名駅徒歩5分、地上80mの絶景レストランで楽しむ初夏のご褒美！　　とろける宮崎県産マンゴー×抹茶の贅沢アフタヌーンティー

株式会社三井不動産ホテルマネジメント

株式会社三井不動産ホテルマネジメント(本社：東京都中央区／代表取締役社長：杉山亮)が運営する「三井ガーデンホテル名古屋プレミア」（所在地：愛知県名古屋市中村区名駅4-11-27 シンフォニー豊田ビル）では、2026年5月1日(金)～6月30日(火)の期間限定で、18階地上80mのモダンオリエンタルレストラン「The Living Room with SKY BAR(ザ リビングルーム ウィズ スカイバー)」にて、「宮崎県産マンゴー×抹茶」をテーマにした贅沢な初夏のアフタヌーンティーを提供いたします。

温暖な気候と豊かな自然に育まれた宮崎県産マンゴーの濃厚な甘みと香り高い抹茶のハーモニーを、地上80mからの眺望とともにお楽しみいただけます。昼と夜で異なる表情を見せる景色とともに、ホテルならではの上質なひとときをご堪能ください。

■「宮崎県産マンゴー×抹茶」をテーマにした初夏のアフタヌーンティー

5月～6月にご提供する初夏のアフタヌーンティーは、とろける甘みが魅力の宮崎県産マンゴーと、香り豊かな抹茶をテーマにご用意しました。「宮崎県産マンゴーとヨーグルトのヴェリーヌ」や「宮崎県産マンゴープリン」をはじめ、香り高く奥深いほろ苦さが魅力の抹茶デザートなど、濃厚なマンゴーの甘みと抹茶のほろ苦さが織りなす美しいコントラストをお楽しみいただけます。

ドイツの「ロンネフェルト」の紅茶とともに、名古屋の中心で優雅なひとときをご満喫ください。

＜メニュー＞

デセール

宮崎県産マンゴーとヨーグルトのヴェリーヌ、宮崎県産マンゴーのレアチーズ、宮崎県産マンゴーのムース ココナッツのアクセント、宮崎県産マンゴープリン、パッション・ココ、西尾抹茶のマカロン、宇治抹茶モンブラン、抹茶わらび餅 黒蜜を添えて、抹茶のロールケーキ、抹茶とホワイトチョコレートのマフィン、バウムクーヘン、スコーン、アプリコットジャム＆北海道産小豆のこし餡

セイボリー

季節の野菜ムース、名古屋コーチン卵と鰻のキッシュ、トマトとフェタチーズのブルスケッタ、スモークサーモンとアボカドのオープンサンド、本日のスープ

ウェルカムドリンク

【5月～6月期間限定】マンゴーミモザ

ドリンク（フリーフロー）

ドイツの老舗紅茶ブランド「ロンネフェルト」のティーセレクション

モルゲンタウ、ダージリンサマーゴールド、ルイボスクリームオレンジ、アッサムバリ、アイリッシュモルト、イングリッシュブレックファースト、ダージリンファーストフラッシュ、アールグレイ、グリーンドラゴン龍井茶、(アイス：モルゲンタウ、アールグレイ）

※仕入れ状況により、メニュー内容は変更となる場合がございます。

＜開催概要＞

・提供期間：2026年5月1日(金)～6月30日(火)

・提供時間：14:00～16:30（最終入店15:00)

・提供場所：三井ガーデンホテル名古屋プレミア 18階 レストラン

「The Living Room with SKY BAR(ザ リビングルーム ウィズ スカイバー)」

・販売料金：平日4,700円(税込)/土日祝5,000円(税込)

・内容：スイーツ12種、スコーン1種、セイボリー5種、ウェルカムドリンク、カフェ・紅茶・

ソフトドリンク各種

・公式サイト：https://www.gardenhotels.co.jp/nagoya-premier/restaurant/(https://www.gardenhotels.co.jp/nagoya-premier/restaurant/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=nagoya&utm_term=hm&utm_content=prtimes&utm_id=sample-utmid)

■The Living Room with SKY BAR (ザ リビングルーム ウィズ スカイバー) 概要

The Living Room with SKY BARは、東地中海・中東料理をモチーフに、東海4県の食材を使用したモダンオリエンタル料理を提供します。シェフが自由な発想でアレンジした色とりどりの料理の数々と、明るく親しみのあるおもてなしで、心とカラダをポジティブな感情へとリードします。

レストラン：街並みを一望できる開放的な空間■三井ガーデンホテル名古屋プレミア 概要

名古屋駅から徒歩約5分、シンフォニー豊田ビル最上部18～25階に位置する高層ホテル。地上約80mのロビーからは名古屋の街並みを一望でき、ジャパニーズモダンな客室からは美しい夜景をお楽しみいただけます。大浴場を備え、旅の疲れを癒すひとときをご提供。地元食材を活かした選べるメインディッシュと和洋ハーフビュッフェの朝食とともに、都心にいながら上質なリフレッシュタイムをお過ごしいただけます。

・所在地：〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-11-27 シンフォニー豊田ビル 18～25階

・客室数：295室

・チェックイン：15：00／チェックアウト：11：00

・参考料金： 25,480円～(2名1室利用時、税込、食事なし)

・公式サイト：https://www.gardenhotels.co.jp/nagoya-premier/(https://www.gardenhotels.co.jp/nagoya-premier/?utm_medium=other&utm_source=partner&utm_campaign=nagoya&utm_term=hm&utm_content=prtimes&utm_id=sample-utmid)

・公式アカウント：Instagram（@mitsuigardenhotels(https://www.instagram.com/)）

名古屋らしい金の輝きを放つロビー客室：ジュニアスイートツイン18階大浴場：坪庭には雲海モチーフのアート

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=vyk1nvD712w ]

■三井不動産ホテルマネジメントが展開するホテル



三井ガーデンホテルズでは“ガーデンのような豊かさと潤いのある滞在体験を提供したい”という想いから、ブランドタグラインを「Stay in the Garden」と定め、国内外で34施設を展開しています。全国各地の地域性を大切に個性豊かなデザインと「楽しみになる朝食」をご用意し、ビジネスユースだけでなく、レジャー、リトリート、リフレッシュ、長期滞在等、様々なシチュエーションでお楽しみいただけます。

また“滞在そのものが目的となるデスティネーション型ホテル”を掲げた『ザ セレスティンホテルズ』を3施設、自分のスタイルで、“自由な時間と、過ごし方”を愉しむ次世代型ライフスタイルホテル『sequence』を3施設展開。三井不動産ホテルマネジメントは、「記憶に残るホテル」「感性豊かなお客さまの五感を満たすホテル」という理念・コンセプトのもと、多様なニーズに応えるブランド展開をしています。