り組み】

富士テクは、太陽光発電所の用地開発・設計・施工・アフターメンテナンスまで一貫して行っております。当社の発電所用地は荒廃農地や放置されて荒れてしまった山林など有効活用されていない用地を中心に取得しており、各種法令、市町村等のガイドラインを遵守した開発を行っております。

また地域の方々へ本事業の意義にご賛同いただけるよう適切な説明を行い、信頼関係の構築に努めさせていただいております。今後も脱炭素化に向けて、再エネ電源のより一層の拡充に取り組むとともに、地域社会と共に発展していけるような「持続可能な電源開発」を目指してまいります。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社富士テクニカルコーポレーション

役員秘書室 林

Mail：koho@fuji-technical.com