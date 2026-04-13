【4/20(月)～24(金)】オンラインセミナー『AI Overviews対策の始め方 - 具体的な対策方法からKPI設計まで徹底解説 -』開催
株式会社CINC（本社：東京都港区、代表取締役社長：石松友典、以下CINC）は、2026年4月20日(月)～24日(金)にオンラインセミナー『AI Overviews対策の始め方 - 具体的な対策方法からKPI設計まで徹底解説 -』を開催いたします。
「検索順位は維持できているのに、サイトの流入数が以前より伸び悩んでいる」「表示回数は変わらないのに、クリック数が減少している」などの悩みはありませんか。その背景の一つとして挙げられるのが、AI Overviews（AIによる概要。以下、AIOs）による検索体験の変化です。AIOsが上位に表示されるようになったことで、ユーザーが検索結果をクリックせずに終える「ゼロクリック検索」が増加傾向にあります。
本セミナーでは、AIOsの仕組みと影響を基礎から解説し、AIに選ばれるための自社メディア・第三者メディア対策方針、そしてAIOsの言及数・引用数などのKPI設計までを具体的にご紹介します。AI検索対策をこれから始める方だけでなく、現状の方針を見直したい方にもおすすめです。
＜セミナー概要＞
- 開催日時：
- - 2026年4月20日(月) 14:00～15:00
- - 2026年4月21日(火) 14:00～15:00 ※4月20日(月)の録画配信
- - 2026年4月22日(水) 14:00～15:00 ※4月20日(月)の録画配信
- - 2026年4月23日(木) 14:00～15:00 ※4月20日(月)の録画配信
- - 2026年4月24日(金) 14:00～15:00 ※4月20日(月)の録画配信
- 参加費：無料
- 開催方法：オンライン
＜登壇者プロフィール＞
株式会社CINC マーケティングDX事業本部 ソリューション推進部 マネージャー
當摩 征也（たいま せいや）
CINCが運営するメディア「Marketing Naitve」のインターン生としてCINCに参画し、2020年に新卒二期生として入社。マーケティングや採用担当を経験し、2022年に「Keywordmap」のカスタマーサクセスに異動し多種多様な業界の企業を支援。現在はソリューション推進部のマネージャーとして、マネジメント業務も行う。
＜アジェンダ＞
- AI Overviewsとは
- AI検索時代のSEO担当者に求められる役割
- AI Overviews対策方針
- AI Overviews対策の具体的な施策
- 計測・改善運用
- 質疑応答 ※4月20日(月)のみ
＜こんな方におすすめ＞
- AI Overviewsの基礎を押さえたうえで、自社で何を対策すべきか整理したいSEO・マーケティング担当者
- AI時代に検索順位以外で追うべき指標やKPIを知りたいWeb担当者
- 指名検索やブランド想起も含めて、SEOを再設計したい方
- AI検索最適化（GEO/LLMO）方針について関心がある方
＜お申し込み方法＞
下記URLよりお申し込みをお願いいたします。
※お申し込みいただいた方に別途視聴URLをご案内いたします。
https://keywordmap-cinc-seminar.v2.nex-pro.com/campaign/92618/apply
＜ご参考＞
CINCでは、SEO・AI検索最適化（GEO/LLMO）に関するサービスを提供しています。
ご興味がございましたら、併せてご確認いただけますと幸いです。
■ SEOツール
Keywordmap：https://keywordmap.jp/
■ コンサルティングサービス
SEO：https://www.cinc-j.co.jp/analytics/seo/
AI検索最適化（GEO/LLMO）：https://www.cinc-j.co.jp/service/analytics/geoconsulting
＜会社概要＞
CINCは、「マーケティングソリューションで、日本を代表する企業へ。」をビジョンに掲げ、ビッグデータの活用を強みとしたデジタルマーケティングツールの開発やマーケティングコンサルティングを展開しています。独自のデータ収集技術、AI・機械学習技術と、データ解析の知見を基に、誰もが・短時間で・簡単に・高度なビッグデータ解析ができるツールの開発や提供、プロフェッショナルが戦略立案から実行支援まで一気通貫で伴走するマーケティングコンサルティングの提供を通じて、クライアントのビジネスの成長に貢献します。
会社名：株式会社CINC（シンク）（東証グロース 証券コード：4378）
代表者：代表取締役社長 石松友典
設立：2014年4月
本社：東京都港区虎ノ門1丁目21-19 東急虎ノ門ビル6階
事業内容：
（１）ソリューション事業
（２）アナリティクス事業
（３）M&A仲介事業（株式会社CINC Capital）
会社ホームページ： https://www.cinc-j.co.jp
採用情報： https://www.cinc-j.co.jp/recruit/
運営メディア「Marketing Native」： https://marketingnative.jp/
Tech Blog：https://cincdevteam.hatenablog.com/