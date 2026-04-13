【初公開商品・無料体験会のお知らせ】株式会社ウェーブコーポレーションがBWJ東京2026に出展いたします。

株式会社ウェーブコーポレーション

今年のテーマは『差別化を生む愛され素肌体験』

お客様に愛される魅力的な素肌をつくり出す事で他店にはないあなたのサロンだけの強みを生み出しませんか？

トレンドの先端をいく成分を配合した新製品も初披露！

安定した収益を生み出す為の施術メソッドや、人気コスメなど多数ご紹介いたします。

そして今年も３エリアで出展します！！

各エリアのテーマに沿った魅力的な商品をご案内致しますので、ぜひお越しください。

コスメティックゾーン 西ホールW2 M025

■注目展示１：新商品！ヒアルロン酸をナノファイバー化した「消えるマスク」

ヒアルロン酸をナノサイズ（600～800ナノ）の極細繊維状に加工し不織布（メッシュ）の上に200層折り重ねることで、シートを形成。シート状になったヒアルロン酸をお肌に塗布すると、瞬時に浸透！

目に見える浸透で、ヒアルロン酸を体感できます。

■注目展示2：早く・深く*・隅々にまで届ける「エステ版ソフトダーマペン」

美容クリニックでも人気の「ダーマペン」ですが、施術時の痛みや出血、ダウンタイムそして高額などという理由から躊躇される方も多いのが実情です。

「スパトリートメント ソフトダーマペン」は、シリコン製のnanoチップを採用。

微細な突起を振動させながら角質層を刺激することで、美容液の浸透*を促します。

＊：角層まで

【20分間の無料施術体験を実施】

会期中、ソフトダーマペン以外にも実機を用いた無料施術体験を実施いたします。

事前予約を承っておりますので、この機会に是非ご自身のお肌と身体で体感ください。

事前予約と詳細はこちら :https://wave-corporation.jp/info/bwjtokyo2026_yoyaku/

■注目展示3：新登場！3種類のブースター美容液

クリニック施術でも大注目の成分を配合したブースター美容液シリーズがスパトリートメントから新登場！

ワンランク上の贅沢なエイジングケア*¹を求める方、シワ・たるみ・赤み・肌荒れなどが気になる方に。

１．スパトリートメントEXOブースター（25%・50%）

世界的エクソソーム研究開発企業である『エクスコバイオ社』が生み出した「高純度なエクソソーム*²」原料を使用。



２．スパトリートメントPDRNブースター （25%・50%）

エイジングケア*¹で話題の天然サーモンPDRN*³を配合。

３．スパトリートメント EXO×PDRN*³ブースター 99%

上記２つの成分を限界まで配合した贅沢なプレミアム美容液。

＊1：年齢に応じたケアのこと

＊2：ヒト脂肪間質細胞エクソソーム（保湿・整肌成分）

＊3：DNA-Na（整肌成分）

その他にも新商品のご案内や展示会価格でお得にご購入できる即販コーナーをご用意しております。

アイラッシュゾーン 南ホールS4 G012

アイラッシュブースでは、2009年の発売以来愛され続けるまつ毛美容液『ビューティーラッシュ』をはじめ、ゾンビ細胞に着目した新商品の「Luxe アイクリーム」、累計販売数約2000万個*の「スパトリートメントiシート」シリーズなどアイケアに特化した厳選商品をご案内いたします。

展示会期間中限りの特別販売もございます。

＊：2010年8月～2023年6月販売実績

クリニックケアゾーン 西ホールW2 Z005/006

クリニック向け商品をご案内しております。

『NO PAIN・NO DOWNTIME・NO BLEEDING』をコンセプトにマイクロ制御波ジェットをエネルギー源にしてPLLA、PDLLA、Rejuran、exo someなどのスキンブースターをデリバリーする『Skin Jet』やクリニック専売スキンケア商品「Spa treatment FOR Clinic」などをご案内します。

ビューティーワールド ジャパン 東京

会期：2026年5月18日（月）～20日（水）

開場時間：10:00～18:00（最終日のみ16:30まで）

会場：東京ビッグサイト

コスメティックゾーン：西ホールW2 M025

アイラッシュゾーン：南ホールS4 G012

クリニックケアゾーン：西ホールW2 Z005/006

入場料：無料

※ウェブサイトからの事前来場登録が必須です

事前登録はこちら :https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/planning-preparation/visitor/online-visitor-registration.html