【コープデリ】最大60円引き！定番の手巻きおにぎりが128円から！ 4月20日（月）より、全143店舗でおにぎり11品目を大幅値下げ！

コープデリ生活協同組合連合会

コープデリ生活協同組合連合会（本部：埼玉県さいたま市、代表理事理事長：熊崎 伸、会員生協：関東信越の6生協、以下コープデリ連合会）は、昨今の物価高騰により家計への負担が増す中、組合員のくらしをより強力にサポートするため、4月20日（月）より、グループ会社・株式会社コープデリフーズ（埼玉県桶川市）製造の手巻きおにぎりやおにぎりセットなど11品目※を最大60円値下げし、会員5生協（コープみらい・いばらきコープ・とちぎコープ・コープぐんま・コープながの）の全143店舗で販売いたします。

コープデリグループはこれからも組合員の生活に寄り添い、価値ある商品を納得の価格でお届けしてまいります。

※小型店（ミニコープ）など一部の店舗では値下げ対象の一部商品の取り扱いがない場合があります

■値下げ開始日：2026年4月20日（月）～

■販売店舗：コープデリグループ5生協・全143店舗

・コープみらい：125店舗（千葉県：18店舗、埼玉県：39店舗、東京都：68店舗）

・いばらきコープ：5店舗

・とちぎコープ：4店舗

・コープぐんま：7店舗

・コープながの：2店舗