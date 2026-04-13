高尾駅前の商業施設「ＫＯ５２ＴＡＫＡＯ」にてアート展示企画を実施します！

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株式会社京王ＳＣクリエイション

　株式会社京王ＳＣクリエイション（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小堺　健司）は、高尾ビール株式会社（本社：東京都八王子市、代表取締役：池田　周平）と共同で、京王高尾線高尾駅前にある商業施設「ＫＯ５２ＴＡＫＡＯ（以下、本施設）」において、４月１８日(土)～４月２６日(日)の期間で、アート展示企画「わたしたちは光をどのように扱いうるか（以下、本イベント）」を開催します。



　本イベントでは、２階フロアのＰＯＰＵＰスペース「５２ＲＯＯＭ」と、３階フロアの３０３区画を活用し、多摩美術大学の在校生５名が制作した絵画と立体アート作品を展示します。



詳細は下記の通りです。



　　　　　　　≪イベントキービジュアル≫


１．「わたしたちは光をどのように扱いうるか」について


（１）実施期間


　　　４月１８日(土)～４月２６日(日)　計９日間


　　　１１時～１８時（火曜日と水曜日は休廊）


（２）展示場所


　　　１.２階「５２ＲＯＯＭ」



　　　　　　　　　≪５２ＲＯＯＭ≫

　　　　　　　　　≪参考：２階フロア≫

　　　２.３階「３０３区画」



　　　　　　　　　　≪３０３区画≫

（３）参加アーティスト


　　　・岡野隼輔


　　　・高山芳の


　　　・立田一葉


　　　・古川みさき


　　　・柴田勇紀



２．お客さまのお問い合わせ先　


　　ＫＯ５２ＴＡＫＡＯ管理事務所


　　メールアドレス：ko52takao@keiosc.co.jp



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上



【参考１】ＫＯ５２ＴＡＫＡＯについて


（１）所在地：東京都八王子市初沢町１２３１-３５


（２）アクセス：京王高尾線高尾駅南口から徒歩２分


（３）開業日：２０２４年４月１１日


（４）読み方：ケーオーゴーニータカオ


（５）営業日/営業時間


　　　各出店者により営業日/営業時間は異なります。


詳細は各店舗のＳＮＳをご確認ください。


（６）構造：鉄骨造 地上５階


（７）区画数：１８区画


（８）ホームページ：https://ko52takao.jp/


（９）インスタグラム：https://www.instagram.com/ko52takao_keio/







【参考２】株式会社京王ＳＣクリエイションについて


（１）会 社 名：株式会社京王ＳＣクリエイション


（２）代 表 者：小堺　健司


（３）所 在 地：東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目２番地２


（４）設立：２０２４年４月１日（京王電鉄１００％出資）


（５）事業内容：商業施設運営事業、駐車場運営事業、コインロッカー事業　ほか


（６）ホームページ：https://www.keiosc.co.jp/



【参考３】高尾ビール株式会社について


（１）会 社 名：高尾ビール株式会社


（２）代 表 者：池田　周平


（３）所 在 地：東京都八王子市初沢町1338-3


（４）設立：２０１７年１月２０日


（５）事業内容：酒類製造事業、広告制作事業、エリアマネジメント事業　ほか


（６）ホームページ：https://www.takaobeer.com/



　　　　　　　　　≪高尾ビール株式会社≫