サイバートラスト、「信頼性の高い本人確認」と「電子文書の真正性確保」の取り組みを強化--法規制強化への確実な対応とオンライン取引の安全性向上と業務効率化を支援

一般社団法人ソフトウェア協会

サイバートラスト株式会社（本社：東京都港区、以下「サイバートラスト」）は、一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）加盟企業であり、日本初の商用電子認証局として認証・セキュリティの技術を活用したトラストサービスとLinuxのカーネル技術やオープンソースソフトウェア（OSS）の知見を応用したプラットフォームサービスを提供しています。近年の犯罪収益移転防止法の改正や行政・企業のDX推進を背景に高まる「信頼性の高い本人確認」と「電子文書の真正性確保」への需要に応える形で、トラストサービス関連の取り組みを強化しており、2026年2～3月にかけてビジネスパートナーとの協業を発表しました。これらの取り組みは、規制強化への確実な対応と同時に、行政手続きや企業業務のデジタル化を支える「信頼の基盤」を整えるものであり、オンライン取引の安全性向上と業務効率化を両立するソリューションとして注目されています。

この成長を現場から支える人・想い--マーケティングオペレーション担当 山野浩暉

こうした「信頼の基盤」の展開を顧客体験の観点から支えるのが、マーケティングオペレーション担当の山野浩暉氏（入社5年目・27歳）です。

山野氏は新卒入社後に営業を2年間経験し、ナーチャリング部門の立ち上げを経て現職へ。現在は、顧客データの管理・システム改修・マーケティングROI可視化ダッシュボードの構築を担当しています。

「お客様が必要とするタイミングで適切な情報を提供するには、購買意欲の変化に応じた情報設計と、各フェーズを可視化・管理できる仕組みが社内に必要だと考えています。関係者双方にとってスムーズな連携を実現し、一貫した顧客体験を提供することで、顧客満足の最大化に貢献したい」

部門ごとに最適化が進む一方で生まれる「情報連携の断絶」という課題に着目し、全体最適の視点からデータ基盤を整備する--営業・ナーチャリング時代には本人も気づかなかったその適性が、今まさにマーケティングオペレーションの立場で開花しています。

山野氏のキャリアの歩みや、サイバートラストが掲げる「データで支える顧客満足の未来」についての詳細インタビューは、SAJ40周年特集記事をご覧ください。

▶ 詳細インタビュー記事はこちら：https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_cybertrust(https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_cybertrust)

会社概要

サイバートラスト株式会社 所在地：東京都港区 事業内容：認証局運営、組込みLinux OS「EMLinux」、セキュリティソリューション、仮想化基盤サービス 等 公式サイト：https://www.cybertrust.co.jp/

一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）加盟企業。一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）は、ソフトウェア製品に係わる企業が集まり、ソフトウェア産業の発展に係わる事業を通じて、我が国産業の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的に設立された業界団体であり、サイバートラスト株式会社はその会員企業として活動しています。

【一般社団法人ソフトウェア協会】

一般社団法人ソフトウェア協会（略称：SAJ）は、ソフトウェアに関わるあらゆる企業、団体、個人を繋ぎ、デジタル社会の実現を推進する業界団体で、800社以上にご加入いただき、創立40周年を迎えることができました。これからもソフトウェアの未来を創造し、国内外のデジタル化推進に貢献してまいります。

入会お問い合わせ・詳細は以下ページよりご連絡ください。

一般社団法人ソフトウェア協会（SAJ）事務局お問い合わせページ：https://www.saj.or.jp/contact/

【関連リンク】

インタビュー記事全文：https://www.saj.or.jp/40th_branding/heroes_cybertrust

本企画のインタビュー記事一覧： https://www.saj.or.jp/40th_branding

SAJ 40周年記念サイト： https://40th.saj.or.jp/

一般社団法人ソフトウェア協会(SAJ)：https://www.saj.or.jp/(https://www.saj.or.jp/%E2%80%8B%E2%80%8B)

サイバートラスト株式会社様 公式サイト：https://www.cybertrust.co.jp/