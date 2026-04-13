3年ぶりに赤ちゃん誕生！！伊勢シーパラダイスで「ゴマフアザラシ」の赤ちゃんが生まれました

株式会社伊勢夫婦岩パラダイス

三重県伊勢市にある「ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス」にて、2026年4月8日21時27分にゴマフアザラシの赤ちゃんが誕生いたしました。

これまで母子ともに慎重に見守りながら飼育してまいりましたが、健康状態が安定していることから、本日より一般公開を開始いたします。

“今だけ”しか見られない純白の赤ちゃん

4月9日10時53分に初乳を確認しており、現在⾚ちゃんはすくすくと育っています。

赤ちゃんは全身が白くふわふわとした毛に覆われていますが、

この白い毛は、生後2～3週間ほどで抜け落ちてしまうため、見られるのはごく短い期間のみとなります。

限られた期間でしか見ることのできない“純白の姿”を、ぜひ間近でご覧ください。

＜赤ちゃん情報＞

・出生日時：2026年4月8日 21時27分

・性別：メス

・体重：10kg（4/10時点）

・体長：74cm（4/10時点）

・⽗親：大福（ダイフク）15歳 〔2011.3.16 鳥⽻水族館生まれ〕

・母親：ルー 12歳〔2014.3.30 鴨川シーワールド生まれ〕

伊勢シーパラダイスでは今回の⾚ちゃんを含め12頭のゴマフアザラシを飼育しています。

父親・母親は3年前の出産時と同じペアで、母親の ”ルーちゃん” にとって今回の赤ちゃんは、第3仔となります。母親は落ち着いた様子で子育てを行っており、赤ちゃんも順調に成長しています。

ご覧いただける場所について

赤ちゃんは、館内「ゼロ距離広場」にあるゴマちゃんプールにて、母親とともにご覧いただけます。

なお、母親や赤ちゃんの体調管理のため、別部屋へ移動している場合や、時間帯によってはご覧いただけない場合がございます。あらかじめご了承ください。

今後の予定

赤ちゃんの成長の様子は、YouTubeや公式ブログ、InstagramなどのSNSを通して随時発信していく予定です。

日々変化していく姿をリアルタイムでお楽しみいただけます。

▸YouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/user/TheFutamiseaparadise

(https://www.youtube.com/user/TheFutamiseaparadise) ▸公式ブログ「飼育係の落書帳」：https://ameblo.jp/iseseapara/

(https://ameblo.jp/iseseapara/) ▸Instagram：https://www.instagram.com/iseseaparadise/

(https://www.instagram.com/iseseaparadise/) ▸Twitter：https://twitter.com/iseseaparadise

【ゴマフアザラシとは・・・】

〇分 類：食肉目アザラシ科

〇学 名：Phoca largha

〇英 名：Large Seal/Spotted Seal

〇生息地：アラスカから日本の北海道あたり

〇繁殖時期は春ごろが多く、妊娠期間は約1年。1頭につき1仔を出産し、2～3週間の授乳期間を経て、独り立ちをします。寿命は25～30年で普段は魚や甲殻類、貝類など幅広く食べます。伊勢シーパラダイスではアジ、イカナゴ、コマイ、サンマなどを与えています。

＜伊勢シーパラダイス 施設概要＞

“ゼロ距離体験”が人気の体感型水族館。

セイウチ・ゴマフアザラシ・ペンギン・カワウソなどを、目の前で感じられる展示が魅力です。

■名称

ゼロ距離水族館 伊勢シーパラダイス

■所在地

〒519-0602 三重県伊勢市二見町江580

■電話番号

0596-42-1760

■営業時間

9:30～17:00（最終入場16:30）※季節変動有り

■入館料

大人：2,400～2,800円 小中学生：1,200円 幼児（4才以上）：600円

※大人料金は日によって変動有り

■WEBサイト

https://ise-seaparadise.com/