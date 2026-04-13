【DMM 地方創生】交通系YouTuber「西園寺」が届ける高知県馬路村紹介動画、再生回数85万回突破！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、イノベーションカンパニーCEO：緒方悠、以下DMM）は、地方創生事業（DMM 地方創生）において、高知県馬路村の令和7年度プロモーション事業の一環として、人気YouTuberとタイアップしたPR動画を制作・配信しました。

本取り組みで公開した動画は、再生回数85万回を突破し、多くの視聴者に馬路村の魅力を届けています。

■取り組みの背景

高知県馬路村は、人口約700人の小規模自治体でありながら、特産品であるゆず加工品が全国的に知られています。一方で、清流・安田川をはじめとする豊かな自然や、かつての林業を支えた森林鉄道の歴史や遺構など、ゆず以外の地域資源については、十分に知られているとは言えない状況にあります。

本事業では、こうした馬路村の多様な魅力を広く発信し、村への関心喚起や来訪意欲の向上につなげることで、交流人口・関係人口の創出を目指しています。

▼タイアップ動画 四国の山奥にある最強の村「馬路村」に行ってみた！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=VUJYsZbQpJs ]

本施策では、交通・旅の視点から地域の魅力を発信する人気YouTuber・西園寺氏にご協力いただき、馬路村を紹介する動画を制作・配信しました。

動画では、鉄道でのアクセスや移動の過程も含めた旅の様子が描かれており、視聴者が馬路村をより身近に感じられる内容となっています。現地では、特産品である馬路村農協の「ごっくん馬路村」や「森林鉄道」などが紹介され、地域の多面的な魅力が伝わる構成となっています。

動画は公開後約1か月で再生回数80万回を突破。あわせて、西園寺氏の視聴者による馬路村農協製品の購買につながる動きも見られています。

〇西園寺氏プロフィール

交通系旅行YouTuber 25歳（2026年4月現在）

全国の鉄道路線やその他公共交通機関に関連した動画を投稿。日本という国の凄さ、美しさを「公共交通機関」「風景」等の観点から伝えている。

■里山が持つ自然の魅力も発信

令和7年度には、野食ハンターとして知られるYouTuber・茸本朗氏による動画も別途配信しており、こちらも13万回を超える再生数を記録しています。

西園寺氏とは異なるネイチャー視点から、馬路村の自然資源の魅力を深く掘り下げた内容となっており、これまでとは異なる層へのアプローチにもつながっています。

▼【馬路村】「日本一ゆずが有名な村」で野食ハントして村のみんなとパーティーする

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=nSt1icgFXA0 ]

〇茸本朗氏プロフィール

ネイチャー系YouTuber 40歳（2026年4月現在）

身の回りの生き物や野草など自然を活用するアカデミックバラエティ動画を配信。YouTube以外にも書籍の執筆やマンガ原作、TV出演など多方面にて活躍中。

DMM 地方創生は、今後も馬路村の関係人口創出に取り組んでまいります。

■DMM 地方創生について

「事業創出企業として、地域に貢献する持続可能な事業を生み出す」をミッションに、DMMで展開する60以上の事業を通じてこれまでに培ってきたノウハウ・専門人材・ネットワークを活用した事業企画を地域ごとの課題に応じて提供しています。 事業の創出を基盤とし、地域に根付くイノベーション・エコシステムの形成など、持続的に事業が生まれ続ける仕組みを全国に生み出しています。

DMM 地方創生は、領域問わず様々な事業を創出いたします。

下記キーワードでのお悩みや課題がございましたら、ぜひご相談ください。

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・ホームページ：https://sousei.dmm.com/

■合同会社 DMM.com について

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

企業サイト：https://dmm-corp.com/

プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/

公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/

【自治体様からのお問い合わせ先】

合同会社DMM.com 地方創生事業部

TEL：03-5797-7882（連絡可能時間帯：平日11:00～18:00）

E-MAIL：chihou-sousei@dmm.com

DMM 地方創生：https://sousei.dmm.com/