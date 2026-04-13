【事例紹介】キャリーミーのプロ人材がfreeeのアプリユーザー獲得を支援、1年で16万ダウンロード達成

株式会社Piece to Peace

業務委託の「プロ人材」と企業とのマッチングサービス「キャリーミー(https://carryme.jp/agent/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)」を運営する株式会社Piece to Peace(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤亮）は、プロ人材をアサインして、フリー株式会社様のアプリマーケティングを支援いたしました。

アプリマーケティングのプロ人材が戦略の立案から実務まで一気通貫で支援し、新規ユーザーの獲得に成功した事例を記事にて紹介しています。

事例記事を見る :https://carryme.jp/agent/case-freee/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=PRtimes

▼フリー株式会社 スモールビジネス事業本部マーケティング部アライアンスマーケティングチーム井口侑紀様へのインタビューはこちら

（視聴時間約5分）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8ZvlYVjs1yg ]

■ フリー株式会社様について

「スモールビジネスを、世界の主役に。」をミッションに掲げ、クラウド会計ソフトの提供を通じてバックオフィス業務を効率化し、企業経営を支援する事業を展開しています。

■ 抱えていた課題

■ 成果

- 社内にアプリマーケティングのノウハウが不足していた- 新規事業のため正社員の採用が難しかった- 1年で目標の10万ダウンロードを大幅に上回る16万ダウンロードを達成した- GooglePlayのベストオブ2023で自己改善部門の部門賞を受賞した

プロ人材がアプリ運用の戦略パートナーとして、KPIの設計から戦略の策定、ダウンロード数を増やすための施策などを支援させていただきました。

■ フリー株式会社 スモールビジネス事業本部マーケティング部アライアンスマーケティングチーム井口侑紀様コメント（一部抜粋）

アプリの使用継続率に大きく影響するKPI項目を見つけていただいたり、プッシュ通知を最適化していただくなど、さまざまな点から貴重なご支援をいただいたと感じています。テキストやバナーをどう作るかといった実質的な作業まで一気通貫でお願いしており、私たちのチームにとってなくてはならない存在になっています。

最初はいつまで続くかわからない新規事業でしたが、4年経っても事業として続けられているのはプロ人材の貢献も大きいのは間違いありません。

■記事全文はこちら

https://carryme.jp/agent/case-freee/(https://carryme.jp/agent/case-freee/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=PRtimes)

キャリーミーとは

▶︎▶︎ 【無料で読めます】キャリーミーサービス資料（導入事例付き）

https://carryme.jp/agent/base2_sales/(https://carryme.jp/agent/base2_sales/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

私たちが運営する『キャリーミー』は “ビジネス界にもプロ契約を”というコンセプトのもと、個人が成果にコミットして業務委託契約で働く「プロ契約」の導入・活用を支援するサービスです。

スキルと実績の豊富な即戦力が1.5万人以上登録。戦略から実務まで可能なプロを、必要なボリュームでアサインできます。

自社でもプロ契約を活用し、事業立ち上げから2年間は正社員ゼロ、プロ人材（業務委託）のみでチームを構成。2017年から2018年にかけては、 業務委託のプロ10名と正社員1名のみで売上7倍を達成し、2019年にはパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施。 2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を行い、現在は登録者が1万人を超える事業に成長しています。

株式会社Piece to Peaceとは

「Piece（個人の小さな力）をつなぎ、Peace（大きな力）に」を理念とし、2009年に設立。代表取締役の大澤は、優秀な個人の価値観が、それまでの価値観である「正社員」「終身雇用」への依存から「働き方」や「自分で業務内容・時間・場所などを決める」自律型のキャリアを求める価値観へと変化している一方、企業側の価値観は労働人口急減に直面しているにも関わらず正社員採用に固執し、プロ人材が活用されていないという事実に気づき、2016年にキャリーミーを正式ローンチ。

商号 ：株式会社Piece to Peace

設立 ：2009年9月

資本金 ：2億4,345万円（資本準備金含む）

※2019年にパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施、2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を実施

所在地 ：〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート8F

代表取締役：大澤 亮

会社HP ：https://piecetopeace.co.jp/(https://piecetopeace.co.jp/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=prtimes)

事業内容 ：ビジネス界におけるプロ契約の支援事業「キャリーミー」