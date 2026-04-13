Almond eSIM、各ECプラットフォームで販売する海外eSIM全商品に日本国内500MB特典を提供開始

株式会社ビッグコネクト

株式会社ビッグコネクト（本社：東京都新宿区 取締役社長：王 曄）が展開する海外高品質eSIM通信ブランド「Almond eSIM」は、2026年4月13日（月）より、各ECプラットフォームにて販売中の海外向けeSIM商品を対象に、日本国内で利用可能な500MBデータ通信特典の提供を開始いたしました。

本特典は、Amazon・楽天市場・Qoo10などの各ECサイトでご購入いただいたお客様に適用され、

出発前に日本国内でeSIMの設定・接続テストが可能となることで、現地到着後すぐに安心してご利用いただける環境を実現します。

■ 背景

近年、ECサイトを通じたeSIM購入が増加する中で、

- 「購入後すぐに使えるか不安」- 「設定が難しそう」- 「現地で繋がらなかったら困る」

といった声が多く寄せられております。

こうした不安を解消するため、当社ではEC購入後すぐに日本国内でテスト可能な環境として、本特典を導入いたしました。

■ 特典内容

- 日本国内で利用可能な500MBデータ通信eSIM- 出発前に設定・接続テストが可能- 各ECプラットフォームで購入された海外eSIM商品が対象

■ 対象プラットフォーム

- Amazon店：https://www.amazon.co.jp/stores/page/5762DBD0-4DB0-4CF4-8334-07F93F14DEA4- 楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/almondsim/- Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/bigconnect- その他ECサイト

■ Almond eSIMの特徴

■ 今後の展望

- 最短5分でeSIM発行- 24時間365日有人対応、多言語カスタマーサポート- シンプルな設定で初心者でも安心- 世界200以上の国に対応

当社は今後も、ECプラットフォームを通じてより多くのお客様に安心してご利用いただけるeSIMサービスを提供し、海外通信の利便性向上に努めてまいります。