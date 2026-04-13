恵比寿南一公園、緑化整備によりリニューアル！「緑あふれるオアシス」がもたらすゆとりの創出

サッポロ不動産開発株式会社

サッポロ不動産開発株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：富岡 良之）が指定管理を受託する渋谷区立恵比寿南一公園（以下、本公園）は、一般社団法人渋谷の遊び場を考える会（所在地：東京都渋谷区、代表：入江 洋子／以下、渋谷の遊び場を考える会）が受賞した「第36回緑の環境プラン大賞」国土交通大臣賞（公益財団法人都市緑化機構主催）※１に基づく緑化整備が完了し、2026年4月11日（土）にリニューアルセレモニーを開催しました。

本公園は、2022年9月に当社が代表企業を務めるコンソーシアムによる再整備を経てリニューアルオープンしました※２。しかし、昨今の猛暑などの異常気象の影響に加え、樹木の老朽化や腐朽により安全上やむを得ず伐採したことなどにより、夏場には暑さや日差しを遮ることが難しく、公園利用者にとって過酷な環境となっていました。このような状況を踏まえ、利用者の安全を第一とし、積極的な開園の自粛や暑さがピークとなる時間帯の一時休園を行うなど、日陰の少ない本公園では利用制限をせざるを得ない状況が続いていました。

そこで、園内の「えびすどろんこ山プレーパーク」を運営する渋谷の遊び場を考える会を中心に、公園所有者である渋谷区、公園管理者である当社の三者は、気候や天候に左右されにくく、より快適に公園を利用できる環境の実現を目指し協議を重ね、植樹による木陰づくりや庇の設置などの緑化整備について検討を進めてきました。

その結果、三者が協働で策定した「遊びを通して子育ち、樹育て『森の入口プロジェクト』」と題する緑化整備プランが2025年10月に公益財団法人都市緑化機構等が主催する「第36回緑の環境プラン大賞」において国土交通大臣賞を受賞し※３、それを受けて2026年1月より工事に着手、同年3月末に緑化整備を完了しました。そして、4月11日（土）に地域の皆様や来園者と共にセレモニーイベントを開催しました。

当社は2025年12月、恵比寿のまちの未来像を「ひらめきが生まれるまち」と再定義し、その実現に向けた8つのアクションを策定しています※４。そのアクションの１つである「緑あふれるオアシスの整備」において、都会にありながら緑や自然が感じられる公園は重要な役割を担う拠点です。今回の再リニューアルにより、本公園が誰もが安心して集い、交流を通じて日常的な憩いと新たなつながりが生まれる場として親しまれていくことを期待するとともに、当社はこれからも、地域の皆様と共に、恵比寿という都市部において貴重な緑あふれるオアシスを育み、「働く人・遊ぶ人・住む人」それぞれの暮らしに、ゆとりある空間と時間の創出を目指していきます。

※恵比寿南一公園リニューアルに込めた想い：https://www.sapporo-re.jp/area-relations/article/04136038/

【緑化整備概要】

整備期間：2026年1月～3月

整備内容：植樹（クヌギ、コナラ、トウカエデ、ムクロジ）、グランドカバー（芝、ホワイトクローバー）、庇・木道・ウッドデッキの設置

設計・監理：有限会社ティー・プロダクツ建築設計事務所 谷口智子（https://t-products.net/）

庇構造設計：KMC 蒲池健

緑化工事施工者：株式会社トシ・ランドスケープ（https://toshilandscape.co.jp/）

庇・木道工事施工者：株式会社21世紀工務店（https://21-con.com/）

【セレモニーイベント開催】

名称：恵比寿南一公園リニューアルセレモニー2026

日程：2026年4月11日（土）

会場：渋谷区立恵比寿南一公園

内容：１.受賞内容と整備内容の紹介、２.関係者ご挨拶、３.クローバーの種まき及び水やり、４.記念写真撮影

記念写真クローバーの種まき

当日は、緑の環境プラン大賞を主催する公益財団法人都市緑化機構 梛野専務理事および一般財団法人第一生命財団 北奥常務理事より祝辞を頂戴し、続いて本公園の所有者である渋谷区の長谷部区長よりご挨拶頂きました。最後に当社代表取締役社長の富岡良之が、「私たちは恵比寿まちづくり戦略を策定し、『緑あふれるオアシスの整備』を重要なアクションとして位置づけています。緑を身近に感じられ、刺激とゆとりが共存するまちに、子どもから大人まで誰もが集い、新しい発想が生まれるきっかけを創出していければ幸いです。今後も地域や行政の皆さまと共に、このまちならではの魅力を育むまちづくりに取り組んでまいります。」と挨拶し、当社が目指す恵比寿のまちづくりにおける緑の位置づけと取組みに対する方針説明をしました。その後、地域の皆様や公園に来ていた子どもたちとともに、今後もみんなで緑を育て、緑あふれる公園となり続けることを願いながら、クローバーの種まきと水やりを行い、温かい雰囲気の中、大変盛況な会となりました。

※１ 令和7年度 都市の緑３表彰 受賞者決定「第45回緑の都市賞」「第36回緑の環境プラン大賞」「第24回緑化技術コンクール」 | 公益財団法人都市緑化機構(https://urbangreen.or.jp/info-grant/3hyosho/%e4%bb%a4%e5%92%8c7%e5%b9%b4%e5%ba%a6-%e9%83%bd%e5%b8%82%e3%81%ae%e7%b7%91%ef%bc%93%e8%a1%a8%e5%bd%b0%e3%80%80%e5%8f%97%e8%b3%9e%e8%80%85%e6%b1%ba%e5%ae%9a%e3%80%8c%e7%ac%ac45%e5%9b%9e%e7%b7%91)

※２ https://www.sapporo-re.jp/news-release/2022/08051825/

※３ 補助制度規定に基づく受賞団体：一般社団法人渋谷の遊び場を考える会

※４ https://www.sapporo-re.jp/news-release/2025/12185494/