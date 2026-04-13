繊維廃棄物を都市資源へ-PANECO(R)、繊維の都市循環モデルを発表　　資源安全保障を支えるインフラ構築へ

背景｜資源調達構造の変化

株式会社ワークスタジオ



世界的に資源価格の変動や供給不安が常態化する中、資源の安定確保は、社会全体および企業活動の持続性を左右する重要な課題となっています。



天然資源由来の素材に依存する従来の構造は、



・原料価格の変動

・特定地域への供給依存

・物流コストの上昇および供給遅延リスクの増大



といった不確実性を内包しています。



資源を安定的に確保できるかどうかは、すでに社会および企業活動の持続性そのものを左右する課題となっています。



こうした状況の中、外部から資源を調達する構造から、自ら資源を生み出し、循環させる構造への転換が求められています。

背景｜循環できない繊維資源



これまでの繊維資源は、循環することを前提としていませんでした。



衣類や繊維製品は使用後に回収されても、



・汚染

・複数素材の混在



といった要因により、再資源化が困難であり、



多くは焼却や埋め立てに依存してきました。



繊維資源は回収されても、循環できずに失われる構造にありました。

PANECO(R)｜繊維資源循環プラットフォーム



PANECO(R)は、この構造を根本から転換しています。



繊維廃棄物を回収し、再資源化し、再び社会へ供給し、さらに回収する。



回収・再資源化・供給・再回収までを一体化した繊維資源循環プラットフォームとして機能しています。

「都市循環」｜資源は終わらない



このプラットフォームにより、繊維資源は回収され、再構築され、再び使われ、再び回収される。



終わることなく循環し続けています。



また、汚染された繊維など、従来は焼却・埋立に回されていた領域についても資源化が可能であり、廃棄を前提としない構造が成立しています。



さらに、社会で使用された後のPANECO(R)の素材についても再資源化が可能であり、循環が途切れることはありません。



この構造を「都市循環」と定義します。

PANECO(R) board｜ソリューション



「PANECO(R) board S」は、この資源循環プラットフォームから生まれるソリューションの一つです。



再資源化された繊維はボードとして再構築され、



建材・内装材（床材を含む）・家具・プロダクトとして社会に供給されています。



繊維資源は素材として再び空間で活用され、再び循環へと戻っています。

PANECO(R) board S

供給能力｜量産による実効性



PANECO(R)は、資源循環を概念にとどめることなく、量産を前提とした供給構造として実装しています。



再資源化された繊維は、「PANECO(R) board M」として安定的に供給され、建材・内装材・家具・プロダクトとして継続的に社会へ展開されています。



資源循環は単発ではなく、量産によって継続的に機能する構造として成立しています。

PANECO(R) board MPANECO(R) board M

運用｜回収から再供給までの接続



PANECO(R)は、企業や施設から排出される繊維資源を回収し、再資源化し、製品として供給し、再び回収する一連のプロセスを接続した運用構造として機能しています。



この構造は、分断されたリサイクルでは成立しません。

「都市森林」との関係｜供給と循環の統合



PANECO(R)はすでに、都市に存在する繊維を資源として供給する概念「都市森林」を実装しています。



都市森林＝資源を生み出す

都市循環＝資源を回し続ける



この2つにより、都市は資源を生み出し、循環させる基盤として機能しています。

構造｜廃棄のない資源モデル



PANECO(R)により、



・回収された繊維

・再資源化が困難とされてきた繊維

・焼却・埋立に回されていた繊維

・社会で使用された後の素材



すべてが資源として循環する構造が実装されています。

社会的意義｜資源安全保障



この取り組みは、単なるリサイクルではありません。



外部資源に依存しない供給構造と循環構造を成立させることで、資源安全保障を支える基盤として機能しています。



資源は保有するものではなく、循環させることで確保されるものへと変化しています。

今後の展開



PANECO(R)は、地域単位での都市循環モデルを構築し、資源が継続的に循環する社会インフラとしての実装を拡張していきます。

資源は、もはや使い終わるものではありません。



回収され、再構築され、再び使われ続けることで、資源は初めて持続可能になります。



PANECO(R)は、その構造を実装しています。



都市を、資源を生み出し、循環させ続けるインフラへ。



その実装を、これから加速していきます。



資源は、終わらない。

「都市森林」について

都市が資源を生み出す-PANECO(R)が繊維廃棄物を「都市森林」として再定義-資源循環インフラの実装を開始 | 外部資源に依存しない地域内循環による資源供給モデルを構築、資源安全保障に寄与(https://paneco.tokyo/news/%e9%83%bd%e5%b8%82%e3%81%8c%e8%b3%87%e6%ba%90%e3%82%92%e7%94%9f%e3%81%bf%e5%87%ba%e3%81%99-paneco%e3%81%8c%e7%b9%8a%e7%b6%ad%e5%bb%83%e6%a3%84%e7%89%a9%e3%82%92%e3%80%8c%e9%83%bd/)

PANECO(R)

繊維資源循環プラットフォーム

繊維廃棄物のアップサイクルによる資源循環とサーキュラーエコノミー

https://paneco.tokyo(https://paneco.tokyo)

PANECO(R) board S

循環型 繊維リサイクルボード

繊維廃棄物（衣類-古着-制服-ユニフォーム-作業服-その他繊維製品）をボード化した、環境に配慮したサステナブルなリサイクル建材-内装材-床材

https://paneco.tokyo/products/board-s/(https://paneco.tokyo/products/board-s/)

PANECO(R) board M

循環型 繊維リサイクルボード

「PANECO(R) board M」 は、建材の量産製造設備を活用し、廃棄衣類などの繊維廃棄物を主原料として開発された、環境に配慮した社会実装型のリサイクル建材です。

https://paneco.tokyo/paneco-m/(https://paneco.tokyo/paneco-m/)

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