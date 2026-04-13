3年ぶりに赤ちゃん誕生！！伊勢シーパラダイスで「ゴマフアザラシ」の赤ちゃんが生まれました
三重県伊勢市にある「ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス」にて、2026年4月8日21時27分にゴマフアザラシの赤ちゃんが誕生いたしました。
これまで母子ともに慎重に見守りながら飼育してまいりましたが、健康状態が安定していることから、本日より一般公開を開始いたします。
“今だけ”しか見られない純白の赤ちゃん
4月9日10時53分に初乳を確認しており、現在⾚ちゃんはすくすくと育っています。
赤ちゃんは全身が白くふわふわとした毛に覆われていますが、
この白い毛は、生後2～3週間ほどで抜け落ちてしまうため、見られるのはごく短い期間のみとなります。
限られた期間でしか見ることのできない“純白の姿”を、ぜひ間近でご覧ください。
＜赤ちゃん情報＞
・出生日時：2026年4月8日 21時27分
・性別：メス
・体重：10kg（4/10時点）
・体長：74cm（4/10時点）
・⽗親：大福（ダイフク）15歳 〔2011.3.16 鳥⽻水族館生まれ〕
・母親：ルー 12歳〔2014.3.30 鴨川シーワールド生まれ〕
伊勢シーパラダイスでは今回の⾚ちゃんを含め12頭のゴマフアザラシを飼育しています。
父親・母親は3年前の出産時と同じペアで、母親の ”ルーちゃん” にとって今回の赤ちゃんは、第3仔となります。母親は落ち着いた様子で子育てを行っており、赤ちゃんも順調に成長しています。
ご覧いただける場所について
赤ちゃんは、館内「ゼロ距離広場」にあるゴマちゃんプールにて、母親とともにご覧いただけます。
なお、母親や赤ちゃんの体調管理のため、別部屋へ移動している場合や、時間帯によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。
今後の予定
赤ちゃんの成長の様子は、YouTubeや公式ブログ、InstagramなどのSNSを通して随時発信していく予定です。
日々変化していく姿をリアルタイムでお楽しみいただけます。
▸YouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/user/TheFutamiseaparadise
(https://www.youtube.com/user/TheFutamiseaparadise) ▸公式ブログ「飼育係の落書帳」：https://ameblo.jp/iseseapara/
(https://ameblo.jp/iseseapara/) ▸Instagram：https://www.instagram.com/iseseaparadise/
(https://www.instagram.com/iseseaparadise/) ▸Twitter：https://twitter.com/iseseaparadise
【ゴマフアザラシとは・・・】
〇分 類：食肉目アザラシ科
〇学 名：Phoca largha
〇英 名：Large Seal/Spotted Seal
〇生息地：アラスカから日本の北海道あたり
〇繁殖時期は春ごろが多く、妊娠期間は約1年。1頭につき1仔を出産し、2～3週間の授乳期間を経て、独り立ちをします。寿命は25～30年で普段は魚や甲殻類、貝類など幅広く食べます。伊勢シーパラダイスではアジ、イカナゴ、コマイ、サンマなどを与えています。
＜伊勢シーパラダイス 施設概要＞
“ゼロ距離体験”が人気の体感型水族館。
セイウチ・ゴマフアザラシ・ペンギン・カワウソなどを、目の前で感じられる展示が魅力です。
■名称
ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス
■所在地
〒519-0602 三重県伊勢市二見町江580
■電話番号
0596-42-1760
■営業時間
9:30～17:00（最終入場16:30）※季節変動有り
■入館料
大人：2,400～2,800円 小中学生：1,200円 幼児（4才以上）：600円
※大人料金は日によって変動有り
■WEBサイト
https://ise-seaparadise.com/