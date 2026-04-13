【THE AOYAMA GRAND HOTEL × BOUTIQUE】青山のカルチャーを纏う、新たなコラボレーションがスタート。全４サイズのオリジナルトートバッグをリリース。

株式会社Plan・Do・See

株式会社Plan・Do・See（本社：東京都港区）が運営する THE AOYAMA GRAND HOTEL は、ファッションディレクター 金子恵治 氏が手がけるセレクトショップ BOUTIQUE とのコラボレーションを開始いたします。

■ コラボレーションの経緯

【THE AOYAMA GRAND HOTEL】

1970～80年代の青山、ファッション、アート、建築といったカルチャーが交差し、新たな価値観が生まれ続けていた時代の聖地として存在していた旧ベルコモンズの跡地に建つ 、THE AOYAMA GRAND HOTEL は青山のカルチャーを再解釈するホテルです。

「ヴィンテージマンションのように住まうホテル」をコンセプトに、客室のインテリアや素材使い、デザインの細部に至るまで、当時の青山の感性を落とし込んでいます。

【金子恵治氏がディレクターを務めるBOUTIQUE】

ホテルから徒歩数分の場所にあるBOUTIQUE は、ファッションディレクター金子恵治氏が手がけるセレクトショップです。

ヴィンテージマンションの一角に構えられたその空間には、“私たちが本当に好きなものだけを集めた、小さなお店” という想いを込めたコンセプト、「It’s our tiny store」。

【PROFILE】

金子 恵治（Keiji Kaneko）｜

ファッションディレクター

1973年生まれ。

EDIFICE でバイヤーを務めた後に独立し、

L’ECHOPPE の立ち上げを経て、

現在は同ショップのコンセプターや

2023年より自身の店、BOUTIQUEをオープン。

ほかにもさまざまなブランドやレーベルの監修など、多岐にわたる活動を行う。

青山という土地に根ざし、カルチャーを軸に独自の編集を続ける両者。空間の思想や時代への眼差しに共鳴し、今回のコラボレーションが実現しました。

■ 「It’s our tiny hotel」- 滞在に寄り添う4種のトートバッグ ー

本企画では、BOUTIQUEのコンセプト、「It’s our tiny store」というメッセージを

「It’s our tiny hotel」へとアップデート。

ホテル滞在中のさまざまなシーンで活躍する4種類のトートバッグを制作しました。

・青山の街歩きに

・ホテル内のレストランや、近隣のマーケットやお店に行く時に

・お土産をたくさん購入して、スーツケースに入らなくなった時に…

SMALL サイズA4 TOTE サイズLARGE サイズX-LARGE サイズ

シンプルだからこそ、日常にも自然に溶け込み、

ホテルでの滞在が記憶として持ち帰れるアイテムとなっています。

トートバッグは客室内クローゼットにて展示販売、ご滞在中お客様自身のタイミングでご購入いただけるようご用意しております。

また数量限定で、ホテル公式オンラインサイトでも販売いたします。

オンラインストアでのご購入はこちら(https://ec.aoyamagrand.com/products/the-aoyama-grand-hotel-collaboration-with-boutique-tote-bag-large)から。

■ “Our Neighborhood” - 青山をより深く体験するために

THE AOYAMA GRAND HOTELは、宿泊する場所であると同時に、青山という街を体験するための拠点でありたいと考えています。

ファッション、アート、音楽、インテリアなど、多様なカルチャーが共存する青山。

ご宿泊ゲストには「Our Neighborhood」として、青山らしさを体現する近隣ショップのリストをお届けしています。

観光地としてではなく、ローカルの日常としての青山へ。

今回のBOUTIQUEとのコラボレーションも、その延長線上にあります。

■ THE AOYAMA GRAND HOTEL 概要

THE AOYAMA GRAND HOTEL

所在地：東京都港区北青山2-14-4

ウェブサイト：https://aoyamagrand.com

インスタグラム：https://www.instagram.com/aoyamagrand/

コラボレーショントート購入に関するお問い合わせ： reception@aoyamagrand.com

本記事に関するメディアのお問い合わせ： pds-pr@plandosee.co.jp (担当：松尾玲奈）