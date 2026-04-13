Bounceが首都圏113箇所のマルチエキューブで利用可能に

株式会社ＪＲ東日本スマートロジスティクス

Bounce, Inc.（Bounce創業者/CEO：Cody Candee、以下「Bounce」）と株式会社JR東日本スマートロジスティクス（代表取締役社長：市原 康史、以下「JR東日本スマートロジスティクス」）は、JR東日本スマートロジスティクスが提供する1台4役の多機能ロッカー「マルチエキューブ」において、Bounceが運営する手荷物預かりサービスの受付を2026年4月14日より開始します。

▪️連携の背景と目的

近年、インバウンド旅行者の増加に伴い、主要駅や観光エリアでは、大型スーツケースを持った移動による混雑が課題となっています。特に首都圏をはじめ旅行者の観光体験と、地域住民の生活環境の両立が重要な社会課題となっています。

Bounceは、インバウンド旅行者の利用が多い手荷物預かりサービスとして、旅行者特有の行動導線から荷物による制約を減らすことで、観光体験の向上と混雑の緩和を同時に目指してきました。今回、1台4役の多機能ロッカーであるマルチエキューブを展開するJR東日本スマートロジスティクスとの連携を通じて、観光体験の質をさらに高め、インバウンド旅行者と地域社会が共存できる環境づくりを推進します。

BounceとJR東日本スマートロジスティクスは、マルチエキューブを通じてインバウンド旅行者と地域社会の双方にとって快適で持続可能な環境の実現を目指し、今後もさらなる充実と発展に注力して参ります。

▪️ Bounce, Inc. Bounce創業者 / CEO Cody Candee コメント

このたび、JR東日本スマートロジスティクス様と連携し、首都圏113駅で手荷物預かりサービスを展開できることを大変光栄に思います。JR東日本スマートロジスティクス様は、シームレスな移動体験の提供を目指す信頼ある事業者であり、そのネットワークとともに移動体験の改善に取り組めることは、Bounceにとって非常に意義深いことです。私たちは今後も、日本の旅行インフラをより快適で持続可能なものへと進化させていきたいと考えています。今回の取り組みにより、インバウンド旅行者が首都圏をより自由に、より深く楽しめる環境を提供できると考えています。

▪️株式会社JR東日本スマートロジスティクス 代表取締役社長 市原 康史 コメント

世界中で「手ぶらでの自由な移動」を支援するBounce様と連携することは、私たちが目指す「快適で利便性の高い観光体験」の実現に向けた大きな一歩となります。

今回の連携により、Bounce様が持つ多くの会員と、私たちの持つマルチエキューブのネットワークを融合させることで、マルチエキューブの利用を通じてインバウンド旅行者にストレスフリーな手ぶら観光ができる環境を提供してまいります。

▪️「Bounce」で予約可能なマルチエキューブ一覧▪️多機能ロッカー「マルチエキューブ」について

１ 機能概要

マルチエキューブでは「予約」「預入」「受取」「発送」の4つの機能を一台でご利用いただけます。目的に応じロッカーを使い分けいただく必要がなくなり、お客さまの身近な駅のマルチエキューブ一台でシームレスなご利用が可能です。

また、お客さまの操作時を除いて、扉は常時施錠しているため、お客さまには安心・安全にロッカーをご利用いただけます。

２ 設置場所・台数

2026年3月末時点で、首都圏・東北・関西・北海道・九州など290駅に計912台を設置しています。2026年度内に日本全国に約1,000 台を展開予定です。

詳細については、以下をご確認ください。

https://www.jre-sl.co.jp/ecube/

▪️Bounceについて

「Bounce（バウンス）」は、旅行中や外出先で荷物を一時的に預けたい方と、空きスペースを有効活用したい店舗・施設をつなぐ、世界最大級※の手荷物預かりプラットフォームです。

2019年に米国サンフランシスコで創業し、現在は世界4,000都市・35,000拠点以上で展開。日本国内では東京・大阪・京都・福岡など650都市・5,500拠点以上でサービスを提供しています。

公式サイト：https://ja.bounce.com/

■Bounce, Inc. 会社概要

会 社 名：Bounce, Inc.

代 表 者：Cody Candee

本社所在地：698 Guerrero street , San Francisco, CA 94110, USA

設立年月日：2019年

日本支社：Bounce Japan 合同会社

所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア WeWork 39階

設立年月日：2024年

U R L：https://ja.bounce.com/

■株式会社JR東日本スマートロジスティクス 会社概要

会 社 名 ：株式会社JR東日本スマートロジスティクス

代 表 者 ：代表取締役社長 市原 康史

本社所在地 ：東京都墨田区江東橋3丁目13-1 KS15ビル3F

設立年月日：2023年7月3日

主な事業：貸ロッカー業、スマートロッカー業

U R L：https://www.jre-sl.co.jp/