公共交通オープンデータ協議会

2026年4月13日

報道関係各位

公共交通オープンデータ協議会

Appleマップへのリアルタイム情報の提供開始について

公共交通オープンデータ協議会（会長：坂村 健、東京大学名誉教授）は、2026年4月9日より、公共交通オープンデータセンターを通じて、新たに10の公共交通機関のリアルタイム情報を、Appleマップへ提供開始しました。

これまでにも公共交通オープンデータ協議会は、東京都交通局（都営バス、都営地下鉄、東京さくらトラム）、横浜市交通局（横浜市営バス、横浜市営地下鉄）をはじめ、18の鉄道やバスのリアルタイム情報を、Appleマップへ提供してきました。この度の対応により、計28の公共交通機関のリアルタイム情報がAppleマップに掲載され、公共交通利用者のさらなる利便性向上への貢献が期待されます。

北海道拓殖バス株式会社

西東京バス株式会社

関東バス株式会社

船木鉄道株式会社（バス）

株式会社伊予鉄グループ（バス）

株式会社上信観光バス

群馬中央バス株式会社

関越交通株式会社（バス）

秋葉バスサービス株式会社

下津井電鉄株式会社（バス）

*順不同

公共交通オープンデータ協議会は、公共交通データのオープンな流通のためのエコシステム創生に向けた活動を行っており、多数の公共交通事業者、地方公共団体、ICT事業者が参画しております。2019年5月より公共交通オープンデータセンターの運用を開始し、鉄道やバスのリアルタイムなロケーション情報を含む、様々な公共交通事業者のデータを、乗換案内サービスを含む国内外のICT事業者や、一般の開発者に提供してまいりました。

国内の多数の公共交通事業者と、世界中の多様なデータ利用者を結ぶデータ連携プラットフォームである公共交通オープンデータセンターの運営を通じて、日本のモビリティ分野のDX（デジタル・トランスフォーメーション）を実現することを目指します。

[問い合わせ先]

公共交通オープンデータ協議会事務局（YRP ユビキタス・ネットワーキング研究所内）

担当 : 柏、山田 電話：03-6426-9192、E-mail：odpt-office@ubin.jp

○補足資料（図1）

Appleマップでの西東京バスのリアルタイム情報の表示例

○公共交通オープンデータ協議会 https://www.odpt.org/

公共交通オープンデータ協議会は、公共交通事業者およびICT事業者等160団体(2026年4月13日現在)で構成される、産官学連携の協議会です。鉄道、バス、航空、フェリー、シェアサイクル、デマンド交通の分野において、公共交通関連データのオープン化に向けた活動を行っています。2019 年5月より、さまざまな交通機関のデータをワンストップで提供する「公共交通オープンデータセンター」の運用をしています。