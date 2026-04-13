じげんが運営する、BtoBサービス比較メディア『ミナオシ』が、BtoBマーケ×セールスの大型カンファレンス『THE COMMIT』にメディアスポンサーとして協賛

株式会社じげん

株式会社じげん（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員CEO：平尾丈、東証プライム：3679）が運営する、BtoBサービス比較メディア『ミナオシ』（https://3naoshi.com/）は、2026年5月13日（水）から15日（金）の3日間にわたり開催される、株式会社マーケティングコミット主催の無料オンラインカンファレンス『THE COMMIT BtoBマーケとセールスの戦略と実行を結ぶ3日間』にメディアスポンサーとして協賛いたします。

■ 協賛の背景

昨今、多くのBtoB企業においてマーケティング活動やセールスプロセスのデジタル化が進む一方、「戦略に対して実行が伴わない」「導入したツールが現場に定着しない」といった課題が散見されます。

本カンファレンス『THE COMMIT』は、経営層が描く「戦略」と現場の「実行」を確実に結ぶことをテーマに、経営層から現場担当者まで階層別の課題にアプローチする全26セッションを提供する3日間のオンラインイベントです。

『ミナオシ』は、法人向けのツールやシステムを比較・検討できるメディアとして企業が自社の課題解決に本当に適したツールと出会うための意思決定をサポートしています。本カンファレンスの「戦略と実行の紐付け」というコンセプトは、ミナオシが提供する「最適なツール選定」の価値と親和性が高く、BtoB企業の生産性向上により一層貢献できると考え、メディアスポンサーとしての協賛を決定いたしました。

■ 注目の豪華登壇陣（一部抜粋・順不同）

本イベントでは、BtoBマーケティング・セールス領域の最前線で活躍するトップランナーが多数登壇します。

・今井 晶也 氏（株式会社セレブリックス）

・大林 尚朝 氏（株式会社Another works）

・田岡 凌 氏（suswork株式会社）

※その他、多数の業界リーダーが登壇予定です。詳細は特設サイトをご覧ください。

■ このような方におすすめ

・BtoB領域でマーケティング・営業の戦略立案や実行を担う経営層・事業責任者の方

・「戦略は立てたが、現場での実行やツールの定着が進まない」とお悩みの方

・自社の課題解決に最適なSaaSやITツールの導入・リプレイスを検討しているご担当者様

・BtoBマーケティング・セールスにおける最新のトレンドや他社の実践的な成功事例を学びたい方

■ イベント概要

・イベント名：THE COMMIT_BtoBマーケとセールスの戦略と実行を結ぶ3日間

・開催日時：2026年5月13日(水) ～ 15日(金)

- DAY1：戦略や概念の勉強（経営層、マーケティング・事業責任者向け）

- DAY2：ツールの一括比較（マーケティング・営業担当、一般社員向け）

- DAY3：戦略と実践の紐付け（マネージャー／責任者クラス向け）

・実施形式：オンライン（Zoom等を予定）

・参加費：無料（事前登録制）

・主催：株式会社マーケティングコミット

・お申し込み方法：以下の特設サイトより詳細をご確認の上、お申込みください。

https://marketingcommit.com/202605131415_conference/?c=minaoshi

『ミナオシ』は今後も、BtoB領域における有益な知見を届けるイベントへの協力を通じて、より多くの企業が自社のニーズに合った最適なサービス・ツールを見つけられるよう支援してまいります。

■「ミナオシ」サービス概要

ミナオシは、法人向けのツールやプロダクト、システム、サービスを、比較・検討・情報収集できるメディアです。高い信頼性とマッチング精度により、サービス掲載企業様にとって有効なリード創出が期待でき、効率的なtoBマーケティングツールとしてご活用いただけます。

URL：https://3naoshi.com/

■株式会社じげん 会社概要

［社名］ 株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

［証券コード］ 3679 （東証プライム）

［本社所在地］ 東京都港区虎ノ門3-4-8

［設立年月日］ 2006年6月1日

［代表者］ 代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

［資本金］ 125百万円（2025年3月31日時点）

［事業内容］ ライフサービスプラットフォーム事業

［主要グループ会社］ 株式会社リジョブ 株式会社ブレイン・ラボ 株式会社アップベース

株式会社ビヨンドボーダーズ 株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント

株式会社アップルワールド 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA 保険マンモス株式会社

［URL］ https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域（求人・住まい・車・旅行など）において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。