高尾駅前の商業施設「ＫＯ５２ＴＡＫＡＯ」にてアート展示企画を実施します！
株式会社京王ＳＣクリエイション（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小堺 健司）は、高尾ビール株式会社（本社：東京都八王子市、代表取締役：池田 周平）と共同で、京王高尾線高尾駅前にある商業施設「ＫＯ５２ＴＡＫＡＯ（以下、本施設）」において、４月１８日(土)～４月２６日(日)の期間で、アート展示企画「わたしたちは光をどのように扱いうるか（以下、本イベント）」を開催します。
本イベントでは、２階フロアのＰＯＰＵＰスペース「５２ＲＯＯＭ」と、３階フロアの３０３区画を活用し、多摩美術大学の在校生５名が制作した絵画と立体アート作品を展示します。
詳細は下記の通りです。
≪イベントキービジュアル≫
１．「わたしたちは光をどのように扱いうるか」について
（１）実施期間
４月１８日(土)～４月２６日(日) 計９日間
１１時～１８時（火曜日と水曜日は休廊）
（２）展示場所
１.２階「５２ＲＯＯＭ」
≪５２ＲＯＯＭ≫
≪参考：２階フロア≫
２.３階「３０３区画」
≪３０３区画≫
（３）参加アーティスト
・岡野隼輔
・高山芳の
・立田一葉
・古川みさき
・柴田勇紀
２．お客さまのお問い合わせ先
ＫＯ５２ＴＡＫＡＯ管理事務所
メールアドレス：ko52takao@keiosc.co.jp
以上
【参考１】ＫＯ５２ＴＡＫＡＯについて
（１）所在地：東京都八王子市初沢町１２３１-３５
（２）アクセス：京王高尾線高尾駅南口から徒歩２分
（３）開業日：２０２４年４月１１日
（４）読み方：ケーオーゴーニータカオ
（５）営業日/営業時間
各出店者により営業日/営業時間は異なります。
詳細は各店舗のＳＮＳをご確認ください。
（６）構造：鉄骨造 地上５階
（７）区画数：１８区画
（８）ホームページ：https://ko52takao.jp/
（９）インスタグラム：https://www.instagram.com/ko52takao_keio/
【参考２】株式会社京王ＳＣクリエイションについて
（１）会 社 名：株式会社京王ＳＣクリエイション
（２）代 表 者：小堺 健司
（３）所 在 地：東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目２番地２
（４）設立：２０２４年４月１日（京王電鉄１００％出資）
（５）事業内容：商業施設運営事業、駐車場運営事業、コインロッカー事業 ほか
（６）ホームページ：https://www.keiosc.co.jp/
【参考３】高尾ビール株式会社について
（１）会 社 名：高尾ビール株式会社
（２）代 表 者：池田 周平
（３）所 在 地：東京都八王子市初沢町1338-3
（４）設立：２０１７年１月２０日
（５）事業内容：酒類製造事業、広告制作事業、エリアマネジメント事業 ほか
（６）ホームページ：https://www.takaobeer.com/
≪高尾ビール株式会社≫