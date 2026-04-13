【鳥羽国際ホテル】伊勢茶の風味を堪能できる「Ise-cha＆Azuki Roll」登場！
伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社
5月 イギリス産 アールグレー
6月 塩キャラメル
大納言小豆と小豆のクリームを求肥で包み、伊勢茶を練りこんだふんわりとしたスポンジ生地で巻き上げたロールケーキ「Ise-cha＆Azuki Roll」。濃厚な伊勢茶にホワイトチョコレートを混ぜた艶やかな光沢のあるグラサージュでコーディングして、高級感あふれる一品に仕立てました。
濃厚なコクとまろやかな渋みのある伊勢茶と優しい甘さの小豆が調和した、上品な和風ロールケーキ「Ise-cha＆Azuki Roll」を、自分へのご褒美や大切な方への贈り物としてお買い求めください。
5～6月 土日祝限定スイーツ「Ise-cha ＆ Azuki Roll」 概要
商 品 名／Ise-cha ＆ Azuki Roll
期 間／2026年5～6月 土日祝のみ ※3日前までの予約
場 所／オーシャンウィング 2階「ホテルショップ」
時 間／8：00 ～ 19：30（土日祝 20：00 まで）
料 金／3,780円 (13センチ)
また、月ごとにフレーバーが変わるマンスリーチーズケーキをご用意しております。
マンスリーチーズケーキ 7 号サイズ（直径 21cm） 4,752 円
5月 イギリス産 アールグレー
6月 塩キャラメル
伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社について
伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社は、三重県鳥羽市所在の鳥羽国際ホテル、潮路亭、三重県志摩市所在のNEMU RESORT を運営しています。
所在地 ： 三重県志摩市浜島町迫子2692-3
事業施設 ：
鳥羽国際ホテル(https://www.tobahotel.co.jp) 三重県鳥羽市鳥羽1-23-1
NEMU RESORT(https://www.nemuresort.com) 三重県志摩市浜島町迫子2692-3