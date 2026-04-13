【開催中】コトモノマルシェルミネ池袋POP UP×chii yasui 4月7日(火)よりスタートしました

株式会社storyteller

株式会社storyteller(本社：東京都狛江市、代表取締役：新堀健太郎)は2026年4月7日(火)～4月19日(日)までの期間、ルミネ池袋B1プリズムガーデン にて期間限定イベントを開催。

プリズムガーデン 店頭１プリズムガーデン 店頭2

1年ぶりの開催となる今回は、ご出店いただく対面販売ブランド様も過去最大規模。

【至高の手仕事展】と題しまして、全国から選りすぐりのハンドメイド作品をセレクトいたしました。

紙を使用した独創性のある作品や、藍染め、繊細かつ上品な刺繍やディップアートを使用した作品や、大人モードなアクリルやシルバーを使用した作品まで、さまざまなテイストの魅力溢れるアイテムを皆さまの元へお届けいたします。

新年度、新学期、新しい生活の始まる季節、あたたかな春の訪れと共に、身につけることで気持ちが明るくなるような、心に寄り添う作品を取り揃えておりますので、ぜひこの機会に足を運んでいただけたら嬉しいです。

セレクトブランド

プリズムガーデン 店頭3wanamac

■wanamac【4/7(火)～12(日)】

おとぎの国からやってきた、謎めいた移動サーカス団

いつ、どこに現れるかは誰にもわからない。小さなブースの上で繰り広げられるのは、まるで夢のような劇団たちの世界。

wanamacは、日常に魔法のひとときを届けます。

emiel

■emiel【4/7(火)～19(日)】

人の手から生まれる、輝き・華麗さ・透明感

素肌とﾄｰﾀﾙｺｰﾃ゛にそっと馴染むaccessory

やわらかな光をまとい、

日常の何気ない瞬間を少しだけ特別に。

さりげないのに目を惹く輝きが、

“いつもの私”に自信とときめきをプラスします。

その日の気分やスタイルに寄り添いながら、

あなたらしさを優しく彩るアクセサリーです。

spring moon

■spring moon【4/13(月)～19(日)】

光を纏い、色で遊ぶ。

“ワタシ”を彩るガラスアクセサリー

ひとつひとつ丁寧に仕立てられたデザインは、

素肌にすっと馴染みながらも、さりげない存在感を放ちます。

日常のコーディネートに溶け込みながら、

ふとした瞬間に心がときめくような輝きを。

身につけるたびに気分が高まり、

“いつもの私”を少しだけ特別にしてくれるハンドメイドブランド。

C.LILY

■C.LILY【4/13(月)～19(日)】

上品でリュクスな"大人可愛い"デザイン

天然素材を使用したアクセサリー

ひとつひとつ異なる表情を持つ素材と、

やさしく寄り添うようなデザイン。

ナチュラルな美しさの中に、

さりげない華やかさを感じられる仕上がりで、

日常に心地よいときめきを添えます。

気取らず、自分らしくいられる。

そんな魅力を引き出すアクセサリーです。

PACHECO

■PACHECO【4/16(木)～19(日)】

カラフル&ポップなビーズアクセサリー

見ているだけで気分が上がる、

遊び心たっぷりのカラーリング。

ひとつひとつ組み合わせにこだわり、

コーディネートのアクセントになる存在に。

シンプルなスタイルにも映える、

毎日を楽しく彩るアクセサリーです。

FILIGRANO

■FILIGRANO【4/17(金)～19(日)】

かぎ針編みのワイヤーアクセサリー

ワイヤーをかぎ針で編み上げることで生まれる、

他にはない独特の質感とフォルム。

繊細でありながら存在感のあるデザインは、

コーディネートのアクセントとして印象を引き立てます。

ハンドメイドならではの表情が、

“自分らしさ”をさりげなく表現してくれるアクセサリーです。

POPUP SHOP情報

ルミネ池袋B1F プリズムガーデンPOP UP情報

開催期間：4/7(火)～4/19(日)

開催場所：ルミネ池袋B1F プリズムガーデン

営業時間:11:00~21:00 ※最終日 20:30閉店

▼▼▼▼▼会場アクセスはこちら▼▼▼▼▼

JR池袋駅南改札、正面右手よりすぐ

コトモノマルシェ公式インスタグラム(https://www.instagram.com/cotomonomarche/?locale=ja_JP)

ビジュアルコラボイラストレーター：chii yasui インスタグラム(https://www.instagram.com/chii_yasui/?locale=ja_JP)