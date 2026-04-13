チーム成果を最大化する「テレアポリーダー研修」の提供を開始。数値に基づく管理とフォローを強化：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、チーム全体の成果を最大化するための「テレアポリーダー研修(https://www.recurrent.jp/listings/sales-telapointment-leader)」の提供を開始します。本研修は、テレアポリーダーに求められる役割の認識から、主要KPIを活用した進捗管理、メンバーへの効果的な指導手法までを網羅しています。

現場で直面する課題に対し、数値に基づいた的確な指示とフォローができる体制の構築を目指します。個人の力に頼るのではなく、チーム全体の組織力を底上げし、安定した成果を出し続ける現場作りを支援します。

テレアポリーダー研修【成果向上やフォローの方法を理解する】 - 社員研修のリスキル

テレアポ現場におけるリーダーシップと数値管理の必要性

現場が直面する課題

営業現場におけるテレアポ業務では、個人の経験やスキルに依存しやすく、チーム全体の管理や育成が課題となるケースが多く見られます。リーダー層がプレイヤー業務に注力しすぎることで、メンバーへの適切なフィードバックや、KPIに基づいた原因分析が十分に行えない状況が発生しています。

客観的な数値分析を行い、メンバー個々の習熟度に応じた具体的な支援を実装できるリーダーの存在が、組織の成果向上には不可欠です。

研修内容の紹介

研修タイトル

テレアポリーダー研修(https://www.recurrent.jp/listings/sales-telapointment-leader)

受講対象

若手社員、中堅社員のテレアポリーダー

身に付くスキルや目的

本研修は、KPIを用いた進捗管理とメンバーへの的確な指導法を習得することが狙いです。チーム目標を達成に導くリーダーの役割と責任を理解します。さらに、KPIを活用して未達原因を特定し、具体的な改善策を講じる力を身に付けます。メンバーのタイプに合わせた個別指導と良質な支援が行える状態を目指します。

本研修の特徴- リーダーとしての視点と責任を理解プレイヤーとの役割の違いを明確にします。チーム全体の成果に責任を持つ視点を養います。- KPIを活用した具体的な改善策の策定主要な指標を分解し、量と質の課題を特定します。数字の先にある具体的な行動変容を促す管理手法を実装します。- 個別の習熟度に合わせた指導力の強化SBI+D型フィードバックや通話ログの分析を用います。個々のメンバーに即した効果的な支援手法を習得します。

テレアポリーダー研修【成果向上やフォローの方法を理解する】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムの抜粋- テレアポリーダーの役割認識：評価軸の転換やよくある失敗パターンの理解- 成果を出すKPI設計と進捗管理：主要KPIの分解と未達時の原因分析手法- メンバー指導と現場改善：SBI+D型フィードバックの実装とモチベーション低下への対処

株式会社リスキルについて

ビジネス研修が料金一律のサービス体制

株式会社リスキルは、テレアポリーダー研修をはじめとする幅広いラインナップを提供しています。ビジネス研修が料金一律で提供されており、企業の研修実施を強力にサポートします。

教材や備品の準備を含めたフルサポート体制を整えています。研修運営の負担を軽減しながら、質の高い教育機会を創出します。

※本プレスリリースの内容は、2026年04月時点のものです。