保育士・幼稚園教諭のための保育ツール「ほいくisアプリ」、公開記念キャンペーンを実施

株式会社e-CHANNEL

株式会社e-CHANNEL（本社：東京都港区、代表取締役社長 平手佑季）が提供する、保育士・幼稚園教諭向け総合情報メディア「ほいくis（ほいくいず）」は、保育業務を支える新機能「ほいくisアプリ」を公開しました。

この公開を記念して、「ほいくisアプリ」をダウンロードされた方の中から抽選で50名様に、Amazonギフトカード1,000円分をプレゼントするキャンペーンを実施します。

「ほいくis」について

「ほいくisアプリ」画面イメージ

“1日3分で保育を楽しく”をコンセプトに、毎日の保育に必要な知識や保育業務に役立つ情報をコンパクトに配信する、保育士・幼稚園教諭向けの総合情報メディアです。保育業界の一線で活躍する大学教授、療育のプロ、あそびの専門家、経験豊富な現役保育士などのエキスパートが監修した良質なコンテンツを配信しています。スキマ時間で「気付き」と「学び」が得られる、新しいカタチの保育メディアとして、全国の保育士・幼稚園教諭の皆様にご利用いただいています。

＜「ほいくis」Webサイト＞

https://hoiku-is.jp/

保育者に寄り添う保育ツール「ほいくisアプリ」

「ほいくisアプリ」をスマホのホーム画面やPCのデスクトップ画面に置くことで、「ほいくis」が、保育業務に欠かせない保育ツールとして一層便利にご利用いただけます。1タップですぐにアクセスでき、業務に集中できる専用ウィンドウから情報を探せます。検索バーやタブが表示されないアプリ形式なので、必要な情報を探すストレスを軽減し、忙しい事務作業の時間を快適にサポートします。また、行事に合わせた「製作・遊び・活動」のアイデアが届く「お知らせ機能」により、タイムリーな情報も見逃しません。

「ほいくisアプリ」は利用無料。パソコンやスマホからダウンロードして、簡単な設定で利用することができます。

＜ほいくis アプリ紹介サイト＞

https://hoiku-is.jp/lp/pwa-describe/

「ほいくisアプリ」の公開を記念して、キャンペーンを実施します。

【「ほいくisアプリ」公開記念キャンペーン概要】

■特典

Amazonギフトカード1,000円分 抽選50名様

■応募方法

- 「ほいくisアプリ」をダウンロード。- 「ほいくisアプリ」からご応募ください。- 当選者にAmazonギフトカードをお送りします。

■応募期間

2026年4月13日（月）～2026年5月12日（火）

キャンペーンに関する詳細は、以下のサイトからご確認ください。

https://hoiku-is.jp/article/detail/3410/



株式会社e-CHANNELは、保育領域に係るメディアの企画・運営を通じて、未来を担う子どもたち、及び保育に係る方々一人ひとりに貢献するサービスを提供してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社e-CHANNEL

所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル10階

代表者：代表取締役社長 平手佑季

設立：2017年10月

事業内容： 保育、幼児教育に携わるメディアの企画・運営

URL：https://e-channel.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 e-CHANNEL／ほいくis編集部

sales@hoiku-is.jp

＊AmazonギフトカードはAmazon.co.jpで使えるギフトカード(デジタルタイプ)です。

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