TAKANAWA GATEWAY CITYグランドオープン後、初のGWが到来　GWは高輪へ！次世代カルチャーと国際交流が交差する、学んで、食べて、遊べる 新たな都市体験をお届け

東日本旅客鉄道株式会社「TAKANAWA GATEWAY CITY」PR事務局

〈イベント注目ポイント〉

【遊び】【グルメ】

◯ 5月2日（土）～3日（日）開催

Gateway Parkが巨大なダイニングに！？

「TAKANAWA GATEWAY CITY キッチンカーフェス」

【学び】【遊び】【グルメ】

◯ ５月５日（火・祝）～６日（水・休）開催

各国の文化・歴史・食が交差する国際交流イベント

「TAKANAWA WORLD FESTIVAL 2026」

◯ 4月29日（水・祝）～5月6日（水・休）開催

親子で体感する「食の循環」 サステナブルフェア

『ぐるぐる、つなげる』 第2弾「たのしいはぐくみ」開催

【参考情報】

◯ 4月17日（金） 19:00/20:30 2回開催

MoN Takanawa Box1000 特別公演記念ドローンショー

「DRONE SHOW ～ENERGY～」

◯ 4月19日（日）開催

若者が主役のダンスイベント 「youth DANCE STAGE 2026 spring」

○ 5月25日（火）開催

アジア最大規模の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2026」オープニングセレモニー

◯ 3月28日（土）～9月23日（水・祝）開催

MoN Takanawa開館記念二大プログラム１. ぐるぐる展-進化しつづける人類の物語

◯ 4月22日（水）～5月16日（土）各日複数公演

MoN Takanawa開館記念二大プログラム２. MANGALOGUE（マンガローグ）：火の鳥

2026年3月28日（土）にグランドオープンを迎えた「TAKANAWA GATEWAY CITY」では、ゴールデンウィーク期間中、街の各所で多彩なイベントを開催いたします。

グランドオープンを祝した特別な1ヶ月間において、南北約1.3kmにわたる各エリアが、人・文化・テクノロジーが交差する活気あふれる舞台へと変わります。お子様から大人まで、そして世界中の方々にお楽しみいただける、TAKANAWA GATEWAY CITYならではの体験をお届け予定です。

TAKANAWA GATEWAY CITYは「100年先の心豊かなくらしのための実験場」として、次世代を担う若者たちのエネルギーや、世界各国の多様な文化、さらにエキマチ一体の利便性を活かした食の体験など、この街ならではのダイナミックなオープニングプログラムを展開します。

ゴールデンウィークのひとときを、未来の都市生活を象徴する多彩な祝祭をぜひお楽しみください。

〈TAKANAWA GATEWAY CITY GWイベント 開催概要〉

【遊び】【グルメ】

1.Gateway Parkが巨大なダイニングに!? 「TAKANAWA GATEWAY CITY キッチンカーフェス」

TAKANAWA GATEWAY CITYでは、ゴールデンウィークのにぎわいを一層盛り上げる食の祭典を開催いたします。多彩なグルメが集結し、訪れる人々に“おいしい発見”と心弾むひとときをお届けいたします。

高輪ゲートウェイ駅前に広がるGateway Parkを会場に、こだわりの肉料理やスイーツを味わえる個性豊かなキッチンカーが、1日10台ずつ登場します。また、ストリートパフォーマーがジャグリング、ジャズ演奏等のパフォーマンスも同時に開催し、家族連れの方やご友人と、皆さまが五感で街の活気を体感できる複合的なイベント空間を創出します。

・期 間：5月2日（土）～3日（日）

11:00～18:00

・場 所：Gateway Park

・参加費：無料

■キッチンカー出店情報

【ボリューム満点、がっつり楽しむ贅沢グルメ】

【片手で楽しむ、街歩きにぴったりのグルメ】

【食後にぴったり、みんなで楽しめる絶品スイーツが集合】

■キッチンカーで使える割引クーポンが当たるSuicaタッチ抽選会

Suica（またはモバイルSuica）をお持ちの方が全員参加できる「Suicaタッチ抽選会」を開催いたします。

※景品がなくなり次第終了

■ストリートパフォーマー情報

【ご案内】

・キッチンカーごとに決済手段が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・各商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

