【新仕様で登場】耐久性と美しさを両立した「白竹温泉かご」でお風呂時間を格上げ

株式会社山岸竹材店

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、昔ながらの温泉文化に寄り添う竹かご「白竹温泉かご（湯かご）」の新タイプを販売開始いたしました。

白竹温泉かご（湯かご）

https://www.taketora.co.jp/c/takekago/sa00789

今回の新タイプで特に注目すべきは、持ち手の付け根部分に施された独特な形状の補強です。負荷がかかりやすいこの部分に、意匠性と機能性を兼ね備えた補強を加えることで、見た目の美しさを損なうことなく、より安心して使える構造へと進化しました。重さのかかる荷物を入れても安定感があり、長く愛用できるよう耐久性を高めています。

白竹ならではの清らかな色合いと、整った編み目が生み出す上品な佇まいは、温泉や銭湯といった和の空間に自然と調和します。竹素材は軽くて丈夫、さらに通気性にも優れているため、濡れたタオルや着替えを入れても蒸れにくく、快適に持ち運ぶことができます。湯上がりのひとときも、さらりとした使い心地が続きます。

竹かごを手に温泉へ向かう時間は、どこか懐かしく、心をほどいてくれるひとときです。竹という自然素材のぬくもりや、手仕事ならではの風合いは、日常の喧騒を離れ、ゆったりとした時間へと気持ちを導いてくれます。浴場に並ぶ木桶や石の質感、湯気の立ちのぼる風景の中に、竹かごがあるだけで情緒は一層深まります。

また、温泉だけでなく自宅でのお風呂時間にもおすすめです。タオルやスキンケア用品をまとめて収納し、そのまま浴室へ持ち運べるため、日々の入浴が少し特別な時間へと変わります。使い込むほどに色合いが変化し、手に馴染んでいく経年変化も竹製品ならではの魅力です。

熟練職人が一つひとつ丁寧に編み上げた白竹温泉かごは、実用性だけでなく、暮らしの中に静かな豊かさをもたらす存在です。新たな工夫を加えて進化したこの湯かごとともに、心ほどけるひとときをお楽しみください。

【動画】青竹細工の熟練職人！温泉籠（湯かご）が編み上がるまで（※別タイプの温泉かごの動画です）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ipus2KuI_fM ]

＜2026年4月10日（金）より販売開始＞

白竹温泉かご（湯かご）

販売価格 8,580円（税込）

https://www.taketora.co.jp/c/takekago/sa00789

■竹虎 （株）山岸竹材店

会 社 名 ：竹虎 株式会社 山岸竹材店

所 在 地 ：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）

代表取締役：山岸 義浩

創 業：1894年（明治27年）

資 本 金 ：1000万円

事業内容 ：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工

竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.taketora.co.jp/

※高知家健康経営アワード2021

※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞

※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞

※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝

※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

竹虎 （株）山岸竹材店 竹虎四代目（山岸 義浩：やまぎし よしひろ）

E-Mail：info@taketora.co.jp

＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店

〒785-0024 高知県須崎市安和913-1

TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 （営業時間 9:00～17:30）