山崎賢人さんｘ藤木直人さん「uno」新CMで初共演！10年後もかっこよく - 4月20日（月）より放映開始

株式会社ファイントゥデイ

株式会社ファイントゥデイ（本社：東京都港区、代表取締役 社長 兼 CEO 小森哲郎）が展開するメンズブランド「uno」は、この春のローンチ以来好評を博している「今も未来もキマる髪」へと導く新発想の「4Dオールインワンシャンプー」の新TVCMを2026年4月20日（月）より全国で放映開始いたします。ブランドのアンバサダーとしてunoの成長をけん引し続けてきた山崎賢人さんと、確かな存在感を放つ藤木直人さんが初共演し、unoが提案する「10年後もかっこよく」という価値を表現しています。「salon de uno」という世界観の中で、山崎さんと藤木さんが織りなす“遊び心”あふれる演出にご期待ください。

「salon de uno」がついにオープン！トップスタイリストに扮する山崎さんとオーナーの藤木さんがもたらす“自信”と“余裕”

舞台となるのは、架空のサロン「Salon de uno」。山崎さんはトップスタイリスト、藤木さんはサロンオーナーとして登場し、ふたりが醸し出す柔らかな空気感や遊び心が、サロンの特別な雰囲気をつくり出します。

サロンを訪れた少し不安げに見えるゲストに対して、「今日欲しいのは、自信？それとも余裕？」と問いかける二人。戸惑いをみせるゲストに、軽やかな間合いながらも“自信”と“余裕”たっぷりの微笑みで「両方？」と返すシーンは、CM全体の象徴的なモーメントとなっています。また、髪をシャンプーから整えるという行為が“気持ちに自信と余裕をもたらすきっかけになり得る”という考え方を、unoらしいユーモアを交えつつ表現し、身だしなみ＝ヘアケアの重要性をCMという物語を通して描いています。

本CMでは、uno初のヘアケアシリーズから登場した「4D オールインワンシャンプー」を紹介。男性特有の“ガシガシ洗い”などの習慣に着目し、「シャンプー」「トリートメント」「スカルプケア」「ベースデザイン」の4つの機能を1本に集約した設計で、今の髪だけでなく未来の髪まで見据えたケアを提案。

そのシャンプーでの施術により満足したゲストが「また来ます！」と声をかけると、藤木さんが「もう来なくて大丈夫」と一言。続けて、山崎さんがサロンの外を指しながら「売ってるんで」と、「salon de uno」での体験が日常のヘアケアへとつながることを教える軽妙なやり取りが、CMの余韻を印象的なものにしています。

新TVCM概要

■4D オールインワンシャンプー

- タイトル：ウーノ 4Dオールインワンシャンプー「salon de uno 自身と余裕」篇 30秒ウーノ 4Dオールインワンシャンプー「salon de uno 自身と余裕」篇 15秒- 放映開始日：2026年4月20日（月）- URL：4月13日（月） 14時公開予定- CMカットデータ

■CM撮影秘話

山崎さんと藤木さんがもたらすケミストリーで、撮影現場に“自信”と“余裕”が！

過去に共演経験のある山崎賢人さんと藤木直人さん。現場では自然と握手とハグを交わす山崎さんと藤木さんの姿を目にしたスタッフは、その時点で最高の画が撮れると予感。撮影中もおふたりの掛け合いのシーンを前に、その掛け合いのリズムや、伝え方の同調性なども確かめるなど、お二人の息のあった様子が何度も見られました。

今回の撮影は「salon de uno」という架空のサロンをスタジオの中に組み立て、本物さながらの空間が出現。どこかイタリアの風を感じる空間と、精巧な設計で作られたサロンのセットに興味津々の山崎さんは、制作スタッフに質問を投げかけるなど、撮影を楽しんでいる様子が印象的でした。そんなチャーミングな一面を見せながらも、サロンのトップスタイリスト役の山崎さん、そしてサロンオーナー役の藤木さんが醸し出す絶妙な距離感やテンポの良い掛け合いは、今回のCMならでは。二人の表現が重なり合うことで「salon de uno」を、より確かな説得力をもつ空間へと引き上げてくれました。

山崎賢人さんインタビュー

Q. 今回のuno新CMの撮影を終えて、感想や印象に残っているシーンは？

スタイリスト役を演じるのは初めてで新鮮でした。藤木さんとは以前から仲良くさせていただいているので、掛け合いも自然にできると思います。髪がきちんとキマると気分も上がるし、自信や余裕につながるなと改めて思ったので、CMでも、そうした気持ちまで伝わると

嬉しいですね。

Q. 4D オールインワンシャンプーを使用された感想は？

使った瞬間「いいな」と感じました。まず泡立ちがとても良くて、しっかり洗えている感じがありますし、洗い上がりの髪の仕上がりにも違いを感じました。あとパッケージデザインもかっこよくて！男性でもパッケージは気になるポイントだと思うのですが、中味も含めてさすがウーノという印象でした。気持ちよく使えて、これ1本でケアできるので、毎日の習慣として続けやすいと思います。

