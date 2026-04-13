高尾駅前の商業施設「ＫＯ５２ＴＡＫＡＯ」にてアート展示企画を実施します！

株式会社京王ＳＣクリエイション

株式会社京王ＳＣクリエイション（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小堺 健司）は、高尾ビール株式会社（本社：東京都八王子市、代表取締役：池田 周平）と共同で、京王高尾線高尾駅前にある商業施設「ＫＯ５２ＴＡＫＡＯ（以下、本施設）」において、４月１８日(土)～４月２６日(日)の期間で、アート展示企画「わたしたちは光をどのように扱いうるか（以下、本イベント）」を開催します。

本イベントでは、２階フロアのＰＯＰＵＰスペース「５２ＲＯＯＭ」と、３階フロアの３０３区画を活用し、多摩美術大学の在校生５名が制作した絵画と立体アート作品を展示します。

詳細は下記の通りです。

≪イベントキービジュアル≫

１．「わたしたちは光をどのように扱いうるか」について

（１）実施期間

４月１８日(土)～４月２６日(日) 計９日間

１１時～１８時（火曜日と水曜日は休廊）

（２）展示場所

１.２階「５２ＲＯＯＭ」

≪５２ＲＯＯＭ≫≪参考：２階フロア≫

２.３階「３０３区画」

≪３０３区画≫

（３）参加アーティスト

・岡野隼輔

・高山芳の

・立田一葉

・古川みさき

・柴田勇紀

２．お客さまのお問い合わせ先

ＫＯ５２ＴＡＫＡＯ管理事務所

メールアドレス：ko52takao@keiosc.co.jp

以上

【参考１】ＫＯ５２ＴＡＫＡＯについて

（１）所在地：東京都八王子市初沢町１２３１-３５

（２）アクセス：京王高尾線高尾駅南口から徒歩２分

（３）開業日：２０２４年４月１１日

（４）読み方：ケーオーゴーニータカオ

（５）営業日/営業時間

各出店者により営業日/営業時間は異なります。

詳細は各店舗のＳＮＳをご確認ください。

（６）構造：鉄骨造 地上５階

（７）区画数：１８区画

（８）ホームページ：https://ko52takao.jp/

（９）インスタグラム：https://www.instagram.com/ko52takao_keio/

【参考２】株式会社京王ＳＣクリエイションについて

（１）会 社 名：株式会社京王ＳＣクリエイション

（２）代 表 者：小堺 健司

（３）所 在 地：東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目２番地２

（４）設立：２０２４年４月１日（京王電鉄１００％出資）

（５）事業内容：商業施設運営事業、駐車場運営事業、コインロッカー事業 ほか

（６）ホームページ：https://www.keiosc.co.jp/

【参考３】高尾ビール株式会社について

（１）会 社 名：高尾ビール株式会社

（２）代 表 者：池田 周平

（３）所 在 地：東京都八王子市初沢町1338-3

（４）設立：２０１７年１月２０日

（５）事業内容：酒類製造事業、広告制作事業、エリアマネジメント事業 ほか

（６）ホームページ：https://www.takaobeer.com/

≪高尾ビール株式会社≫