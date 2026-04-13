東京で直接沼津市の職員に移住相談できる！

写真拡大 (全2枚)

沼津市役所


静岡県内８市３町が出展する「しずおかぐらし相談会」に沼津市が出展します。


海・山・川の自然を身近に感じられながら都市的な生活もできる「ちょうどいい ぬまづ暮らし」の魅力を存分にお伝えします！



１開催日時：令和８年４月18日(土曜日)　12時～15時30分


　　　　　　※事前予約がスムーズです（当日参加も可能）


２開催場所：東京交通会館８階ふるさと回帰支援センター　セミナールームC


　　　　　　〒100-0006　東京都千代田区有楽町2丁目10-1


３参加市町：沼津市、下田市、西伊豆町、松崎町、伊豆市、富士市、


　　　　　　富士宮市、静岡市、島田市、川根本町、磐田市


４申込方法：申込みフォームから（https://goudou4.peatix.com）


　　　　　　※peatixへの登録が必要となります


５相談費用：無料


６お問い合わせ先：＜相談予約や本イベントに関すること＞


　　　　　　　　　静岡県くらし・環境部政策管理局企画政策課（移住・定住担当）


　　　　　　　　　電話：054-221-2250


　　　　　　　　　メール：iju@pref.shizuoka.lg.jp


　　　　　　　　　＜沼津市に関すること＞


　　　　　　　　　沼津市役所　ぬまづプロモーション課　プロモーション戦略室


　　　　　　　　　電話：055-934-4839


　　　　　　　　　メール：iju@city.numazu.lg.jp



昨年度開催時の様子