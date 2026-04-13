「お弁当つつみ」が進化した「お弁当クロス」って？「ピタッ」っと吸着＆保冷する「魔法のクロス」が4月新発売

株式会社ハック

総合雑貨メーカーの株式会社ハック（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：有山哲也）は、2026年4月より順次、日焼け対策におすすめの「UVカットワイドハット」や、夏のひんやり＆保冷グッズ「瞬間冷却クールマット」「ピッタリ！保冷保温クロス」を新発売します。

おでかけシーズンに幅広く活躍する便利アイテムが勢ぞろい。季節の暑さ対策や温度キープを手軽にサポート！快適なお出かけやおうち時間を実現します。

・商品詳細

※取扱店にて順次発売

※全てオープン価格（小売参考価格を表記）

商品名：UVカットワイドハット（ブラック/ベージュ）

特徴：UVカット率99.9％以上！強い日差しからしっかり守る、機能性とデザイン性を兼ね備えたUVカットワイドハットです。毎日の外出からレジャーまで、幅広いシーンで活躍します。広めのつばが日差しを遮り、後ろまでしっかりカバーするデザインで、首の日焼け対策にもピッタリ。コンパクトに折りたためるので、バッグに入れて持ち運びも便利。旅行やアウトドアにもおすすめです。

商品ページ：https://hac72.jp/item/uv_cut_hat/

小売参考価格：\1,680(税込)

※5月発売

商品名：瞬間冷却クールマット

特徴：触れた瞬間ひんやり！暑い季節の必需品。氷や水を使わず、触れるだけですぐひんやり。一般的な接触冷感の目安値を大きく上回るQ-max値！敷くだけで体の熱をすばやく吸収し、心地よい冷感をキープするクールマットです。繰り返し使えてエコロジー！エアコンとの併用でさらに快適＆節電対策にも。

商品ページ：https://hac72.jp/item/cooling_mat/

小売参考価格：\1,980(税込)

※4月発売

商品名：ピッタリ！保冷保温クロス（30×30cm/42×42cm）

特徴：お弁当やボトルを包むだけで、保冷・保温効果をサポートする便利なクロス。表面と裏面を重ねると繊維同士が絡み合いピタッと張り付く特殊構造！繰り返し使えてエコ＆経済的。お弁当や小物などの大きさに合わせて選べる2サイズを展開。

商品ページ：https://hac72.jp/item/insulated_cloth_30/

：https://hac72.jp/item/insulated_cloth_42/

小売参考価格：30×30cm／\580(税込)

42×42cm／\980(税込)

※4月発売

・その他直近発売の「ひんやりグッズ」のリリース

「夏マフラー？」で猛暑対策！手ぶらが嬉しい「首掛けタイプ」で夏フェス＆レジャーを快適に楽しもう！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000365.000083381.html

・会社概要

会社名：株式会社ハック

所在地：〒578-0984 大阪府東大阪市菱江5-9-10

代表者：有山 哲也

設立：平成12年7月

URL：https://hac72.jp/

X：https://twitter.com/HacCoLtd

Instagram：https://www.instagram.com/hac_toys

事業内容：

1.玩具・生活雑貨用品の企画・製造・販売

2.アウトドア用品の企画・製造・販売

3.OEM商品等の企画、製造

【本リリースに関するお問い合わせ先】

商品のお問い合わせ：https://hac72.jp/media/

広報部：立花

e-mail：info_pr@hac72.com