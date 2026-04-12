2026年4月“好きが学びに変わる、新しい学びの時代へ” プログラミング的思考を育てる教室『これからKIDS』が横浜市・センター北に誕生

株式会社これから

全国19教室・約1,000名が通うプログラミングスクール【これからKIDS】。

株式会社これから（東京都新宿区／代表取締役：今泉雄介）が運営する小中学生向け教室として、現在も全国各地で新規開校を進めています。

その成長の背景にあるのが、「楽しみながら夢中になれる」ことに徹底的にこだわった独自教材です。

2019年の立ち上げ当初は、生徒数が1年で約20名と伸び悩む時期もありました。

しかし2020年、「子どもが思わずやりたくなる学びとは何か？」という原点に立ち返り、教材を全面刷新。

“やらされる学び”から、“遊ぶように学び、気づけば夢中になっている学び”へと大きく転換しました。

その結果、子どもたちが楽しみながら主体的に取り組む姿勢が育まれ、わずか1年で生徒数100名を突破。現在では全国へと広がり続けるスクールへと成長しています。

この度、【神奈川県横浜市】にて、新たに【センター教室】を4月上旬に開校いたします。

横浜市は、大型商業施設や公園が充実し、ファミリー層に人気の高い地域として知られています。近年は子育て世帯の流入も続いており、教育への関心の高まりとともに、習い事としてのプログラミング教育にも注目が集まっています。

こうした背景のもと、“好きが学びに変わる”プログラミング教室『これからKIDS』が、横浜市センター北に新たに開校いたしました。現在、体験レッスンの受付を行っております。

プログラミングが初めてのお子さまでも、ゲーム感覚で楽しく学びながら「思考力」「創造力」を育てることができます。

■開校の背景（市場動向）

2020年度より小学校でプログラミング教育が必修化され、子ども向けIT教育への関心は年々高まっています。これは単にパソコン操作の習得を目的としたものではなく、「プログラミング的思考」を育むことを重要な目的の一つとしています。

プログラミング的思考とは、物事を順序立てて整理し、試行錯誤を繰り返しながら最適な解決策を導く力を指します。こうした力は、将来的にIT分野に限らず、あらゆる分野で求められる基礎的なスキルとして注目されています。

加えて、AI・デジタル人材の需要拡大を背景に、「思考力」や「問題解決力」を育む教育の重要性が広く認識されるようになっています。

四谷校でのレッスン中の様子です！皆さん集中して受講されております。MakeCodeを使用し、制作するクイズゲームのプログラムレッスン内で制作するピラミッド（マインクラフト・MakeCodeにて）

「何か習い事を始めたい」

「将来に役立つ力を身につけてほしい」

そんな保護者様から、多くご支持をいただいております。

近年、プログラミング教育は全国的に広がる一方で、

「どの教室で学ぶか」がより重要視される時代となっています。

これからKIDSでは、直営教室で培った教材・指導ノウハウをもとに、

楽しみながら継続できる学習環境を整えています。

また、

「続けられるか不安」

「初めてでもついていけるか心配」

といったお声にもお応えできるよう、

お子さま一人ひとりに合わせた丁寧なサポートを行っております。

＼まずはお気軽にご体験ください／

【センター北教室】

住所：神奈川県横浜市 都筑区中川中央1-24-1 ベル―ジュスクエア302号室

【コース】

マインクラフトコース

▼体験レッスン・お問い合わせはこちら

https://corekara.co.jp/lp/kids-all/?gad_source=1&gad_campaignid=11556104314&gbraid=0AAAAAC0zhtHxW7F9rxX6F4UCinFNAbB4y&gclid=CjwKCAjwspPOBhB9EiwATFbi5Cxh_pIE-nYmsntObapJZV5p0OLKJ-SEu6YLbD0ucusFLove7N4naBoCbNkQAvD_BwE(https://corekara.co.jp/lp/kids-all/?gad_source=1&gad_campaignid=11556104314&gbraid=0AAAAAC0zhtHxW7F9rxX6F4UCinFNAbB4y&gclid=CjwKCAjwspPOBhB9EiwATFbi5Cxh_pIE-nYmsntObapJZV5p0OLKJ-SEu6YLbD0ucusFLove7N4naBoCbNkQAvD_BwE)

※席数に限りがございますので、お早めにご検討ください。

【これからKIDSの特徴】

・楽しみながら思考力・創造力・ITスキルを育成

・未経験でも安心して始められる

・継続しやすい仕組みと学習設計

早い段階でスタートいただくことで、よりスムーズに学習を進めていただけます。

今後もこれからKIDSは、全国各地に学びの場を広げてまいります。

皆さまのご来校・お問い合わせを心よりお待ちしております。