【初導入】SESから「開発コンサル」へのリブランディングに成功。株式会社グローイングアイランズ、KOBUSHI BEERコミュニティ活用でリード30件獲得と経営視座の変革を実現！

KOBUSHI MARKETING合同会社

「日本のIT人口を増やし、デジタル化を促進する」ことをミッションに、ITリソース提供から組織構築までを一貫支援する株式会社グローイングアイランズ（代表：深松氏）は、渋谷のマーケター・起業家コミュニティ “KOBUSHI MARKETING” のコミュニティスポンサー制度を初導入いたしました。それにより、従来の紹介頼みの営業スタイルから脱却し、約30件の有効リード獲得およびFacebook友達数約3倍増を達成。さらに、自社の事業ドメインを「SES」から「開発コンサル」へと再定義するリブランディングに成功したことをお知らせいたします。

導入後の成果内容全文はこちら→ https://kobushi.marketing/interview/growing-islands/

サービス概要

過去一覧はこちら :https://kobushi.marketing/category/interview/グローイングアイランズ 代表 深松氏 × KOBUSHI MARKETING 営業統括CSO 石井

KOBUSHI MARKETINGは、渋谷の「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」を拠点とし、年間5,000人以上が参加するマーケター・起業家コミュニティです。スポンサー企業は、SNS・交流会を通じた優先的な「紹介」を受けられることが特徴で、低コストで継続的に商談機会を創出します。これまでに、数千万円規模の受注事例も生まれています。

導入前の課題と導入の決め手

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/

株式会社グローイングアイランズでは、これまで知人経由の紹介案件が中心であり、自社でコントロールできる新規案件の獲得チャネル構築が最大の課題となっていました。代表の深松氏は「本格的な営業経験が少なく、自力で仕事をつくる土壌を築きたいと考えていた」と当時を振り返ります。

導入の決め手となったのは、KOBUSHI BEERが持つ、単なる飲食店を超えた “ビジネスターミナル” としての機能でした。運営陣がキーマンを能動的に繋ぐ「ハブ」として機能しており、テスト参加の段階で既に「人をつないでもらえる」という確信を得たことから、戦略的な参画を即決しました。

導入後の成果

導入の決め手について語る深松氏

本制度の導入後、短期間で以下のような多角的な成果が現れています。

・事業ドメインの再定義（リブランディング）： 多様な経営者・マーケターとの接点を通じて自社の見せ方をブラッシュアップし、従来の「SES（リソース提供）」から「新規開発を失敗させない開発コンサル」へと自らを再定義。

・有効リードとパートナー開拓： ビジネスにつながる出会いが約30件発生。案件を相互に相談し合える戦略的パートナー企業数社との提携にも繋がりました。

・経営者としての発信力強化： コミュニティ内での交流を通じ、Facebookの友達数が約3倍に急増。デジタル・オフライン両面でのプレゼンスが向上しました。

今後の期待

今後への期待を語る2人

KOBUSHI MARKETINGのコミュニティの最大の特徴は、常に新しいビジネスパーソンと本音で語り合える環境にあります。深松氏は「自社について繰り返し語る経験が、ブランディングを磨き上げる最高のトレーニングになった」と評価。運営によるクローズドな紹介支援も含め、継続的な成長エンジンとして活用しています。

今後は、コミュニティ内での勉強会幹事などを通じて、運営や仲間と共に “人間としての深い繋がり” をベースとしたIT業界の活性化を目指してまいります。

推薦したい企業

今回の導入成果を踏まえ、株式会社グローイングアイランズでは以下のような課題を持つ企業にとって、KOBUSHI MARKETINGのコミュニティスポンサー制度の活用が極めて有効であると考えています。

「まず、お酒を介して壁を取り払い、本音で仲良くなれる方には最高の環境です。そして私のように “実は営業があまり得意ではない” という方にこそ、ぜひ飛び込んでみてほしいです。」（深松氏）

自ら営業を仕掛けるのが苦手でも、KOBUSHI BEERという場所が自然と喋る機会を作ってくれるため、楽しんでいるうちに自然と経営者としての武器が手に入るといいます。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/