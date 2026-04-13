「第17回 EDIX（教育総合展）東京」出展のお知らせ（2026年5月13日～5月15日）
このたび、RX Japanが企画運営する展示会「第17回 EDIX（教育総合展）東京」（以下「EDIX東京」）に、当社GAKUEN事業部が出展いたします。
■EDIX東京について
EDIX東京は、教育に関する製品やサービスが400社出展する、教育分野 日本最大級の展示会です。
当社は、ポータルシステム「UNIVERSAL PASSPORT」、事務システム「GAKUEN」、アルムナイサービス「ALUPA」をはじめ、様々なソリューションを多数ご紹介いたします。
展示会詳細につきましてはこちら(https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/lp/visit/2026/edix.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=5497285729_21084824048_158084898365_798269900556_aud-2403328348018:kwd-2177979519738&utm_campaign=01NQ_SCH_A01%28EDIX%20%7C%20Inv%29&utm_term=p_edix%20%E6%9D%B1%E4%BA%AC%20%E6%95%99%E8%82%B2%20%E7%B7%8F%E5%90%88%20%E5%B1%95&gad_source=1&gad_campaignid=21084824048&gclid=CjwKCAjwyMnNBhBNEiwA-Kcgu783-d4FoD6Rod75L5A0gnPWiilXxDTmUWoUGUqlHzMQ26tcgkk0cxoCmUQQAvD_BwE)をご覧ください（クリックで外部サイトへ遷移します）。
【イベント名】 第17回 EDIX（教育総合展）東京
【開催日時】 2026年5月13日（水）～ 15日（金）
【主催】 EDIX実行委員会（企画運営：RX Japan合同会社）
【会場】 東京ビッグサイト 東1・2・3
【参加費用】 無料（事前登録制）
展示会入場には来場登録が必要となります。
下記ウェブサイトからお申し込みください。
URL： https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1588255380333179-AIX（一般用）
https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1588255380543785-RI0（課長職以上用）
【本件に関するお問い合わせ先】
日本システム技術株式会社
教育・スマートソリューション事業
GAKUEN事業部 担当：田中
TEL：03-6718-2790
Mail：gakuen-contact@jast.co.jp
URL：https://www.jast-gakuen.com/
▼日本システム技術株式会社 企業情報
https://www.jast.jp/