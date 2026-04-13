【クリスピー・クリーム・ドーナツ日本上陸20周年】毎月20日は『オリグレ ダズン1,500円DAY』！2026年11月まで「オリジナル・グレーズド(R) ダズン」を20年前と同価格で提供

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若月 貴子、以下：KKDJ）は、日本上陸20周年を記念し、「オリジナル・グレーズド(R) ダズン」を毎月20日限定で20年前と同じ1,500円※1で販売する「オリグレ ダズン1,500円DAY」を2026年4月から11月までクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗※2で開催いたします。

※1 価格は本体価格です。 ※2 対象は店頭でのご購入のみ。KKD店舗以外の小売店及び催事は対象外。クイックオーダー・各社デリバリーでは対象

「オリジナル・グレーズド(R)」は世界中のクリスピー・クリーム・ドーナツで愛され続けている看板商品で、ブランドの“原点”とも言える存在です。創業以来変わらない秘伝のレシピでつくる「オリジナル・グレーズド(R)」は日本でも多くのお客様に愛され続けています。

日本上陸20周年のアニバーサリー企画のひとつとして、2026年3月9日（月）限定で実施した「オリグレ 150円※1DAY」は開店直後から多くのお客さまにご来店いただき、当日15時前には全店舗で完売するほどの非常に大きな反響をいただきました。

その一方で「購入できなかった」という声も数多くいただいていたことから、より多くの方に「オリジナル・グレーズド(R)」をおトクに楽しんでいただけるよう、12個入りの「オリジナル・グレーズド(R) ダズン」を20年前の価格1,500円※1（通常価格1,600円※1）で販売する『オリグレ ダズン1,500円DAY』を2026年4月から11月まで実施いたします。本企画はクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗※2での店頭購入限定で、なくなり次第終了となります。

日本上陸20周年という節目に、ブランドの“原点”でもある“変わらないおいしさ”をいつもよりおトクにお楽しみいただける機会をより多くのお客さまにお届けします。この機会にぜひ店頭にお越しいただき、おいしくて楽しいひとときをお過ごしください。

※1 価格は本体価格です。 ※2 対象は店頭でのご購入のみ。KKD店舗以外の小売店及び催事は対象外。クイックオーダー・各社デリバリーでは対象外。

≪参考情報：キャンペーン情報≫

■『オリグレ ダズン1,500円DAY』

日本上陸20周年アニバーサリーイヤー企画のひとつとして開催する、毎月20日限定の特別キャンペーン。

一番人気の『オリジナル・グレーズド(R)』の12個入りのボックスを、通常価格1,600円※のところ特別価格1,500円※で販売いたします。 ※価格は本体価格です。

ドーナツシアター併設店舗である「東京国際フォーラム店」「渋谷シネタワー店」では『オリジナル・グレーズド(R)』を毎日、店舗で製造・販売しています。店頭の“HOT LIGHT（ホットライト）”が点灯している時間帯にお越しいただくと『できたてオリグレ』に出会えるかもしれません。

【実施日時】2026年4月20日（月）

2026年5月20日（水）

2026年6月20日（土）

2026年7月20日（月）

2026年8月20日（木）

2026年9月20日（日）

2026年10月20日（火）

2026年11月20日（金）

【対象商品】『オリジナル・グレーズド(R) ダズン』

【特別価格】1,620円（イートイン：1,650円） ※通常価格1,728円（イートイン：1,760円）

※価格は税込価格です。

【実施店舗】クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗（イベント・催事店舗を除く）

※なくなり次第終了となります。

※店頭での取り置きやご予約は承っておりません。

※特別価格の商品のBOX割・コンボ割は適応されません。

※特別価格の商品は、他割引券・アプリクーポン（プレゼントクーポンは除く）との併用は不可となります。

※クイックオーダー、各社デリバリーではご利用いただけません。