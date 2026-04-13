【速報】世界トップ10入賞！独自の『大和撫子美容法(R)︎』がフランスを震撼。精鋭45名が集うエステ世界大会で、日本人エステティシャン堀間詩捺がファイナリストの栄冠。

株式会社アンジェラックス

美容の本場・フランスで開催された世界最高峰のエステティック大会「インターナショナル エステティック＆スパ コングレス」。株式会社アンジェラックスの堀間詩捺は、日本人として同大会のフェイシャル・ボディの両部門に挑戦。フェイシャル部門では惜しくも決勝進出を逃したものの、ボディ部門にて独自技術『大和撫子美容法(R)︎』を武器に、エントリーした精鋭45名と競い合い、見事決勝進出を達成。わずか10名のみが許される「世界トップ10（ファイナリスト）」入賞の快挙を成し遂げました。当社会長の大杉京子が提唱し、今もなお発展させ続けている日本独自のメソッドが、現地の審査員から「極めて高い専門性」と絶賛を浴び、世界基準の技術であることを証明しました。

■ 審査員が唸った「本質的な結果出し」へのアプローチ

独創的な演出を凝らす選手がひしめく中、堀間が追求したのは『大和撫子美容法(R)︎』の真髄である「身体の仕組みを捉え、確実に結果を導き出す的確な手技」でした。一つ一つの動きが身体の構造に基づき、無駄なく連動する緻密な構成は、審査員に強いインパクトを与えました。

競技終了後、堀間は審査員より直接「非常に専門性が高く、質が極めて良い。技術の深さが問われる『神経系部門』であれば、さらに上位の結果であっただろう」という異例の賞賛を受けました。これは、当社の技術が単なる「癒やし」の領域を超え、解剖学的な根拠に基づいた「結果の出る専門技術」として世界に認められた証です。

■ 「動」と「静」の調和。二人三脚で磨き上げた日本代表の品格

欧米の選手が圧倒的多数を占める完全アウェーの環境下。堀間の「美しい体重移動と無駄のない身体の使い方」は、会場の観客や審査員からも「動きが美しい」と多くの感嘆の声を集めました。 この技術は、フランスへ発つ直前まで、師である会長と二人三脚で、文字通り体にむち打ちながら試行錯誤を重ねて磨き上げた結晶です。決勝進出で名前を呼ばれた瞬間、堀間の脳裏には、共に特訓を重ねた師の顔が真っ先に浮かびました。タオルワーク一枚に至るまでの「滑らかさ」が、世界各国の強豪たちの中で際立つ存在感を放ちました。

■ 堀間詩捺のコメント：感謝と確信を胸に

「今回、世界トップ10というファイナリストに選んでいただけたことは光栄でしたが、同時に世界の壁の厚さも痛感しました。しかし、派手な演出ではなく、私が信じて磨いてきた『大和撫子美容法(R)︎』の本質的なアプローチが評価されたことは大きな確信となりました。 何より、出発前から温かい応援の言葉をくださったお客様、SNSで見守ってくださった皆様の支えがあったからこそ、この舞台に立つことができました。心から感謝申し上げます。この世界基準の経験を、早く日本のお客様お一人おひとりの、筋肉や呼吸を整える『真の美しさ』への貢献として還元してまいります。」

■株式会社アンジェラックス 会社概要

エステティックサロン「ANGELUX（アンジェラックス）」を全国6店舗、ホテルスパ「NADESHICOSPA by ANGELUX」を3店舗（2026年4月現在）、集中肌質改善フェイシャル専門サロン「アンジェラックススキンケアセンター」を3店舗経営。エステティックというサービスを通じて、お客様の未来志向のライフスタイル、セルフイメージ向上の実現を目指しています。妥協のない技術向上と顧客満足、一人一人の社員が働く意味を見出せる組織づくりにこだわっています。

■大和撫子美容法(R)︎ とは

“健康な身体にこそ、本当の美しさが現れる”

当社会長・大杉京子が創業から世界各地で知識を吸収し、今もなお発展させ続けている独自のオールハンド技術です。「筋肉と骨格のバランス」に着目し、複雑かつ繊細なマッサージやストレッチを組み合わせることで、本来の位置へと整えていきます。トリートメントは寝姿勢（ゆがみ）を整えることから始まり、芯から呼び起こされる「美しさ」と、忘れていた「深い呼吸」を引き出します。



■NADESHICO SPA by ANGELUXについて

2018年、軽井沢の地で誕生。あらゆる時代、文化を超えた現代のSPAにふさわしい日本式トリートメント「大和撫子美容法(R)︎」を提供。現在、東急ハーヴェストクラブ軽井沢 & VIALA、東急ハーヴェストクラブ旧軽井沢、旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクションbyヒルトン内に、サロンを構えます。

アンジェラックス 全国6店舗スキンケアセンター 全国3店舗ナデシコスパ 全国3店舗スキンケア製品

◼️受賞歴

・エステティックグランプリ顧客満足部門

2026年 全国1位

2024年 全国1位

2023年 全国1位

2020年 全国1位

2016年 全国1位

2017年 全国1位

2013年 全国1位

・エステティックグランプリ技術部門

2025年 グランプリ

2023年 3位

2022年 準グランプリ

2017年 凖グランプリ

・「働きがいのある会社」ランキング

2026年 小規模部門 6位

2025年 小規模部門 10位

2023年 小規模部門 12位

2022年 総合7位 女性部門 1位、中部地域部門 優秀企業、アジア地域 中小企業部門 66位

2020年 総合10位 女性部門 1位、若手部門 5位

働きがいのある会社ランキングベスト１００ 2018年～2019年 13位

・「第四回WOMAN’s VALUE AWARD」

・FORBES JAPAN WOMEN AWARD 2019 および 2018 従業員規模300名未満の部 5位入賞



＜コーポレート/ブランドURL＞

株式会社アンジェラックス： https://angelux.co.jp

NADESHICO SPA by ANGELUX ：https://nadeshico-spa.com

■会社概要

会 社 名：株式会社アンジェラックス

代表取締役：大杉 みどり

本社所在地：〒380-0822 長野県長野市南千歳1-20-2-1 アンジェラックスビル4F

T E L : 026-225-0731

東 京 支 社 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-7 原宿OMビル３階

設 立 ：2002年6月

事 業 内 容：エステサロン及びリラクゼーションサロンの経営

化粧品の企画・開発及び販売・卸業務/通信販売事業

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【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社アンジェラックス 広報PR：熊澤

電話：080-7179-0070

メールアドレス：pr@angelux.jp