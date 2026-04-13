「第17回　EDIX（教育総合展）東京」出展のお知らせ（2026年5月13日～5月15日）

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日本システム技術株式会社

このたび、RX Japanが企画運営する展示会「第17回　EDIX（教育総合展）東京」（以下「EDIX東京」）に、当社GAKUEN事業部が出展いたします。




■EDIX東京について


EDIX東京は、教育に関する製品やサービスが400社出展する、教育分野 日本最大級の展示会です。


当社は、ポータルシステム「UNIVERSAL PASSPORT」、事務システム「GAKUEN」、アルムナイサービス「ALUPA」をはじめ、様々なソリューションを多数ご紹介いたします。


展示会詳細につきましてはこちら(https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/lp/visit/2026/edix.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=5497285729_21084824048_158084898365_798269900556_aud-2403328348018:kwd-2177979519738&utm_campaign=01NQ_SCH_A01%28EDIX%20%7C%20Inv%29&utm_term=p_edix%20%E6%9D%B1%E4%BA%AC%20%E6%95%99%E8%82%B2%20%E7%B7%8F%E5%90%88%20%E5%B1%95&gad_source=1&gad_campaignid=21084824048&gclid=CjwKCAjwyMnNBhBNEiwA-Kcgu783-d4FoD6Rod75L5A0gnPWiilXxDTmUWoUGUqlHzMQ26tcgkk0cxoCmUQQAvD_BwE)をご覧ください（クリックで外部サイトへ遷移します）。



【イベント名】　第17回　EDIX（教育総合展）東京


【開催日時】　　2026年5月13日（水）～ 15日（金）


【主催】　　　　EDIX実行委員会（企画運営：RX Japan合同会社）


【会場】　　　　東京ビッグサイト　東1・2・3


【参加費用】　　無料（事前登録制）


　　　　　　　　展示会入場には来場登録が必要となります。


　　　　　　　　下記ウェブサイトからお申し込みください。


　　　　　　　　URL： https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1588255380333179-AIX（一般用）


　　　　　　　　　　 　https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1588255380543785-RI0（課長職以上用）



【本件に関するお問い合わせ先】


　日本システム技術株式会社　　


　教育・スマートソリューション事業


　GAKUEN事業部　担当：田中


　TEL：03-6718-2790


　Mail：gakuen-contact@jast.co.jp


　URL：https://www.jast-gakuen.com/



　▼日本システム技術株式会社　企業情報


　　https://www.jast.jp/