動物性原料不使用の植物性ダシにエビタイプが新登場

不二製油 株式会社MIRA-Dashi(R) C700はペースト状の製品をお湯に溶かすだけでエビ風味のダシを表現できる業務用製品

不二製油株式会社（本社：大阪府泉佐野市、代表取締役社長 最高経営責任者：大森達司、以下当社）は、植物性ダシ「MIRA-Dashi(R)」シリーズから、動物性原料や香料を用いることなく、エビのような風味を実現する新製品を4月１３日より発売します。

■新製品 MIRA-Dashi(R) エビタイプ について

この度発売するエビタイプ（製品名：MIRA-Dashi(R) C700）は、生臭さのないクリアな香ばしさと、エビの殻や味噌を思わせるコク深い風味を特長としています。オマール海老などを用いた高級な料理に求められる重層的な旨みや余韻を底上げする素材としても活用できます。

近年、濃厚なエビ風味の料理や、甲殻類を多用するエスニック料理は、外食・中食・加工食品市場において高い人気を集めています。一方で、エビやカニ等の甲殻類は、海水温上昇や人手不足などによる供給量への影響が懸念されており、加えて価格の変動リスクも高まっています。

「MIRA-Dashi(R)」 のエビタイプは、このようなニーズに応える素材であり、植物性原料のみで設計することで原料供給の安定性と風味品質を両立し、加工食品や高付加価値メニューの風味づくりから甲殻類のアレルギーを含まない商品まで幅広く活用できます。

用途は、パスタソースやラーメン、各種スープ、エスニックメニューに加え、菓子や加工食品まで幅広く、エビにとどまらずカニを含む甲殻類特有のコクや香ばしさを付与でき、多様な食シーンに対応します。

（調理例）エビトマトクリームパスタ（調理例）トムヤンクン（調理例）ビスクスープ■MIRA-Dashi(R)C700 製品情報ペースト植物ダシーエビタイプー(250g）

・製品名：「MIRA-Dashi(R) C700」

・製品形態：5 kgピロー包材

※飲食店での調理などに扱いやすい250 gパウチ包材の「ペースト植物ダシーエビタイプー」も発売しております（左図）。

・賞味期限：360日

・製品紹介サイト※業務用

https://fujiplatform.jp/products/detail/85.html

■植物性素材で動物由来の風味を表現する技術「MIRACORE(R)」とは

植物性油脂とたん白の技術融合により生まれた技術ブランド「MIRACORE(R)」は、植物性素材で動物性食品特有の味わいや満足感を実現します。同技術を用いた植物性ダシ製品「MIRA-Dashi(R)」シリーズとして、これまでチキン、ビーフ、白湯、カツオ、貝タイプの５製品を展開してまいりました。

MIRACORE(R)公式サイト：https://www.miracore.jp/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rM4gfOtaL6A ]

不二製油は、当社グループのビジョン「植物性素材でおいしさと健康を追求し、サステナブルな食の未来を共創します。」を掲げ、新たな食の価値の提案を目指しています。

当社はビジョン実現に向けた「おいしい」の多様な選択肢を提案するブランド『GOODNOON』を展開しており、誰もが食事を楽しめる世界の実現を目指しております。MIRA-Dashi(R)シリーズは同ブランド製品となります。

当社は今後も「MIRA-Dashi(R)」シリーズを通じて、植物性素材による風味表現の可能性を広げるとともに、原料供給や品質面の課題解決に貢献し、持続可能で魅力ある食の提案を続けてまいります。