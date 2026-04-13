TKP、三菱地所より内幸町・霞ケ関駅地下直結の「日比谷国際ビルコンファレンススクエア」を運営受託

株式会社ティーケーピー

株式会社ティーケーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝、以下「TKP」）は、三菱地所株式会社（本社：東京都千代田区、執行役社長：中島 篤、以下「三菱地所」）より「日比谷国際ビルコンファレンススクエア」について、2027年4月1日より運営を受託することをお知らせいたします。

「日比谷国際ビルコンファレンススクエア」は、内幸町駅・霞ケ関駅から地下通路で直結し、東京駅からのアクセスも良好なデザイナーズ貸会議室です。全7室を備え、少人数の打ち合わせから最大200名規模の大規模なイベントまで幅広く対応可能です。フォーマルとカジュアル、それぞれ異なるデザインの洗練された空間を備えており、セミナーや研修などのビジネスイベントから懇親会やパーティーまで多様な用途でご利用いただけるほか、館内からは日比谷公園を見下ろす眺望もお楽しみいただけます。上質な内装デザインと機能性を兼ね備えた空間が、ビジネスシーンにおいて高い付加価値を提供いたします。

TKPはこれまで、自社ブランドによる貸会議室やイベントスペースを全国で展開するとともに、外部施設の運営受託にも取り組んでまいりました。特に東京駅周辺では複数施設の一括運営を手がけています。東京駅周辺はTKPが最も注力しているエリアの一つであり、今回受託する本施設も同エリアに位置しています。

TKPはこれまで培ってきた施設運営のノウハウや法人顧客ネットワークを活用し、当該施設の稼働率向上および価値最大化を図るとともに、東京駅周辺における運営基盤を一層強化してまいります。今後も高品質かつ利便性の高いフレキシブルスペースの運営を通じ、企業・団体の多様なビジネス活動を支えてまいります。

8A8C連結利用（8A＋8B＋8C＋LOUNGE North）8D8E8F

【施設概要】

施設名：日比谷国際ビルコンファレンススクエア

住所：東京都千代田区内幸町2丁目2-3 日比谷国際ビル8階

アクセス：都営地下鉄三田線「内幸町駅」徒歩1分、東京メトロ各線「霞ケ関駅」徒歩3分

契約面積：1,308平方メートル （396坪）

会議室概要：

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/526_1_957eb045d9a053357cc458acd92a4328.jpg?v=202604130251 ]

ご予約：

2027年4月1日以降のご利用については、以下よりご予約を受け付けます。

株式会社ティーケーピー 新橋支店 問い合わせ窓口

TEL：03-5510-1351

施設情報サイト： https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/hibiya-kokusai-conference/

2027年3月31日までのご利用につきましては、引き続き以下にてご予約を承ります。

日比谷国際ビルコンファレンススクエア 予約受付窓口

TEL：03-5157-5039

施設情報サイト：https://hibikoku.tokyo/

■近隣の貸会議室

TKPが運営する近隣の貸会議室については、以下のページからご確認いただけます。

https://www.kashikaigishitsu.net/area/tokyoto/shimbashi/

【株式会社ティーケーピー 会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/526_2_39ec588466a24728c02990c379d84aeb.jpg?v=202604130251 ]

※プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ティーケーピー 広報担当 田中、立田

TEL：03-6843-0011 MAIL：pr@tkp.jp

TKPプレスリリースはこちら

https://www.tkp.jp/news/newsrelease.html