全国から人気を集める熱海の観光アクセシビリティ強化！免許不要の近距離モビリティ「ウィル」活用の移動サービスを開始

WHILL Inc

一般財団法人 熱海観光局ならびに一般社団法人 熱海市観光協会（所在：静岡県熱海市）とWHILL株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長 CEO：杉江理、以下「WHILL社」）は、老若男女問わず近年人気がより高まる熱海における観光地のアクセシビリティ（移動環境）整備を目的に、免許不要で歩行領域を走行する近距離モビリティWHILL（ウィル）を活用した移動サービスを2026年4月23日（木）より提供開始することを発表いたします。国内外から多くの観光客でにぎわうエリアを中心に、誰もが体力などを気にすることなく快適に散策できる体制を整え、回遊性や滞在時間の延伸、満足度の向上を図ります。

近年、熱海市は首都圏からのアクセスの良さや観光資源の再評価を背景に来訪者数が増えており、2025年の宿泊客数は300万人を超え、コロナ前水準を上回るまでに回復したほか、日帰り観光客も150万人を突破しています（注1）。こうした中、坂道の多い地形特性や旅行者の多様なニーズ、高齢化率の高さから、長距離歩行に不安のある方などにとって移動負担が課題となっており、熱海市では誰もが快適に観光を楽しめるバリアフリーやアクセシビリティ環境の整備に向けた動きも進みつつあります（注3）。

熱海市観光協会ではこうした社会背景や観光客のニーズに対応するべく、グリーンスローモビリティなど多様な移動サービスの導入を進めており、今回のウィルの導入もその一環です。採用モデルは、高性能な歩道の4輪スクーター型「WHILL Model R」で、ハンドル操作により自転車のような操作感で、徒歩と同程度の速度で安定走行が可能です。段差の乗り越えに加え、凸凹道や坂道といった環境でも走行でき、その場旋回も可能なため、熱海市内のさまざまな場所を快適に移動できます。ご家族などの同行者と同じペースで散策や周遊がしやすくなることで、これまで出向きづらかった各所への立ち寄りや回遊が促進され、お客様の滞在満足度の向上や地域経済の活性化にも貢献します。

3社は今後も、あらゆる人を迎え入れるためのアクセシビリティ環境の整備を通じて、国内外の幅広い来訪者が快適に楽しめる観光体験を提案してまいります。併せて、熱海市が国内外から選ばれ続ける観光地となるよう、取り組みを推進してまいります。

◼️熱海市観光協会 ウィルのレンタルサービス 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/11151/table/293_1_8244c067e1c9abf6ac0420adc0d148bb.jpg?v=202604130551 ]

詳しく：https://www.ataminews.gr.jp

※内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

注1：熱海市「熱海市観光基本計画 2026-2030」https://www.city.atami.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/017/590/202601230002.pdf

注2：熱海市「熱海市バリアフリー化促進支援事業実施意向調査」 https://www.city.atami.lg.jp/jigyosha/kigyoshien/1017873.html

◼️ウィル貸出用アプリ「WHILL Rental」について

スマートフォン端末にダウンロードしてアカウント登録することで、どなたでも簡単に利用できます。マップ上にはウィルを借りられる施設や場所、利用できるウィルのモデルや貸出方法が表示され、旅行やお出かけ先におけるWHILLモビリティサービスの有無を事前に調べることができます。

施設側にとっても、貸出オペレーションの省力化に加え、インフォメーションなどの立地に左右されず、お客様にとってより利便性の高い所にウィルの貸出場所を設置できます。人的リソースが限られる中でも負担少なく日々の運用管理が可能となることで、安心安全かつ円滑なサービス提供が可能です。

貸出時は、利用する機体と利用プランを選択して決済完了した上、機体に貼付されたQRコードを読み取ることで解錠、利用を開始します。乗車中はアプリから施錠も可能で、お手洗いや買い物など、機体から一時的に離れる際も安心です。利用後は貸出場所に機体を戻し、アプリで返却手続きを行います。

アプリのダウンロード ▶︎ iPhone https://x.gd/OV2f7 / Android https://x.gd/6XtMX

■ウィルについて

ウィルは免許不要で歩行領域を走行できる近距離モビリティで、うちModel Rはスクーター型のハイパフォーマンスモデルです。ハンドルがあることで屋外を快適に走行しやすいほか、その場旋回やバッテリー着脱なども可能で、狭い道の走行や保管のしやすさも特徴です。

製品について：https://whill.inc/jp/model-r

■WHILLモビリティサービスについて

安心安全設計の近距離モビリティを施設内外に導入できる法人向けサービスです。保険/メンテナンス・機体管理システムをパッケージ化することで、運営者様の導入負担を軽減するとともに、導入先の環境にも柔軟に対応した体制を整えています。導入法人側は安心快適に機体管理や安定運用ができ、お客様の滞在体験を向上できます。

詳細：https://whill.inc/jp/mobility-service/how-it-works/onsite-fleet-service

<熱海観光局について>

熱海観光局は、日本有数の温泉地・静岡県熱海市の観光振興を担う一般財団法人です。2024年7月に設立され、熱海商工会議所、熱海市ホテル旅館協同組合連合会、熱海市観光協会連合会はじめ、地域経済を支える各団体と連携して活動しています。温泉、海、山といった豊かな自然や、四季折々の花々や花火大会、文化・芸術イベントなど多彩な魅力を国内外に発信し、都心から最短29分で訪れられる温泉リゾートとして、懐かしさと新しさが調和する体験を提供しています。「愛され、選ばれる熱海へ。観光の力で未来をつくる。」を目標に、地域と連携した持続可能な観光地づくりを進めています。

公式HP：https://www.atami-tb.com

＜熱海市観光協会について＞

熱海温泉の代名詞であります「海上花火大会」は年間１０回以上開催しており、その他にも四季折々の多彩なイベントの企画や運営を担い、誘客促進事業を展開しております。旬な魅力を伝える情報提供やモデルコースの紹介など、街中周遊を促すことで地域活性化にも努めており、観光地としてのブランド力の強化と発信を行っています。公式HP：https://www.ataminews.gr.jp

＜WHILL社について＞

WHILL社は「すべての人の移動を楽しくスマートにする」をミッションに、近距離移動のモビリティ・ソリューションでグローバルNo.1を目指しています。ハードウェアとソフトウェアを融合させたサービス体験で、身体状況や年齢などに関わらず、誰もが自由かつ快適に移動や外出を楽しめる世界の構築を進めています。公式HP：https://whill.inc/jp/