・事前に告知していた内容と変更となる場合がございます。

・荒天等の事情により、営業時間の変更や営業中止となる場合がございます。

・衛生管理には十分注意をしておりますが、アレルギーをお持ちの方はスタッフにお知らせください。

・出演するパフォーマーは予告なく変更になる場合がございます。

・天候（雨天等）の影響により、予告なくパフォーマンスを中止または内容を変更する場合がございます。

【学び】【遊び】【グルメ】

1. 高輪から世界へ。各国の文化・歴史・食が交差する国際交流イベント

「TAKANAWA WORLD FESTIVAL 2026」

「Global Gateway」を掲げるTAKANAWA GATEWAY CITYのコンセプトを体現する、国際色豊かな2日限定の祭典を開催します。本イベントでは、日本国内約150カ国ある大使館の半数以上が集まる港区の国際色豊かな特性を活かし、各国の在日大使館等と連携し、ステージ・展示/体験ブース・飲食コーナーの3つのコンテンツを通じて、都心にいながら世界各国の魅力を五感で体験できる機会を提供します。世界の文化、歴史を高輪で感じることのできる貴重な機会を、お楽しみください。

・期 間：５月５日（火・祝）～６日（水・休）11:00～17:00

・場 所：Gateway Park・Gateway Studio

・参加国：ウクライナ・エクアドル・ガーナ・カザフスタン・スリランカ・ハンガリー・

モルディブ・リトアニア and more…

・共 催：港区

■臨場感あふれる「民族舞踊・音楽ステージ」

各国の伝統文化を間近で鑑賞できるパフォーマンスを実施。色鮮やかな衣装を纏った民族舞踊や、その土地ならではの楽器による演奏など、全6枠（各30分）のステージが会場を盛り上げます。

・団体名：エクアドル・モルディブ ほか

・開催時間：11:00～17:00

・場所：Gateway Park ステージ

エクアドル民族舞踊（イメージ■各国の物語に触れる「展示/体験ブース」

計16ブースが出展し、各国の見どころや歴史、文化を紹介します。展示や交流を通じて、知られざる世界の物語を知る知的体験をお届けします。

・団体名：エクアドル・リトアニア・港区×フランス ほか

・開催時間：11:00～17:00

・場所：Gateway Park 展示/体験ブース

■世界の味を堪能する「飲食キッチンカー」＆「販売ブース」

ワークショップ（2025年の様子）

各国の代表的な料理を楽しめるキッチンカーが登場。Gateway Parkの開放的な空間で、本場の食文化を気軽に味わうことができるほか、各国の民芸品などの販売も行います。

・開催時間：11:00～17:00

・場所：Gateway Park 飲食/販売ブース

・出店情報：

１.スリランカ料理の人気店「フロリダ亭」が出店。バナナリーフを開くと広がる本場の香りと、混ぜて

楽しむカレーは驚きの美味しさがひろがります。

２.森と湖の国リトアニアから、丁寧な手仕事の美しい木製品と、白樺の樹液、そして伝統的な

「ビーツのスープ」をデザートにアレンジした「ピンクのスープのアイスクリーム」をお届けします。

上記の他、各国の料理や民芸品など国際色豊かな商品を販売予定。

スリランカ「フロリダ亭」リトアニア木製品（イメージ）リトアニア 白樺の樹液（イメージ）

２.高輪ゲートウェイ駅前イベントスペース「マチアイ」イベント開催

■親子で体感する「食の循環」 サステナブルフェア『ぐるぐる、つなげる』 第2弾「たのしいはぐくみ」開催

高輪ゲートウェイ駅前のイベントスペース「マチアイ」にて、「知る・つくる・体験する」をテーマにしたサステナブルな体験プログラムを開催いたします。本フェアは、3月に開催した第1弾「おいしいめぐみ」のコンセプトをさらに発展させたものです。

第1弾で好評を博した未利用・余剰食材活用の循環型メニューの一部も販売いたします。食材の物語を知ることで、日常の選択を“ちょっといい選択”に変えてみませんか。

・期 間：4月29日（水・祝）～5月6日（水・休）

・場 所：高輪ゲートウェイ駅前 イベントスペース「マチアイ」

・参加方法：入場無料

※詳細はHP（https://www.ecute.jp/cp/gurugurutsunageru/）をご確認ください。

■麻布台の人気ベーカリー『メゾンランドゥメンヌ』が期間限定出店

麻布台の人気ベーカリー「メゾンランドゥメンヌ」が期間限定で出店。熟成された伝統的な製法のパンなど、こだわりの品々をお楽しみいただけます。

・期間：5月9日（土）～8月20日（木）

・場所：高輪ゲートウェイ駅前 イベントスペース「マチアイ」

・クロワッサンフランセ 610円（税込）

フランス産発酵バター【AOPモンテギュバター】をふんだんに使用した芳醇な香りと濃厚な甘みが特徴。外はサクッと中はバターの香りとともに口溶けの良いシルキーな食感を堪能できます。ほかにはない12層の折り込み生地は、職人が一つずつ丁寧に作っています。

