YouTube50万人のおさる氏ら3名が登壇、「AI時代の動画マーケティング完全攻略セミナー」を4月22日に無料オンライン開催

株式会社KASHIKA

株式会社KASHIKA（本社：東京都大田区、代表取締役 小澤 健太）は、2026年4月22日（水）20:00～22:00に、無料オンラインセミナー「AI時代の動画マーケティング完全攻略セミナー ～オーガニック×広告の両軸で徹底解説～」を開催いたします。

▼ セミナー詳細

https://2nd-buzz.com/news/sns-marketing-webinar-2026-0319/

▼ 申し込みはこちら

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVLQnKdOWZTsLskOaZdi6r2qIaqQnreOichytQYcrFBxo5UQ/viewform

■ 開催の背景

動画マーケティングの市場が拡大し続ける中、多くの企業が「YouTubeやTikTokでの集客がうまくいかない」「動画広告のクリエイティブ改善の糸口が見えない」「競合のSNS戦略をどう分析すればいいかわからない」といった課題を抱えています。

特に2026年はAIの活用が広告運用やコンテンツ制作の現場で急速に進んでおり、従来の手法だけでは成果を出しづらくなっています。こうした状況を踏まえ、オーガニック集客・広告運用・データ分析のそれぞれの第一線で活躍する3名の専門家が集結し、2026年に成果を出すための最新ノウハウを一挙公開するセミナーを企画しました。

■ セミナーの特長

本セミナーでは、動画マーケティングを「オーガニック集客」「広告運用」「データドリブンなCR戦略」「SNS競合分析」の4つの切り口で、120分にわたって徹底解説します。

単なるノウハウの紹介にとどまらず、登壇者自身が実践し成果を出した具体的な手法やデータに基づく戦略を共有。「聞いて終わり」ではなく、翌日から自社の動画マーケティングに即活用できる内容を目指しています。

■ 登壇者・プログラム

【第1部】YouTubeオーガニック完全攻略

登壇者：マーケターおさる 氏

YouTube登録者50万人、グループ総年商30億円を誇るマーケターおさる氏が、長尺動画とショート動画の最適な組み合わせ戦略やアルゴリズム攻略法を解説します。

【第2部】成功率90%超のWeb広告運用術

登壇者：松尾 昌志 氏（株式会社アウトスタンディングパートナーズ 代表取締役）

創業8年でグループ年商10億円、クライアント成功率90%超を達成した松尾氏が、CPA思考からROAS思考への転換やAIを活用した広告リサーチ手法を徹底解説します。

【第3部】データドリブンな広告クリエイティブ戦略

登壇者：山下 宏輝 氏（株式会社KASHIKA 執行役員 事業部長）

月間1億件超の広告データを分析する「DPro」を活用し、14以上のプラットフォームを横断した競合CR分析手法と勝ちパターンの見つけ方を公開します。

※第3部後半では、SNS競合分析ツール「セカンドバズ（2nd Buzz）」を活用したコンテンツ最適化手法についても解説予定です。

■ 参加者限定 4大特典

本セミナーにご参加いただいた方には、以下の4つの特典をご用意しています。

特典１.：登壇者3名分のセミナースライド資料（PDF）を翌日メールでお届け

特典２.：動画広告分析ツール「DPro」7日間無料トライアル

特典３.：SNS競合分析ツール「セカンドバズ（2nd Buzz）」7日間無料トライアル

特典４.：AI活用 動画マーケティング実践チェックリスト

■ 開催概要

イベント名：AI時代の動画マーケティング完全攻略セミナー ～オーガニック×広告の両軸で徹底解説～

開催日時：2026年4月22日（水）20:00～22:00

開催形式：Zoomオンラインセミナー

定員：500名（定員に達し次第受付終了）

参加費：無料

主催：株式会社KASHIKA / マーケターおさる / 株式会社アウトスタンディングパートナーズ

▼ 参加申し込みはこちら

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVLQnKdOWZTsLskOaZdi6r2qIaqQnreOichytQYcrFBxo5UQ/viewform

※録画・録音・撮影・スクリーンショットやダウンロード、資料の無断転用はご遠慮ください。

※競合他社様など、参加をお断りする場合がございます。

株式会社KASHIKAについて

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社KASHIKA（株式会社カシカ）

代表者 ：代表取締役 小澤 健太（おざわ けんた）

所在地 ：東京都大田区山王2-5-6 Sanno Bridge B1-00

事業内容：AI駆動型マーケティング・セールスツールの開発、SNSマーケティング支援

URL ：https://kashika-20mile.com/



＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社KASHIKA

Email: info@kashika-20mile.com