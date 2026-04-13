【JAF大阪】家族みんなで楽しめる！イオンモール茨木にて交通安全イベントを開催

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）大阪支部（支部長 横山昭一郎）は、2026年4月18日（土）イオンモール茨木（茨木市）にて「はたらくくるま集まれ！」を開催します。お子さまから大人まで楽しめるコンテンツを展開し、地域の交通安全意識向上をはかります。

コンテンツ詳細

内容は予告なく変更する場合がございます。

１階 ウェルカムプラザイメージ子ども安全免許証

交通安全のクイズに挑戦すると免許証そっくりのカードを発行します。お子さまの顔写真入りで作成でき、イベントの記念としてもお楽しみいただけます！イベントオリジナルの「子ども安全免許証」を取得しましょう♪

※最終受付15時30分

※なくなり次第終了

屋外広場（JR側）イメージシートベルトコンビンサー （シートベルト着用効果体験）

時速約5kmでの衝突実験を通じて、シートベルトの重要性を学べます。わずか、時速約5kmでも衝撃の大きさを感じることができ、シートベルトの重要性が体感できます！

※身長100cm以上の方対象

イメージロードサービスカー 「レッカータイプ」展示

迫力ある救援車両を背景に、写真撮影をお楽しみいただけます！

※警察や自衛隊の車両も展示予定

（警察車両は13時から展示）

※写真撮影はお客様の撮影機器およびお客様ご自身でお願いいたします

イベント概要

■日時

2026年4月18日（土）10時～16時

■会場

イオンモール茨木 1階ウェルカムプラザ・屋外広場（JR側）

（茨木市松ケ本町8-30）

■参加料

無料/どなたでもご参加いただけます

■出展内容

1階 ウェルカムプラザ

・子ども安全免許証の発行

屋外広場（JR側）

・シートベルトコンビンサー（シートベルト着用効果体験）

・ロードサービスカー「レッカータイプ」展示

■共催

イオンモール茨木・JAF大阪支部

■協力

自衛隊大阪地方協力本部・茨木警察署（順不同）

■注意事項

雨天の場合、中止または内容を変更させていただく場合がございます

詳細はこちら！ :https://jaf.link/osaka2026-001JAFナビ「はたらくくるま集まれ！」