Q. 特に日々の生活の中で、「自信や余裕」といったことに少し悩んでいらっしゃる方にぜひメッセージを！

A. まずは悩まないでください！って言ってさしあげたいですね。正直自分自身も、自信や余裕がない時もありますし悩むこともありますけど、でも悩んだりできるくらい頑張ってるってことに切り替えることも重要かなと思います。その中で、例えば少し身だしなみを整えたり、気持ちをリセットしたりするだけでも前向きになれる瞬間を作って、無理をせず、自分のペースで過ごしていってほしいです。

藤木直人さんインタビュー

Q. 今回のuno新CMの撮影を終えて、感想や印象に残っているシーンは？

A. 久しぶりに山崎さんとご一緒できて嬉しかったです。以前ドラマや映画で共演したことがあるんですが、実は前回は僕がロボット役だったので（笑）。今回は人間として、また違った形でご一緒できて楽しかったです。またサロンのオーナーでしたけど、でもサロンにこなくても自宅で同じ体験ができるって素晴らしいなと思いながら表現をしていました。

Q. 4D オールインワンシャンプーを使用された感想は？

A. 実際に使ってみて、使用感がとても良いと感じました。シャンプーは泡立ちがよく、洗っていて爽快感もあっていい感じでした。普段からお風呂を朝に入る派なので、これはオールインワンだし時間がない朝もこれ1本でしっかりケアできるのは助かりますよね。あとは、子供が3人いてそのうち2人が女の子なんで、かっこいいパパを目指して、これを使っていきたいと思います。

Q. 特に日々の生活の中で、「自信や余裕」といったことに少し悩んでいらっしゃる方にぜひメッセージを！

A. 自信や余裕がないと、人前に出ることに勇気がなかったりすることもあると思いますが、でもそんな方にも、今回のウーノはきっと心強い味方になってくれるんじゃないかなと思います。例えば、毎日のケアの中で少し髪や身だしなみを整えるだけでも、気持ちが前向きになることってあると思いますし、何か新しいことを始めることを、未来の自分へのちょっとした投資だと思って、気軽に取り入れてみていただけたら嬉しいです。

【山崎賢人さんプロフィール】

1994年9月7日生まれ、東京都出身。2010年、俳優デビュー。以降数多くのドラマや映画で主演を務める。近年では映画『キングダム』シリーズ（19年～24年）、Netflixオリジナルドラマ「今際の国のアリス」シリーズ（20年、22年、25年）、TBSドラマ日曜劇場『アトムの童』（22年）、映画『ゴールデンカムイ』（24年、26年）、映画『陰陽師0』（24年）、映画『アンダーニンジャ』(24年)などで主演。26年夏には映画『キングダム』続編などが控える。

【藤木直人さんプロフィール】

1972年7月19日生まれ、千葉県出身。

早稲田大学理工学部在学中に映画『花より男子』花沢類役に抜擢され、1995年に俳優デビュー。俳優活動のほか音楽活動も行い、1999年にメジャーデビュー。

TOKYO FM系列『SPORTS BEAT supported by TOYOTA』メインパーソナリティー、ABC「朝だ! 生です旅サラダ」のMCを担当。

近年の主な出演作に「パンチドランク・ウーマン」（日本テレビ系）、「最後の鑑定人」（フジテレビ系）、「MISS KING」（ABEMA）、「グラスハート」（Netflix）など。

【unoとは】

1992年、世の若き男性へと向けて、新たなブランドが誕生した。ブランドの名は、イタリア語で「１」を表す“uno”。彼らを１番かっこいい男性に導いていくという想いと共に始まったブランドは、かつての「何事もTOPであれというナンバー１志向」から、イマを象徴するかのような「それぞれの暮らしの中で最も自分らしく輝くべきというオンリー１志向」まで、つねに、世の中の流れに寄り添い、若者たちとともに成長を続けてきました。誰でも簡単に、いま以上に見た目と心が変わることを楽しめる、そんな体験へと誘う“メンズデザインブランド”。それが“uno”です。

▼商品概要

▼unoヘアケア 特設サイト：

https://brand.finetoday.com/jp/uno/feature/allinone_shampoo/

特設サイトでは、男性のクセを味方にする「ウーノ オールインワンシャンプー」のテクノロジーや、スマートとボリューム2種の違いなど、「今も、未来もキマる髪」へ導く4Dオールインワンシャンプーのヒミツを詳しくチェックできるコンテンツをご用意しています。

▼unoブランドサイト：

https://brand.finetoday.com/jp/uno/

▼uno公式X(旧Twitter)：

https://x.com/uno_official

▼uno公式Instagram：

https://www.instagram.com/uno_mens_official/

▼ファイントゥデイ 企業情報：

https://www.finetoday.com/jp/