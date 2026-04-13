【WIZAI × JACC】AI動画が「家族の笑顔」と「未来のスキル」に変わる。シングルマザー家庭を焼肉ふたごへ招待する『母の日チャリティーAIコンテスト』を4月10日より開催！

株式会社WIZAI

生成AIの実践教育を手がける株式会社WIZAI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中幸一郎）は、自社がパートナーシップを結ぶ株式会社FTG Companyが主催する「Japan AI Creative Contest（JACC）」において、「一般社団法人日本シングルマザー支援協会」をチャリティーパートナーに迎えた『母の日チャリティーAIコンテスト』を、2026年4月10日（金）より開催いたします。

本プロジェクトは、AIクリエイティブの力で「母の日」に温かい食体験を届けるだけでなく、コンテスト終了後にはシングルマザーの方々がAIを武器に自立して稼ぐ力を養う「継続的AI教育支援」へと繋がる、デジタルと血の通った支援が融合した挑戦です。

■「できない」が、二つある

チャリティー募集画像

日本のシングルマザーが直面している「できない」は、一つではありません。

一つ目は、「今日の『できない』」です。仕事と育児を一人で担う中で、母の日に家族で外食してお祝いすることができない。親子でゆっくり食卓を囲むことができない。そんな「体験格差」と「孤食」が、現実の社会課題として存在しています。

二つ目は、「明日の『できない』」です。将来の収入につながるスキルを学ぶ時間がない。副業や新たなキャリアへの一歩を踏み出せない。経済的な自立を目指したくても、そのための手段にたどり着けない。

WIZAIとJACCは、この二つの「できない」に、AIを通じて同時にアプローチします。

■ 私たちがこのコンテストに込めた想い：AIの先にある、人の温もりを信じている。

Japan AI Creative Contest（JACC)

「AIに、心はあるのか？」 そんな問いへの答えを、私たちはコンテストを通じて証明したいと思っています。

AIそのものに心はありません。しかし、AIを使い、誰かを想って作品を創る「人」の心は、何よりも温かいものです。

世の中ではAIの利便性ばかりが語られますが、私たちが大切にしたいのはその先にいる「人」です。

お母さんを笑顔にしたいと願うクリエイターの情熱。

美味しい焼肉を囲んで笑い合う親子の時間。

そして、AIという武器を手にして、未来を切り拓こうとするお母さん自身の強さ。

AIは、そんな「人の温かみ」を増幅させ、届けてくれるのではないかと。

最新のテクノロジーの力で、世界で一番アナログな「愛」や「絆」を支えること。 それが、WIZAIがこのプロジェクトに込めた、最も純粋な願いです。

■ コンテストの仕組みと教育支援

コンテストへの動画投稿が、そのままシングルマザー家庭への支援に直結する参加連動型のチャリティーシステムです。あなたの1応募が、誰かの美味しい笑顔に繋がります。

ご招待日：2026年5月10日（日） 母の日焼肉ランチ

ご招待先：

１.日本シングルマザー支援協会会員様親子を都内「大阪焼肉・ホルモン ふたご」の焼肉ランチにご招待

２.遠方の会員様には、ご自宅でお店の味が楽しめる「ふたごの焼肉セット」をプレゼント

応募数に応じた、連動システム：

【100応募達成】で10組様をご招待

【200応募達成】で20組様をご招待

【300応募達成】で30組様をご招待

焼肉ふたごへご招待■ コンテスト募集概要

募集期間：2026年4月10日（金）～ 4月30日（木）

結果発表：2026年5月7日（木）※WIZAI公式X(https://x.com/WIZAI_AI_0)、JACC公式X(https://x.com/Contest_AI)、協会公式X(https://x.com/singlemother_so)にて発表いたします。

応募方法：WIZAI公式X（https://x.com/WIZAI_AI_0）

JACC公式X（https://x.com/Contest_AI）にて4月10日公開

応募条件：

・生成AIを必ず使用したクリエイティブ動画作品であること

・日本在住の方（個人・グループ・家族単位OK、お母さんご自身での応募も大歓迎！）

・プロ・アマ問わず

・年齢制限なし（未成年者は保護者同意のもと応募）

募集テーマ：

A【家族目線で描くかわいいママ感謝動画】家族から見たママの素敵さを表現

B【忙しいママあるある感謝チャレンジ】日常の忙しさ・あるあるをコミカルに表現

表彰内容：

・最優秀賞（1名）：賞金5万円 ＋ JACC公式アカウントで動画PR

・優秀賞（2名）：賞金2万円

・シングルマザー支援協会特別賞「忙しいママ笑顔大賞」（1名）：賞金3万円

・審査員特別賞（1名）：1万円

・爆笑賞、家族賞、感動賞、ママお疲れさま賞（各1名）：アマゾンギフト券5,000円 ※WIZAI公式X、JACC公式X、協会公式Xにて発表いたします。

■ コンテストの先へ：「明日の『できない』」をなくすAI教育支援

母の日チャリティーAIコンテスト募集画像

本コンテストを起点として、WIZAIは日本シングルマザー支援協会の会員を対象に、独自の「AIアーキテクト・メソッド」を活用した継続的なAI教育支援プログラムを提供します。

協会のスローガン「お金を稼ぐ力を養う」と、WIZAIの「『できない』をなくす」は、目指す場所が同じです。

ビデオ講座（基礎～応用）： 育児の合間でも学べるオンデマンドコンテンツ

テンプレート・プロンプト集： 即日から仕事・生活に使える実践ツール

定期グループウェビナー： リアルタイムで学び、仲間とつながれる場

個別サポート： LINEやウェビナーによる定期的なフィードバック

「スキルを渡して終わり」ではなく、「使い続けられる環境」ごと整える。それがWIZAIの支援です。

■ 代表・田中幸一郎 コメントWIZAI代表：田中幸一郎

「『できない』という言葉の裏には、いつも理由があります。時間がない、お金がない、やり方がわからない。でもAIは今、そのほとんどの理由に応えられる段階に来ています。シングルマザーの方々こそ、AIの恩恵を真っ先に受けるべき人たちだと思っています。今日の焼肉の笑顔が、明日の『できる』につながるように。そんな連鎖をJACCと一緒に作っていきたいです。」

■ 各社・団体概要

株式会社WIZAI 「あなたの『できない』を、今『できる』に変える」をミッションに、生成AIの実践教育を展開。代表・田中幸一郎を中心に、AIの最前線を走る実践者が集う実践型コミュニティを運営しています。

代表取締役： 田中幸一郎

所在地： 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

公式HP： https://wiz-ai.co.jp/

株式会社FTG Company（JACCパートナー）

「大阪焼肉・ホルモン ふたご」など国内外9ブランド131店舗を展開。「"ワクワク"する人を創り、"ワクワク"する社会を創る」をVISIONに掲げる飲食事業会社。

代表取締役： 森川誠

所在地： 東京都目黒区中目黒3-6-1 千陽アポロンビル4F

公式HP：https://ftg-company.com/

JACC公式X： https://x.com/Contest_AI

一般社団法人日本シングルマザー支援協会

シングルマザーの就職・社会復帰・定着・副業支援など包括的なサポートを展開。

代表理事： 江成道子

所在地： 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-10 千菊ビル301

公式HP： https://xn--qckmb1noc2bzdv147ah7h.com/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社WIZAI 広報担当＆ライター：砂合裕希（すなごうゆうき）

TEL：08035452123 Mail：mail@wiz-ai.co.jp