牛乳大好き声優・江口拓也さんが“ミルクの代弁者”に就任「明治おいしいミルクシリーズ（ミルクコーヒー・ミルク紅茶）」4月7日（火）よりミルクがラテの主役を奪い取りに行く“逆襲”プロモーションを開始

株式会社 明治

株式会社 明治（本社：東京都中央区、代表取締役社長：八尾 文二郎）の「明治おいしいミルクシリーズ（ミルクコーヒー・ミルク紅茶）」は、「明治おいしいミルクコーヒー」200mlの全国全チャネルへの販売拡大および「明治おいしいミルク紅茶」の新発売に合わせ、ミルクがラテの主役をコーヒー・紅茶から奪い取りに行く“逆襲”プロモーションを4月7日（火）より開始します。牛乳好きとして知られる声優・江口拓也さんを“ミルクの代弁者”として起用し、江口さんとともにミルクが味を完成させる主役であることを、WEB動画の公開をはじめ、SNSキャンペーンやインフルエンサー施策で発信していきます。

※1：「明治おいしいミルク紅茶」200mlは4月21日（火）より新発売

近年、カフェラテやミルクティーなど、ミルクを使用した飲料は20～30代の若年層を中心に幅広い世代に親しまれています。これらの飲料において、コーヒーや紅茶の風味が注目・重視されることが多い一方で、実は飲料全体の半分以上を占めるミルクの存在は十分に注目されていないのが現状です。

そこで、ミルクもコーヒーや紅茶と同様においしさを決めるうえで重要な要素であるという認識を広げることを目的に、本企画を実施します。

本企画の実施にあたり、ミルクの重要性を生活者に納得感をもって伝えるため、牛乳への強い愛着を日常的に発信している声優・江口拓也さんを“ミルクの代弁者”として起用しました。江口さんは、SNS上で「牛乳を1日3リットル飲みたい」と投稿するなど牛乳への愛着を発信しているほか、学生時代には給食の牛乳を余っていた分も含めて毎日複数本飲んでいたエピソードもあり、こうした背景から、ミルクの魅力を共感をもって伝えていただけると考えました。

本プロモーションでは、江口さんのナレーションによるWEB動画の公開をはじめ、江口さんのユニークな点でもある自画像を用いたSNSキャンペーンや江口さんから招待状が届くインフルエンサー施策などを通じて、ミルクのおいしさや存在感を多角的に発信します。

【江口拓也さんがミルクの気持ちを代弁！WEB動画「ミルクが主役篇」公開】

無類の牛乳好きとして知られる声優・江口拓也さんを起用した、WEB動画「ミルクが主役篇」を公開します。本動画では、江口さんの圧倒的な表現力を通じて、「ミルクこそが味の決め手である」というメッセージを情熱的に表現し、ミルクがコーヒーや紅茶からラテの主役を奪い取りにいく「明治おいしいミルクシリーズ（ミルクコーヒー／ミルク紅茶）」の魅力を力強く伝えます。

・WEB動画 URL：https://youtube.com/shorts/BTv4v8M96EY

【主役を選んで参加！Xプレゼントキャンペーンを実施】

X（旧Twitter）では、ラテの主役だと思うものを選んで参加するプレゼントキャンペーンを開始します。明治おいしい牛乳公式アカウント（@meiji_oishii）をフォローの上、「ミルク」「コーヒー」「紅茶」の中から、ラテの主役だと思うものを選んで投稿すると、ご参加いただいた方の中から、抽選で100名様にQUOカード5,000円分をプレゼント。さらに、投稿後にはここでしか聞けない江口さんの「限定スペシャルボイス」がリプライで届きます。ぜひご参加ください。

【ミルク派拡大へ！「ミルク派への招待状」を展開】

さらなる「ミルク派」の拡大を目指し、特別企画「ミルク派への招待状」を実施します。牛乳好きの江口さんからのメッセージを添えて、「明治おいしいミルクシリーズ（ミルクコーヒー／ミルク紅茶）」をインフルエンサーの方々へお届け。実際に商品を体験いただいた様子や感想をSNSを通して発信していただくことで、ミルクが主役だからこそ味わえるおいしさを広く伝えます。

【キャストプロフィール】

江口拓也（えぐち たくや）

81プロデュース所属。5月22日生まれ。茨城県出身。『SPY×FAMILY』（ロイド・フォージャー役）、『あかね噺』(練磨家からし役)、『アイドリッシュセブン』（六弥ナギ役）など、様々な作品に出演している。声優のほかアーティストとしても活躍中。

【ご本人コメント】

昔から牛乳が大好きなので、お話をいただいたときはとても嬉しかったです。しかもミルクの代弁者として声を演じられるなんて！

ミルクコーヒーとミルク紅茶、皆さんもぜひ試してみてください！

【明治おいしいミルクシリーズについて】

発売から24年目を迎える「明治おいしい牛乳」は“新鮮な生乳のおいしさ”をコンセプトにした牛乳市場売上No.1※2を誇るロングセラー商品です。

その「明治おいしいブランド」から発売された「明治おいしいミルクシリーズ」は、ミルクのおいしさを味わうための新たな乳飲料として、生乳の消費量拡大に貢献することを目指しています。

「明治おいしいミルクシリーズ」は「明治おいしいミルクコーヒー」と、今回新たに「明治おいしいミルク紅茶」を展開いたします。

※2：インテージ SRI+（SM・CVS・Dg・HC）2023年4月～2024年3月度販売金額

【明治おいしいミルクコーヒーについて】

「明治おいしいミルクコーヒー」は、「明治おいしい牛乳」に使われるこだわりの生乳をふんだんに使用（生乳50％以上）し、「明治おいしい低脂肪乳」で採用している氷点濃縮仕立て※3の乳原料を配合し、ナチュラルテイスト製法で仕上げ、コクはそのままにすっきりとした後味をお楽しみいただけます。また、「明治おいしい牛乳」のおいしさを一番引き立たせる香り豊かなコーヒーを選定し使用しました。

新鮮なミルクのおいしさとほのかな甘さを感じるコーヒーの味わいは、リラックスしたい時やほっとひと息つきたい時などにおすすめです。

「明治おいしいミルクコーヒー」（450ml・200ml） 希望小売価格：227円/160円（税込）

【明治おいしいミルク紅茶について】

「明治おいしいミルク紅茶」は、「明治おいしい牛乳」に使われるこだわりの生乳をふんだんに使用（生乳50％以上）し、「明治おいしい低脂肪乳」で採用している氷点濃縮仕立て※3の乳原料を配合し、ナチュラルテイスト製法で仕上げ、コクはそのままにすっきりとした後味をお楽しみいただけます。また、「明治おいしい牛乳」のおいしさをより引き立たせる華やかな香りを特徴としてもつ紅茶を厳選しました。

新鮮なミルクのおいしさとほのかな甘さを感じる紅茶の味わいは、リラックスしたい時やほっとひと息つきたい時などにおすすめです。

「明治おいしいミルク紅茶」（450ml・200ml） 希望小売価格：227円/160円（税込）

※3：熱を加えずに乳原料を濃縮する製法です。脂肪分を取り除いた生乳中の水分のみ凍らせ取り除き、熱を加えずに濃縮することで、「新鮮な香りと豊かなコク」を実現しています。