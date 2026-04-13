【国立科学博物館】日本館１階南翼展示室（一部）のリニューアルオープンについてのお知らせ

文化庁

独立行政法人国立科学博物館（館長：真鍋 真）は、令和8（2026）年4月21日（火）に日本館1階南翼展示室を一部リニューアルオープンしますので、お知らせします。

日本館1階南翼展示室

日本館では、平成19（2007）年にオープンして以来、「日本列島の自然と私たち」をテーマに1階から3階までの展示室で多数の標本資料を展示しています。これら展示室のうち日本館1階南翼「自然をみる技」を昨年12月より閉鎖し、一部展示改修工事を行ってまいりましたが、4月21日（火）にリニューアルオープンする運びとなりました。

この展示室では、日本の四季や多様な自然に対する日本人の知的関心が自然科学へとつながることで生み出された独創性の高い道具や装置を展示しています。この度の展示改修では、近代の気象観測や測量に用いた機器を新たに追加するなど、日本人の科学と技術に関する活動の軌跡を辿る展示の充実を図りました。また、展示を再構成し、「日本の近代科学技術の幕開け 万年時計」、「天を知る」、「天地を読む」、「地を観る」、「気を記す」、「時を刻む」、「金属を生み出す」、「はかる」というコーナーに分けて紹介します。特に、地球館2階展示室から本展示室の導入部分に移設する万年時計については、時計に刻まれた盤面が、二十四節気、月齢等と連動する様を映像で補完することにより、その複雑な機構をより分かりやすくご覧いただけるようにしました。

約20年ぶりとなる展示改修になりますので、各方面でお取り上げくださいますようお願いいたします。

記

【開館時間】9時～17時 ※入館は閉館時刻の30分前まで

【休 館 日】 月曜日、月曜日が祝日の場合は火曜日

【入 館 料】 一般・大学生：630円（団体510円）、高校生以下および65歳以上：無料

※団体は20名以上

※本展示室は常設展示入館料のみでご覧いただけます

※入館方法については当館ホームページをご覧ください https://www.kahaku.go.jp/

【日本館について】

日本館の建物は、当館の前身である東京科学博物館の本館として昭和6（1931）年に竣工しました。平成19（2007）年に復元修復工事を経て現在の日本館としてオープンし、翌平成20（2008）年に国の重要文化財に指定されています。

【万年時計について】

江戸期の和時計技術の最高峰。江戸時代から明治時代に活躍したからくり師で発明家、起業家でもあった田中久重が、その持てる技術のすべてを傾注して製作した和時計の最高傑作。平成18（2006）年に国の重要文化財に指定。

(寄託:株式会社東芝)

万年時計

【本展示監修者】

産業技術史資料情報センター長

前島 正裕（まえじま まさひろ）

専門は、科学技術史。特に電力技術史及び情報通信技術史。

私達の生活を大きく変えた電力技術や情報通信技術の発展過程について、人と社会との関係を重視して調べています。

理学研究部 理化学グループ長

室谷 智子（むろたに さとこ）

専門は、地震学。

地震波形や津波波形を使って大地震の断層パラメータやすべり分布を求める研究をしています。また、明治から昭和初期にかけての地震資料の由来を調べています。

【本展示監修協力者】

◆理学研究部 理化学グループ 研究員

原川 紘季（はらかわ ひろき）

◆産業技術史資料情報センター 科学技術史グループ長

沓名 貴彦（くつな たかひこ）

◆国立科学博物館名誉館員、名誉研究員

佐々木 勝浩（ささき かつひろ）

◆国立科学博物館名誉研究員

洞口 俊博（ほらぐち としひろ）