Almond eSIM、各ECプラットフォームで販売する海外eSIM全商品に日本国内500MB特典を提供開始
株式会社ビッグコネクト
- 「購入後すぐに使えるか不安」
- 「設定が難しそう」
- 「現地で繋がらなかったら困る」
- 日本国内で利用可能な500MBデータ通信eSIM
- 出発前に設定・接続テストが可能
- 各ECプラットフォームで購入された海外eSIM商品が対象
- Amazon店
：https://www.amazon.co.jp/stores/page/5762DBD0-4DB0-4CF4-8334-07F93F14DEA4
- 楽天市場
：https://www.rakuten.co.jp/almondsim/
- Qoo10
：https://www.qoo10.jp/shop/bigconnect
- その他ECサイト
- 最短5分でeSIM発行
- 24時間365日有人対応、多言語カスタマーサポート
- シンプルな設定で初心者でも安心
- 世界200以上の国に対応
株式会社ビッグコネクト（本社：東京都新宿区 取締役社長：王 曄）が展開する海外高品質eSIM通信ブランド「Almond eSIM」は、2026年4月13日（月）より、各ECプラットフォームにて販売中の海外向けeSIM商品を対象に、日本国内で利用可能な500MBデータ通信特典の提供を開始いたしました。
本特典は、Amazon・楽天市場・Qoo10などの各ECサイトでご購入いただいたお客様に適用され、
出発前に日本国内でeSIMの設定・接続テストが可能となることで、現地到着後すぐに安心してご利用いただける環境を実現します。
■ 背景
近年、ECサイトを通じたeSIM購入が増加する中で、
- 「購入後すぐに使えるか不安」
- 「設定が難しそう」
- 「現地で繋がらなかったら困る」
といった声が多く寄せられております。
こうした不安を解消するため、当社ではEC購入後すぐに日本国内でテスト可能な環境として、本特典を導入いたしました。
■ 特典内容
- 日本国内で利用可能な500MBデータ通信eSIM
- 出発前に設定・接続テストが可能
- 各ECプラットフォームで購入された海外eSIM商品が対象
■ 対象プラットフォーム
- Amazon店
：https://www.amazon.co.jp/stores/page/5762DBD0-4DB0-4CF4-8334-07F93F14DEA4
- 楽天市場
：https://www.rakuten.co.jp/almondsim/
- Qoo10
：https://www.qoo10.jp/shop/bigconnect
- その他ECサイト
■ Almond eSIMの特徴
- 最短5分でeSIM発行
- 24時間365日有人対応、多言語カスタマーサポート
- シンプルな設定で初心者でも安心
- 世界200以上の国に対応
■ 今後の展望
当社は今後も、ECプラットフォームを通じてより多くのお客様に安心してご利用いただけるeSIMサービスを提供し、海外通信の利便性向上に努めてまいります。