・フィナンシェソフト 648円（税込） マチアイ限定商品

ヴァニラソフトクリームに、自家製キャラメルとフランス産発酵バターで焼き上げた自家製フィナンシェを合わせた一品です。香ばしさとコク、なめらかな口どけが重なり合う、贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

〈参考情報〉

1. 追加ゲストも決定！若者が主役のダンスイベント 「youth DANCE STAGE 2026 spring」

街の新たな文化創造・発信拠点「MoN Takanawa: The Museum of Narratives（以下、MoN Takanawa）」を舞台に、未来を担う若者たちが主役となるダンスイベント「youth DANCE STAGE 2026 spring」を開催いたします。

本イベントでは、高輪地区を中心とした学生団体が情熱あふれるパフォーマンスを披露。さらに、プロダンサーによる直接講評や「TAKANAWA GATEWAY CITY オリジナル賞」の授与、世代を超えた交流コンテンツなど、ここでしか味わえないプログラムを多数予定しています。ゲストダンサーには、YOH UENO、MEDUSA、Funky YUIの参加も決定。次世代のエネルギーを、ぜひ間近でご体感ください。

・期間：4月19日（日）13:00～17:00（予定）

・場所：MoN Takanawa内 パークテラス

・主催：東日本旅客鉄道株式会社

・共催：一般財団法人JR東日本文化創造財団

・協賛：株式会社JR東日本クロスステーション、JR東日本スポーツ株式会社、大塚食品株式会社、

伊藤園株式会社

・参加費：無料

・ゲストダンサー：YOH UENO（KEMURI）、 MEDUSA（ebony）、Funky YUI（BrosBlanco）

・出演校：港区立高陵中学校、文教大学付属高等学校、品川区立富士見台中学校、港区立青山中学校、

山脇学園中学校高等学校、品川区立日野学園、東海大学付属高輪台高等学校中等部・高等学校

・詳細：https://www.takanawagateway-city.com/news/detail.php?page=c2223

4月19日はこの他にも高輪地域を中心に活動するダンサーがTAKANAWA GATEWAY CITYに集結。4月の毎週末に開催しているグランドオープンイベントの「FESTIVAL PARADE」は、この日ダンサーズパレード仕様に！

さらに、Gateway Studioでは、「Urban RHYTHM」を同時開催。ゲストダンサーに１分間142回転するヘッドスピンの世界ギネス記録保持者「大野愛地」を迎え、楽器生演奏とダンスの競演や飛び入り参加可能なダンスワークショップ、ダンスパフォーマンスを実施します。キッズダンサーから大人まで世代を超えたダンスムーブメントをTAKANAWAから発信します。

2.ショートショートフィルムフェスティバル ＆ アジア 2026 オープニングセレモニー

米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭ショートショート フィルムフェスティバル & アジア（略称：SSFF & ASIA）2026のオープニングセレモニーをTAKANAWA GATEWAY CITYで行います。昨年発足した、TAKANAWA GATEWAY CITY AWARDの栄誉ある第2回目は、映画監督の是枝裕和監督に授与することが決定しました。

是枝裕和監督

・日時：2026年5月25日（月）

レッドカーペットセレモニー 開場／開演時間 14:30／15:00 終了予定 16:00

オープニングセレモニー 開場／開演時間 15:15／16:30 終了予定 18:30

※時間が変更になる可能性がございます

・会場：レッドカーペット MoN Takanawa内 パークテラス

セレモニー MoN Takanawa内 Box1000

・チケット：4月23日（木）14:00～販売開始予定

・オフィシャルサイト：https://www.shortshorts.org/2026

(https://www.shortshorts.org/2026) ※2026年のラインナップは４月23日（木）に公開

・主催：ショートショート実行委員会／ショートショート アジア実行委員会

３.MoN Takanawa: The Museum of Narratives オープニングイベント

2026年3月28日に誕生した「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」では、開館を記念した祝祭や特別展を開催しています。多様な文化の担い手が行き交い、新たな物語（Narratives）が生まれる瞬間を体感いただけます。

