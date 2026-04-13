『Mobility Transformation 2026』　「AI・データが自動車ビジネスの構造を変える」をテーマに、7年ぶりのリアル開催

株式会社スマートドライブ

モビリティデータを活用したサービスを提供する株式会社スマートドライブ（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役：北川烈、以下「当社」）は、2026年6月30日（火）に、「Mobility Transformation 2026」を大手町三井ホールにて開催しますのでお知らせします。

Mobility Transformationは「移動の進化」へ挑戦する方々が業界の垣根を越えてMaaSやCASE、スマートシティの取り組みを共有するオンライン/オフラインの場です。これまで、「カンファレンス」「セミナー」「コミュニティ」という3つのカテゴリから、みなさまへ学び・繋がりの機会をご提供してまいりました。

2019年11月には約1,500人が来場した初のカンファレンス「Mobility Transformation 2019」を虎ノ門ヒルズにて開催。続いて、オンライン開催となった第2回（2020年：総視聴者数 約7,700人）、第3回（2021年：事前登録者数 約4,200人）、第4回（2023年：事前登録者数 約1,400人）も多くの方にご参加いただきました。

第5回目となる今回の「Mobility Transformation 2026」では、「AI・データが自動車ビジネスの構造を変える」がテーマです。モビリティ業界が、労働集約型のビジネスモデルからデータとAIを活用した「新収益モデル」への転換期を迎えているなか、従来の「車を売る」「直す」「貸す」「走らせる」と分断されていた自動車業界のビジネスモデルは人口減少や人手不足などもあり、単一事業での成長が限界に達しつつあります。一方で、車両から生み出される「データ」は、異業種を巻き込み、巨大な経済圏（エコシステム）を形成する資産へと変わり始めています。このような環境の下、当社は単なるコスト削減のためのDXではなく、自社の強みを活かしながら他社と連携し、新たな「稼ぐ仕組み」をどう構築するかという経営決断が重要と考えます。いかにして新しい「顧客体験」と「収益」を生み出すのか、『Mobility Transformation 2026』は、様々な有識者や企業の方々とともに、ビジネスの可能性を最大化する、最も重要な戦略の種との出会いを提供します。セッションや登壇者の情報は、随時公式HPで発信予定です。

公式HP URL：https://mobility-transformation.com/conference/mx2026/(https://mobility-transformation.com/conference/mx2026/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=MX2026_teaser&utm_content=prtimes)

これまでに開催された4回とも大きな反響をいただいたMobility Transformation。7年ぶりのリアル開催となる今回も、多くの方のご参加をお待ちしております。

以上

【イベント概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13779/table/168_1_d1cab8913c2b7d91640eec543e54f10e.jpg?v=202604130551 ]

【スマートドライブのサービス】

「経営者とドライバーが使いたいNo. 1」※法人向け車両管理システム「SmartDrive Fleet(https://smartdrive.co.jp/fleet/)」

車両に関する書類DXを促進するクラウドサービス 「SmartDrive Box(https://smartdrive.co.jp/fleet/lp/smartdrive-box/)」

ブレーキパッド残量可視化サービス「BRAKEPAD SCAN powered by ADVICS(https://smartdrive.co.jp/special/brakepadscan/)」

走行データの取得・蓄積・活用「Mobility Data Platform(https://smartdrive.co.jp/mobility-data-platform/)」

業界の垣根を超えたコミュニティー「Mobility Transformation(https://www.mobility-transformation.com/)」

※日本マーケティングリサーチ機構調べ 調査概要:2021年5月期_ブランドのイメージ調査

（「SmartDrive」、「SmartDrive Fleet」、「SmartDrive Box」、「BRAKEPAD SCAN」、「Mobility Data Platform」、「Mobility Transformation」、「Vector G」は、株式会社スマートドライブの商標または登録商標です。）

■会社概要 株式会社スマートドライブ

会社名 : 株式会社スマートドライブ （東京証券取引所グロース市場：証券コード5137）

設立 : 2013年 10月

代表取締役 : 北川 烈

所在地 : 〒100-0011 東京都千代田区内幸町 2-1-6 日比谷パークフロント 19階

URL : https://smartdrive.co.jp/