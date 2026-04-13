東京で直接沼津市の職員に移住相談できる！
沼津市役所
昨年度開催時の様子
静岡県内８市３町が出展する「しずおかぐらし相談会」に沼津市が出展します。
海・山・川の自然を身近に感じられながら都市的な生活もできる「ちょうどいい ぬまづ暮らし」の魅力を存分にお伝えします！
１開催日時：令和８年４月18日(土曜日) 12時～15時30分
※事前予約がスムーズです（当日参加も可能）
２開催場所：東京交通会館８階ふるさと回帰支援センター セミナールームC
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2丁目10-1
３参加市町：沼津市、下田市、西伊豆町、松崎町、伊豆市、富士市、
富士宮市、静岡市、島田市、川根本町、磐田市
４申込方法：申込みフォームから（https://goudou4.peatix.com）
※peatixへの登録が必要となります
５相談費用：無料
６お問い合わせ先：＜相談予約や本イベントに関すること＞
静岡県くらし・環境部政策管理局企画政策課（移住・定住担当）
電話：054-221-2250
メール：iju@pref.shizuoka.lg.jp
＜沼津市に関すること＞
沼津市役所 ぬまづプロモーション課 プロモーション戦略室
電話：055-934-4839
メール：iju@city.numazu.lg.jp
昨年度開催時の様子