Sansan、新卒初任給を引き上げ 手当込みで年収640万円に 1000万円超のオファーも実施

Sansan株式会社

働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社は、2027年度入社の新卒採用において、初任給を従来の年収568万円から586万円に引き上げることを決定しました。住宅補助などの諸手当を含めると、実質的な年収は初年度から約640万円に達する水準となります。また、エンジニア・研究開発職については、経験やスキルを個別に評価し、1000万円超のオファーも実施します。

現在、生成AIの普及により、世界的にエントリーレベル業務の代替が進み、新卒採用を縮小する企業が増加しています。新卒不要論も生まれる中、Sansanは、AI時代の成長を牽引するのは、テクノロジーを使いこなしながら、AIには代替できない、高い「EQ（Emotional Intelligence Quotient）」によって新たな価値を生み出す人材であると考えています。

そのため当社は新卒採用を縮小することなく、年間100名以上の採用を継続します。2027年度は過去最高人数となる170名を採用予定であり、高い思考力と実行力を備えたAIネイティブ世代の優秀な人材を、業界最高水準の待遇で迎え入れます。これにより、国内のみならずグローバル水準での人材獲得競争力を高め、ミッションの実現に向けた事業成長をさらに加速させていきます。

■給与改定の背景と目的

Sansanは、より非連続な成長を実現するため、2027年度入社の新卒初任給を年収586万円（月給41.3万円）へと引き上げます。家賃補助（※1）や、オフィスでのコミュニケーション促進を目的とした社内制度による手当（※2）を合わせると、実質年収は約640万円となります。また、特に高い専門性を持つエンジニア・研究開発職については、経験やプログラミング能力に応じて、個別にオファーを行ないます。既に年収1000万円超の水準でオファーを出した実績があり、今後もその方針を継続します。さらに、新卒だけでなく、全社の給与テーブルの引き上げも行います。

当社は2025年、「AIファースト」を年間テーマに掲げ、業務におけるAI活用やプロダクトへの実装を強力に推進してきました。その結果、社内の生成AI活用率は99%に到達しており（※3）、定型業務の効率化が急速に進んでいます。一方で、高い競争力を持つ組織を作るためには、他者を巻き込みながら価値を創出する人間力（EQ）が不可欠だと考えています。特に新卒世代は、AIを前提に学び、アウトプットを行う「AIネイティブ世代」であり、短期間で専門性を獲得しながら、領域を越えて価値を生み出す可能性を持っています。

今回の初任給引き上げは、AIネイティブとして最新技術を使いこなし成果を出す力と、高い人間力を兼ね備えたAI時代の次世代リーダー候補に対する先行投資と位置付けており、少子高齢化で優秀層の獲得が難しさを増す中、業界最高水準の報酬を提示し、採用強化を行います。

■2027年度新卒初任給の詳細

１. 2027年4月新卒入社の総合職・デザイナー職

月給：41.3万円＋賞与（想定年収586万円）

採用予定人数：153名

※35時間相当の固定残業手当を含みます。

２. 2027年4月新卒入社のエンジニア職・研究開発職

月給：41.3万円以上＋賞与（想定年収586万円以上）

採用予定人数：20名

※35時間相当の固定残業手当を含みます。

※月給41.3万円、想定年収586万円はエンジニア・研究開発職の新卒初任給の最低金額となっており、経験やプログラミング能力に応じて個別にオファーを行います。

■Sansan株式会社 取締役／執行役員／CHRO 大間 祐太のコメント

当社は、AIがビジネスのあり方を根本から変える時代において、人にしか成し得ない「意志の力」や「非定型な合意形成を行う能力」が、企業の成長を左右する決定的な差になると考えています。今回の初任給引き上げは、AIという強力なレバレッジを使いこなし、組織と社会に非連続な変化をもたらす次世代リーダーに対する、経営としての期待の表明です。私たちは、志の高い若手人材を日本最高水準の環境で迎え入れ、5年後、10年後のSansanを牽引してもらいたいと考えています。

※1：社内制度「H2O」による住宅費用補助

自宅の最寄り駅が本社近隣の対象駅の場合に、住宅費用として3万円／月を補助することで通勤時間の短縮を支援する制度。満員電車のストレス、物理的な通勤にかかる時間的な負担を軽減することで、生産性と創造性の向上につなげることを目的としている。ネーミングの由来は「Home to Office」。

※2：社内制度「オフィス＋」による手当

週4回以上オフィスに出社した週につき、4000円/週を賞与として支給する制度。オフィス出社時のコミュニケーションを促し、生産性向上につなげることが目的。

※3：Sansan株式会社「Sansan、社員の生成AI活用率99%を達成。非エンジニア含む全職種が業務に活用」（2025年5月14日発表）

https://jp.corp-sansan.com/news/2025/0514.html

（以上）

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：73億50百万円（2026年2月28日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/