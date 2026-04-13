ノア・ヴォクシー用 “カスタマイズアイテム”を追加発売

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントVOXY MODELLISTANOAH MODELLISTA

関係者各位

2026年4月10日

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメントは、ノア・ヴォクシーの一部改良に伴い、モデリスタブランドのカスタマイズラインナップを追加発売いたしました。

追加ラインナップは、『ルーフスポイラー』および『マルチカラーインテリアイルミネーション』の2点です。

『ルーフスポイラー』は従来モデルで高い評価を得ているデザインを踏襲しつつ、LEDを省いたモデルです。

「よりシンプルな外観を求める声」にもお応えする形で、新たにラインアップへ追加いたしました。

『マルチカラーインテリアイルミネーション』は静電タッチパネルによる直感的な操作性を備え、タップやスライド操作によって、助手席オープントレイを好みのカラーや明るさに設定可能なインテリアアクセサリーです。

夜間走行時や停車時において、特別感のある車内空間を演出します。

【MODELLISTA NOAH 商品ページ】

https://www.modellista.co.jp/product/noah/

【MODELLISTA VOXY 商品ページ】

https://www.modellista.co.jp/product/voxy/

※価格表等詳細はこちらをご覧ください。

【お問合せ先】

モデリスタコールセンター TEL:050-3161-1000

モデリスタホームページ https://www.modellista.co.jp/