■MoN Takanawa: The Museum of Narratives 開館記念プログラム

１）開館記念二大プログラム ぐるぐる展-進化しつづける人類の物語

・会期：3月28日（土）～9月23日（水・祝）

・時間：10:00～19:00

（金・土曜日は 10:00~21:00）

・会場：MoN Takanawa内 Box1500

・詳細：https://montakanawa.jp/programs/spiral/

■なぜ、いま「ぐるぐる」なのか：MoN Takanawa が目指す「物語」の原点

MoN Takanawa がこれから生み出していく活動を象徴するキーワード、それが「ぐるぐる」です。人と人、過去と未来、異なる分野が混ざり合いながら新しい文化が生まれていく。その動きは、ぐるぐると巡るスパイラルの形に重なります。このスパイラルは、MoN Takanawaの建築やロゴにも現れている、本施設の思想そのものです。

開館記念特別展「ぐるぐる展」は、その考え方を体験として届ける最初の展覧会です。人類の進化を支えてきた普遍的な形「ぐるぐる」をテーマに、自然の循環、都市の更新、人の身体や思考の巡りなど、世界にあふれる多様な「ぐるぐる(めぐり・くりかえし・螺旋)」を手がかりに展開します。

アート、社会、テクノロジー、伝統文化など多様な世界を音声ガイドとともに巡りながら、新しい世界の見方や生き方に出会う知的エンターテインメントです。本展は、MoN Takanawaの活動の出発点であり、これからのあり方を象徴するテーマ展です。

２）MANGALOGUE（マンガローグ）：火の鳥

・期間：4月22日（水）～5月16日（土）

各日複数公演

・会場：Box1000

・料金：★＝4,500円 ●＝5,500円／（税込）

※料金及び期間中の講演スケジュールは以下の通り

・詳細：https://montakanawa.jp/special/mangalogue_hinotori/

■最新のライブ空間で物語に没入する、マンガ体験。これがMANGALOGUE。

「MANGALOGUE（マンガローグ）」は、観客全員で一冊の物語に没入する新しいマンガ体験。マンガそのものを映し出す巨大LED、舞台をナビゲートする「ロボットアーム」、そして観客と一緒に物語を旅する「MANGALOGUER（マンガローガー）」たちとともに、マンガの世界を体感します。

「MANGALOGUE」第一弾は、「火の鳥 未来編」。手塚治虫『火の鳥』シリーズの一編で、西暦3404年以降の世界を舞台とした本作は、地球環境の荒廃や人類社会の変質、人工生命の研究などを背景に物語が展開されます。AIが目まぐるしい発展を遂げ、自らが生み出した技術との向き合い方を模索する今、“現代の預言書”として再び注目を浴びています。

登場するキャラクターに魂を吹き込む声の出演では、舞台をナビゲートするロボットアームの鉄腕アーム役に山寺宏一、火の鳥役に夏木マリ、マサト役に梶裕貴、ロック役に本郷奏多、猿田博士役に古田新太、タマミ役にあの、世界を戦争に導くAI役 ハレルヤ／ダニューバー役にAIユーミン”Yumi AraI”といった、表現者たちが顔を揃えました。

また、観客と一緒に物語を旅する「MANGALOGUER（マンガローガー）」役として、又吉直樹（※4月22日、23日のみ）、寺脇康文、花總まり、古川雄大、小森隼（GENERATIONS）、新内眞衣、千葉一磨が各回一人出演します。

※手塚治虫／手塚プロダクションの「塚」は、正しい表記は旧字体となります。ネット等電子媒体においては、文字化けする恐れがありますので 新字表記でお願いします。【※旧字：塚 】

その他のプログラム詳細やチケット購入方法については、公式サイトの各プログラムページをご覧ください。

URL： https://montakanawa.jp/

1.MoN Takanawa Box1000 特別公演記念ドローンショー 「DRONE SHOW ～ENERGY～」

TAKANAWA GATEWAY CITYの文化創造・発信の拠点であるMoN Takanawaのシアター空間「BOX1000」での特別公演を記念し、200機のドローンがMoN Takanawaにエネルギーを吹き込むような光の演出を実施します。

・期 間：4月17日（金）19:00／20:30 2回開催

・場 所：MoN Takanawa隣接エリア上空

・参加費：無料

※当日の天候や周囲の環境によっては中止となる場合があります。

※中止の判断はTAKANAWA GATEWAY CITYアプリ等にてお知らせいたします。

TAKANAWA GATEWAY CITYに関するイベントの詳細情報は、TAKANAWA GATEWAY CITYのHP・SNSにて順次お知らせいたします。

・TAKANAWA GATEWAY CITY公式HP：

https://www.takanawagateway-city.com/news/

・TAKANAWA GATEWAY CITY Instagram：

https://www.instagram.com/takanawa_gateway_city/