日常のおでかけが楽しくなるアイテムが登場♪ 不二家 milky×OUTDOOR PRODUCTS限定アイテム発売

■ミルキーモチーフのシンプルでカジュアルなデザインの限定アイテム2品が登場

株式会社不二家

全国の不二家洋菓子店および不二家レストランにて、アメリカ生まれのライフスタイルブランド『OUTDOOR PRODUCTS』の限定アイテムを発売いたします。

昨年のご好評に続く第2弾として、不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」発売75周年を記念したグッズ2品が登場します。ミルキーブランドロゴと、ペコちゃん・ポコちゃんのイラストをワンポイントにあしらい、日常使いしやすいシンプルなデザインに仕上げました。軽量でありながら耐久性・耐水性にも優れており、さまざまなシーンでご使用いただけます。ペコちゃんたちと一緒に、春のおでかけをお楽しみください。

◆リュックサック

「リュックサック」

ミルキーブランドロゴと、ペコちゃん・ポコちゃんイラストがポイントのリュックサックです。

外側には出し入れしやすいポケットを3か所、背面にはファスナーポケットを備えており、A4サイズが収まる大きさです。また、背面はメッシュ素材で蒸れにくく、快適にご使用いただけます。デイリー使いはもちろん、休日のおでかけや旅行など、さまざまなシーンで大活躍です。

「リュックサック」

税込10,780円

サイズ：約幅26×高さ40×奥行き15cm

素材：ポリエステル

◆ショルダーバッグ

「ショルダーバッグ」

リュックサックとデザインを揃えたショルダーバッグです。前面と内装にポケットを備えており、小物もすっきり収納できます。ちょっとしたおでかけや、サブバッグとして気軽に使いやすいアイテムです。

「ショルダーバッグ」

税込4,290円

サイズ：約幅12×高さ17.5×奥行き7cm

素材：ポリエステル

◆OUTDOOR PRODUCTS

「アウトドア愛好家に好まれる日用品を作りたい」というアルトシュール兄弟の強い想いによって、1973年アメリカ西海岸ロサンゼルスでスタート。現在ではバッグに加え、カジュアルウェア、アンダーウェア、シューズ、時計、ステーショナリーなどの日用品を幅広く展開するライフスタイルブランドとして、世界60か国以上で愛されています。

※店舗によりお取り扱いのない場合や、売り切れの場合もございます。

※店頭でのお取り扱い開始日は店舗によって異なる場合がございます。

※商品内容及びデザインは変更となる場合がございます。

※画像はすべてイメージです。

不二家ウェブサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/

不二家洋菓子店ブランドサイト

https://www.fujiya-peko.co.jp/cakebrand/