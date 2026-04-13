プロロジス、次世代の物流リーダー育成する「プロロジスアカデミー」受講生を東京・大阪で募集開始

株式会社プロロジス

物流不動産の所有・運営・開発のリーディング・グローバル企業であるプロロジス（日本本社：東京都千代田区丸の内、代表取締役会長 兼CEO： 山田 御酒）は、物流業界の次世代リーダーを育成するための「プロロジスアカデミー」を今年度も東京・大阪で6月から開講し、受講生を募集すると発表しました。

■ 対象

荷主企業で物流企画業務に携わっている、または今後かかわる可能性のある若手人材が対象。東京・大阪で各6名に限定して開講します。

■ 開講実績・受講生について

東京では8期目、大阪では4期目となり、これまでの受講生は累計41社、66名。小売り・流通・メーカーなど16社からは複数年にわたって受講生が参加しています。

これまでの受講生の所属業種は、Eコマース・アパレル・食品卸・飲料・建材・医療など。異業種の受講生が交わって各々の現場での課題を理解し合い、次世代物流に向けた新しい発想や気づきを促進させています。

■ 開講目的・内容

「プロロジスアカデミー」は、物流業界の未来を見据えて変革に挑めるスキル、高い視座、リーダーシップを持つ人材を育成することを目的とし、2019年度から開講しています。

施設見学授業の様子

全7回のカリキュラムは、物流業界の最新事例を取り入れたケーススタディやディスカッション、最新プロロジスパークの見学・現場検証、ロボティクス企業のセミナーなど、実践的な内容で構成されています。

また、受講生同士や卒業生との交流によって気づきを促すことをめざし、授業内外で活用できる受講生・卒業生用のコミュニティサイトや交流会の機会も提供。受講中のみならず、卒業後も物流の未来について語り合い切磋琢磨できる人的ネットワークの形成に寄与します。

受講生・卒業生用コミュニティサイト

講師はプロロジスのコンサルティングパートナーである株式会社CAPES 西尾 浩紀 氏が担当します。今年度のカリキュラム予定は以下の通りです。

2026年「プロロジスアカデミー」講座概要｜2026年6月～12月〔月1回金曜日〕13:00-17:00

会場：

東京オフィス（最寄り駅：JR東京駅）

〒100-6422 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 東京ビルディング 22階

https://maps.app.goo.gl/Lt9jF9CE3H2MztXp8

大阪オフィス（最寄り駅：JR大阪駅）

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス 15階

https://maps.app.goo.gl/vLJX5yhu6g91yMwA8

受講対象：

荷主企業様

受講料：

220,000円（税込）

詳細・お申し込み：

プロロジスアカデミーページよりお申し込みください。

https://www.prologis.co.jp/prologisacademy

カリキュラム：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95695/table/172_1_6ffba465ec928adc313a6396df5c2689.jpg?v=202604130251 ]

プロロジスは今後もカスタマーの課題や物流施設需要にお応えするとともに、業界・社会への貢献をめざして人材育成に取り組んでまいります。